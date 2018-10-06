 Переименование Днепропетровской и Кировоградской областей откладывается из-за нехватки голосов, - Парубий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, отвечая на вопросы журналистов в Тбилиси в субботу.
"Есть организационная часть... есть и политическая часть – не все фракции ещё приняли окончательное решение о поддержке этих законопроектов... Для меня чрезвычайно важно, чтобы когда эти вопросы будут рассматриваться в зале, у нас было гарантировано 226 голосов. Я убежден, что названия еще недекоммунизированных областей должны быть изменены. И я готов ещё неделю подождать, чтобы фракции определились, провели внутренние дискуссии", - сказал Парубий.
Спикер подчеркнул, что переименование областей не отложено "в долгий ящик" – просто идёт поиск необходимых 226 голосов для направления соответствующих законопроектов в Конституционный суд.
Парубий считает, что в ближайшие недели такие голоса будут найдены.
Вместе с тем, он не стал называть фракции, которые пока отказываются голосовать за эти инициативы, но отметил, что в нескольких фракциях идут дискуссии. "Приведу пример. Ряд депутатов считает, что переименование (Днепропетровской. - Ред.) области должно быть на Днепровскую. В законопроекте – на Сичеславскую. И было бы глупо, если бы мы в дискуссии между Днепровской и Сичеславской не приняли решения вовсе", - пояснил спикер.
Между тем Парубий напомнил, что в парламенте не зарегистрирован проект конституционных изменений о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. "Потому даже если бы мы в зале нашли компромисс под Днепровскую область – нет такого законодательного предложения", - добавил он.
При этом, по словам спикера, относительно переименования Кировоградской области в Кропивницкую у парламентариев меньше расхождений позиций.
Как сообщалось, в июне 2018 года профильный комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления предоставил выводы к законопроектам о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую (№8329) и Кировоградской области (№8380) – в Кропивницкую. Теперь народные депутаты могут голосовать за направление законодательных инициатив в Конституционный суд.
Цензор за коммунизацию?
Или парубий?
Ну, тогда можно.
".... Я переконаний, що назви ще недЕкомунізованих областей повинні бути змінені. І я готовий ще тиждень почекати, щоб фракції визначилися, провели внутрішні дискусії", - сказав Парубій."
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/6/7194314/
Об этом говорится в статье известного журналиста Юрия Бутусова для свежего выпуска еженедельника «Зеркало недели».
Какова перспектива конфликта в Азовском море, и каков вероятный сценарий развития событий?
Обстановка на Азовском море резко обострилась после задержания украинскими пограничниками в марте «Норда» - украинского судна из Керчи, захваченного РФ, с экипажем из украинцев, получивших гражданство РФ, но не утративших украинское. Херсонское управление СБУ предъявило всем морякам обвинения, «Норд» был задержан. Эта история вызвала огромный резонанс в России, поскольку стала примером активных действий Украины по защите своих интересов, и угрозой для любой хозяйственной деятельности в крымских портах.
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Руководство РФ понимает, что активная стратегия Украины на Азовском и Черном морях чревата тяжелыми последствиями - конфликтами в околокрымских водах, задержаниями судов, новыми санкциями Запада. Поэтому РФ выработала стратегию для противодействия, чтобы остановить дальнейшие операции Украины под угрозой ассиметричных действий.
Запретить Украине задерживать крымские суда РФ не может - украинские претензии будут признаны любым международным судом. Поэтому РФ решила показать, что борьба на море приведет к большим экономическим убыткам для Украины, и при этом таким образом, чтобы не напороться на новые санкции Запада и на введение в Черное море кораблей НАТО. РФ приступила к задержаниям торговых судов, которые работают с украинскими портами на Азовском море. Российские моряки имеют право задерживать любые иностранные суда для осмотра в случаях, строго оговоренных Конвенцией ООН по морскому праву. Осмотр длится долго - идет простой, и судовладельцы включают теперь эти расходы в стоимость рейса, а платит в конечном итоге украинский бизнес. Таким образом, РФ не решается полностью парализовать судоходство, однако проводит политику роста убытков для украинской экономики в целом. Это сочеталось с демонстративными действиями у самого берега. В международных водах такой беспредел невозможен - но на Азове российские корабли могут хоть в сам Мариуполь заплыть, и это не будет нарушением права. Поэтому акватория Азова гораздо удобнее для таких российских провокаций, чем Черное море. Негативным эффектом является то, что РФ создает угрозу всему украинскому судоходству и работе украинских портов в целом.
Береговая охрана в Азовском море до начала конфликта осуществлялась исключительно катерами пограничной охраны.
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31 августа 2014-го пограничный катер BG-119 в Таганрогском заливе был потоплен с берега противотанковыми ракетами российских оккупационных войск. Это на данный момент единственное нападение на море со стороны противника.
Однако боевых катеров россияне наемникам не передавали. Сейчас вероятность столкновения в Азовском море может быть связана только с российскими боевыми кораблями. Замаскировать конфликт не получится.
Украина объявила о создании на Азовском море базы ВМС, и перебросила туда два бронекатера - «Лубны» и «Кременчуг». Также в Азовское море перешли два судна обеспечения - плавучая база и буксир.
Объективно говоря, два бронекатера не являются силой, способной изменить баланс военно-морских вооружений на Азове. Броня у катеров противоосколочная, легкая, основное вооружение - одна 30-мм пушка. Их водоизмещение - 50 тонн, что позволило доставить катера в Мариуполь на транспортере. Катера проекта «Гюрза» и «Гюрза-М» были разработаны для применения на реках Средней Азии. Поэтому они имеют очень низкую мореходность, малую осадку, могут применять вооружение при волнении до трех баллов максимум - все это затрудняет применение речных катеров на море. Хорошо, что речные катера перебросили на Азов: это самое оптимальное для них море - самое мелкое, с меньшими волнами. Здесь их малая осадка становится весьма интересной не только для патрулирования, но и для применения их в десантных операциях в районе Новоазовска.
Также на побережье развернуты подразделения 406-й группы береговой артиллерии ВМС. Но их возможности ограничены, поскольку, кроме полевой артиллерии, наша береговая оборона не имеет на вооружении противокорабельные ракетные комплексы.
РФ имеет значительно превосходящие по составу силы, потенциал просто несопоставим.
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Переход двух вспомогательных судов через Керченский пролив вызвал шквал энтузиазма в украинском обществе, следует отметить - у Украины есть основания представлять переброску катеров и создание базы ВМС как свой успех. Успех этот носит не военный характер.
Что же изменит наращивание сил на Азовском море для Украины?
1. Наряду с созданием базы ВМС, Украина сосредоточила в прибрежной зоне дополнительные силы авиации и наземных сил. Начались маневры, патрулирование. Таким образом Украина показывает готовность совершить наращивание сил на море на новом направлении, и готовность применить силу в случае необходимости. Ранее готовности действовать на море на Азове просто не было, как ни парадоксально.
2. Переброска сил ВМС на Азов является прежде всего политической акцией, которая демонстрирует готовность Украины повышать ставки в этом конфликте, готовность действовать, а не сидеть сложа руки. Если посмотреть историю войны, то в то время как Россия всегда диктовала военную инициативу, инициатива политическая всегда была в наших руках.
3. Это нежелательный сигнал для РФ, поскольку такая военная активность заставляет наших союзников - страны НАТО - определиться по ситуации. Когда взгляды НАТО прикованы к Азову, любое столкновение там будет истолковано против РФ и в пользу Украины. Это чревато санкциями, обвинениями против РФ, судебными исками, которые РФ проиграет с катастрофическими последствиями для своего торгового флота.
Так вот, направление катеров ВМС уже стало предметом международного внимания к проблеме Азова. Это повлекло заявления в поддержку Украины со стороны ряда стран НАТО.
Всегда, когда Украина принимает решение применить силу для отпора российским агрессорам в этой войне, ведущие страны Запада выступают в нашу поддержку.
И если в чисто военном противостоянии РФ имеет безусловное преимущество на море, то в политической борьбе Украина добилась огромных преимуществ, которые не позволяют россиянам реализовать их военный ресурс.
Россия имеет весьма ограниченные инструменты для дальнейшего развития конфликта на море.
Проход через Керченский пролив своих кораблей и судов является нормой международного права, поскольку ограничивать доступ в Азовское море россияне нам никак не могут. Открытое столкновение не в интересах РФ - их подрывная деятельность и антиукраинские акции на море не встретят поддержки и понимания за рубежом. Любой конфликт, где будет открыт огонь, будет истолкован против РФ. В случае любого инцидента для урегулирования проблемы подключатся структуры НАТО, и выводы будут однозначно против РФ. Препятствование судам различных государств и нанесение ущерба может повлечь в судах за рубежом иски против российских судов. Защитить свое судоходство во всем мире РФ не в силах, российский флот представляет боевую силу только в прибрежных морях, в мировом океане россияне многократно отстают от уровня стран НАТО.
Какие вероятные действия может предпринять Украина?
1. Группировку ВМС на Азовском море следует максимально нарастить, чтобы корабли могли проводить сколько-нибудь масштабные и продолжительные операции. Силами двух