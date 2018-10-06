 Переименование Днепропетровской и Кировоградской областей откладывается из-за нехватки голосов, - Парубий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, отвечая на вопросы журналистов в Тбилиси в субботу.

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"Есть организационная часть... есть и политическая часть – не все фракции ещё приняли окончательное решение о поддержке этих законопроектов... Для меня чрезвычайно важно, чтобы когда эти вопросы будут рассматриваться в зале, у нас было гарантировано 226 голосов. Я убежден, что названия еще недекоммунизированных областей должны быть изменены. И я готов ещё неделю подождать, чтобы фракции определились, провели внутренние дискуссии", - сказал Парубий.

Спикер подчеркнул, что переименование областей не отложено "в долгий ящик" – просто идёт поиск необходимых 226 голосов для направления соответствующих законопроектов в Конституционный суд.

Парубий считает, что в ближайшие недели такие голоса будут найдены.

Вместе с тем, он не стал называть фракции, которые пока отказываются голосовать за эти инициативы, но отметил, что в нескольких фракциях идут дискуссии. "Приведу пример. Ряд депутатов считает, что переименование (Днепропетровской. - Ред.) области должно быть на Днепровскую. В законопроекте – на Сичеславскую. И было бы глупо, если бы мы в дискуссии между Днепровской и Сичеславской не приняли решения вовсе", - пояснил спикер.

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Между тем Парубий напомнил, что в парламенте не зарегистрирован проект конституционных изменений о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. "Потому даже если бы мы в зале нашли компромисс под Днепровскую область – нет такого законодательного предложения", - добавил он.

При этом, по словам спикера, относительно переименования Кировоградской области в Кропивницкую у парламентариев меньше расхождений позиций.

Как сообщалось, в июне 2018 года профильный комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления предоставил выводы к законопроектам о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую (№8329) и Кировоградской области (№8380) – в Кропивницкую. Теперь народные депутаты могут голосовать за направление законодательных инициатив в Конституционный суд.