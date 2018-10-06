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 Политика Украины
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Все про:Днепропетровщина (1248) Кировоградщина (266) переименования (451) декоммунизация (406)

 Переименование Днепропетровской и Кировоградской областей откладывается из-за нехватки голосов, - Парубий

Рассмотрение проектов изменений в Конституцию Украины о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей откладывается из-за того, что еще не все фракции определились с их поддержкой, а наибольшие дискуссии вызывает переименование Днепропетровской в Сичеславскую.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, отвечая на вопросы журналистов в Тбилиси в субботу.

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"Есть организационная часть... есть и политическая часть – не все фракции ещё приняли окончательное решение о поддержке этих законопроектов... Для меня чрезвычайно важно, чтобы когда эти вопросы будут рассматриваться в зале, у нас было гарантировано 226 голосов. Я убежден, что названия еще недекоммунизированных областей должны быть изменены. И я готов ещё неделю подождать, чтобы фракции определились, провели внутренние дискуссии", - сказал Парубий.

Спикер подчеркнул, что переименование областей не отложено "в долгий ящик" – просто идёт поиск необходимых 226 голосов для направления соответствующих законопроектов в Конституционный суд.

Парубий считает, что в ближайшие недели такие голоса будут найдены.

Вместе с тем, он не стал называть фракции, которые пока отказываются голосовать за эти инициативы, но отметил, что в нескольких фракциях идут дискуссии. "Приведу пример. Ряд депутатов считает, что переименование (Днепропетровской. - Ред.) области должно быть на Днепровскую. В законопроекте – на Сичеславскую. И было бы глупо, если бы мы в дискуссии между Днепровской и Сичеславской не приняли решения вовсе", - пояснил спикер.

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Между тем Парубий напомнил, что в парламенте не зарегистрирован проект конституционных изменений о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. "Потому даже если бы мы в зале нашли компромисс под Днепровскую область – нет такого законодательного предложения", - добавил он.

При этом, по словам спикера, относительно переименования Кировоградской области в Кропивницкую у парламентариев меньше расхождений позиций.

Как сообщалось, в июне 2018 года профильный комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления предоставил выводы к законопроектам о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую (№8329) и Кировоградской области (№8380) – в Кропивницкую. Теперь народные депутаты могут голосовать за направление законодательных инициатив в Конституционный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3089982
 
 
 Топ комментарии
 
важливе питання, навіть два))- все інше вже зроблено!!!
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Так у ччувака справка имеется, а как говорится, дураку закон не писан, шо хочу, то и ворочу
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очень жаль что такую важную потужну реформу приходится откладывать, а ведь могли сделать массу людей счатливыми ( тем кому пришлось бы переоформлять документы )
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важливе питання, навіть два))- все інше вже зроблено!!!
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Так у ччувака справка имеется, а как говорится, дураку закон не писан, шо хочу, то и ворочу
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согласен - вы вместе справки получали...!)\ты впереди был, или за ним...?)\
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Та як самі бачите, совковати, та підпуйловників в Україні ще багато...
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Безъязыкий уже все реформы подписал, остались сущие пустяки - две области переименовать
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Днепропетровская область на данный момент-самая населённая и промышленная область Украины.Они сами должны придумать название области.Мне наприме, нравится Криворожская,или Никопольская с переносом областного центра,чтобы развивать и другие города
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штани як не вивертай - залишуться штанами, економіку країни потрібно піднімати а не з своїми дрочилками бігати та вулиці перейменовувати....
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За такую "грамотность" можно загреметь под фанфары.
Цензор за коммунизацию?
Или парубий?

Переименование Днепропетровской и Кировоградской областей откладывается из-за нехватки голосов, - Парубий - Цензор.НЕТ 9729
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Це тому, що проводиться переклад з державної української на російску, що невідворотьно збільшує вірогідність помилок.
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Ось слова Голови Верховної Ради А. Парубія, рідною УКРАЇНСЬКОЮ мовою:

".... Я переконаний, що назви ще недЕкомунізованих областей повинні бути змінені. І я готовий ще тиждень почекати, щоб фракції визначилися, провели внутрішні дискусії", - сказав Парубій."
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/6/7194314/
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в ОРИГІНАЛІ українською: " недЕкомунізованих ".
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Массовые задержания торговых судов, следующих в порты Украины на Азовском море, и переброска кораблей ВМС Украины на Азовское море показывает, что в любой момент фронт противостояния между РФ (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором)и Украиной может быть продлен и по морю.
Об этом говорится в статье известного журналиста Юрия Бутусова для свежего выпуска еженедельника «Зеркало недели».
Какова перспектива конфликта в Азовском море, и каков вероятный сценарий развития событий?
Обстановка на Азовском море резко обострилась после задержания украинскими пограничниками в марте «Норда» - украинского судна из Керчи, захваченного РФ, с экипажем из украинцев, получивших гражданство РФ, но не утративших украинское. Херсонское управление СБУ предъявило всем морякам обвинения, «Норд» был задержан. Эта история вызвала огромный резонанс в России, поскольку стала примером активных действий Украины по защите своих интересов, и угрозой для любой хозяйственной деятельности в крымских портах.
- Ситуация в Азовском море: Россия готовится к агрессии - Бессмертный
Руководство РФ понимает, что активная стратегия Украины на Азовском и Черном морях чревата тяжелыми последствиями - конфликтами в околокрымских водах, задержаниями судов, новыми санкциями Запада. Поэтому РФ выработала стратегию для противодействия, чтобы остановить дальнейшие операции Украины под угрозой ассиметричных действий.
Запретить Украине задерживать крымские суда РФ не может - украинские претензии будут признаны любым международным судом. Поэтому РФ решила показать, что борьба на море приведет к большим экономическим убыткам для Украины, и при этом таким образом, чтобы не напороться на новые санкции Запада и на введение в Черное море кораблей НАТО. РФ приступила к задержаниям торговых судов, которые работают с украинскими портами на Азовском море. Российские моряки имеют право задерживать любые иностранные суда для осмотра в случаях, строго оговоренных Конвенцией ООН по морскому праву. Осмотр длится долго - идет простой, и судовладельцы включают теперь эти расходы в стоимость рейса, а платит в конечном итоге украинский бизнес. Таким образом, РФ не решается полностью парализовать судоходство, однако проводит политику роста убытков для украинской экономики в целом. Это сочеталось с демонстративными действиями у самого берега. В международных водах такой беспредел невозможен - но на Азове российские корабли могут хоть в сам Мариуполь заплыть, и это не будет нарушением права. Поэтому акватория Азова гораздо удобнее для таких российских провокаций, чем Черное море. Негативным эффектом является то, что РФ создает угрозу всему украинскому судоходству и работе украинских портов в целом.
Береговая охрана в Азовском море до начала конфликта осуществлялась исключительно катерами пограничной охраны.

Переименование Днепропетровской и Кировоградской областей откладывается из-за нехватки голосов, - Парубий - Цензор.НЕТ 1825

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Переименование Днепропетровской и Кировоградской областей откладывается из-за нехватки голосов, - Парубий - Цензор.НЕТ 1825

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31 августа 2014-го пограничный катер BG-119 в Таганрогском заливе был потоплен с берега противотанковыми ракетами российских оккупационных войск. Это на данный момент единственное нападение на море со стороны противника.
Однако боевых катеров россияне наемникам не передавали. Сейчас вероятность столкновения в Азовском море может быть связана только с российскими боевыми кораблями. Замаскировать конфликт не получится.
Украина объявила о создании на Азовском море базы ВМС, и перебросила туда два бронекатера - «Лубны» и «Кременчуг». Также в Азовское море перешли два судна обеспечения - плавучая база и буксир.
Объективно говоря, два бронекатера не являются силой, способной изменить баланс военно-морских вооружений на Азове. Броня у катеров противоосколочная, легкая, основное вооружение - одна 30-мм пушка. Их водоизмещение - 50 тонн, что позволило доставить катера в Мариуполь на транспортере. Катера проекта «Гюрза» и «Гюрза-М» были разработаны для применения на реках Средней Азии. Поэтому они имеют очень низкую мореходность, малую осадку, могут применять вооружение при волнении до трех баллов максимум - все это затрудняет применение речных катеров на море. Хорошо, что речные катера перебросили на Азов: это самое оптимальное для них море - самое мелкое, с меньшими волнами. Здесь их малая осадка становится весьма интересной не только для патрулирования, но и для применения их в десантных операциях в районе Новоазовска.
Также на побережье развернуты подразделения 406-й группы береговой артиллерии ВМС. Но их возможности ограничены, поскольку, кроме полевой артиллерии, наша береговая оборона не имеет на вооружении противокорабельные ракетные комплексы.
РФ имеет значительно превосходящие по составу силы, потенциал просто несопоставим.
- Российская блокада Азовского моря может распространиться на все побережье Украины, включая Одессу - Atlantic Council
Переход двух вспомогательных судов через Керченский пролив вызвал шквал энтузиазма в украинском обществе, следует отметить - у Украины есть основания представлять переброску катеров и создание базы ВМС как свой успех. Успех этот носит не военный характер.
Что же изменит наращивание сил на Азовском море для Украины?
1. Наряду с созданием базы ВМС, Украина сосредоточила в прибрежной зоне дополнительные силы авиации и наземных сил. Начались маневры, патрулирование. Таким образом Украина показывает готовность совершить наращивание сил на море на новом направлении, и готовность применить силу в случае необходимости. Ранее готовности действовать на море на Азове просто не было, как ни парадоксально.
2. Переброска сил ВМС на Азов является прежде всего политической акцией, которая демонстрирует готовность Украины повышать ставки в этом конфликте, готовность действовать, а не сидеть сложа руки. Если посмотреть историю войны, то в то время как Россия всегда диктовала военную инициативу, инициатива политическая всегда была в наших руках.
3. Это нежелательный сигнал для РФ, поскольку такая военная активность заставляет наших союзников - страны НАТО - определиться по ситуации. Когда взгляды НАТО прикованы к Азову, любое столкновение там будет истолковано против РФ и в пользу Украины. Это чревато санкциями, обвинениями против РФ, судебными исками, которые РФ проиграет с катастрофическими последствиями для своего торгового флота.
Так вот, направление катеров ВМС уже стало предметом международного внимания к проблеме Азова. Это повлекло заявления в поддержку Украины со стороны ряда стран НАТО.
Всегда, когда Украина принимает решение применить силу для отпора российским агрессорам в этой войне, ведущие страны Запада выступают в нашу поддержку.
И если в чисто военном противостоянии РФ имеет безусловное преимущество на море, то в политической борьбе Украина добилась огромных преимуществ, которые не позволяют россиянам реализовать их военный ресурс.
Россия имеет весьма ограниченные инструменты для дальнейшего развития конфликта на море.
Проход через Керченский пролив своих кораблей и судов является нормой международного права, поскольку ограничивать доступ в Азовское море россияне нам никак не могут. Открытое столкновение не в интересах РФ - их подрывная деятельность и антиукраинские акции на море не встретят поддержки и понимания за рубежом. Любой конфликт, где будет открыт огонь, будет истолкован против РФ. В случае любого инцидента для урегулирования проблемы подключатся структуры НАТО, и выводы будут однозначно против РФ. Препятствование судам различных государств и нанесение ущерба может повлечь в судах за рубежом иски против российских судов. Защитить свое судоходство во всем мире РФ не в силах, российский флот представляет боевую силу только в прибрежных морях, в мировом океане россияне многократно отстают от уровня стран НАТО.
Какие вероятные действия может предпринять Украина?
1. Группировку ВМС на Азовском море следует максимально нарастить, чтобы корабли могли проводить сколько-нибудь масштабные и продолжительные операции. Силами двух
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очень жаль что такую важную потужну реформу приходится откладывать, а ведь могли сделать массу людей счатливыми ( тем кому пришлось бы переоформлять документы )
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та да...крах 145 реформы гаранта явно негативно скажется на жизни просто украинского гражданина Перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей відкладається через брак голосів, - Парубій - Цензор.НЕТ 7355
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Таке враженння,що депутати живуть в якійсь іншій реальності...
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Я не против переименования, но так можно заставить принять угодное верхушке любое решение. Не проходит, давить дальше, день, год, созыв и т.д. По демократическим законам, принимается то, за что проголосовали в настоящий момент. А далее разрабатывается обсолютно новый проект закона, устраивающих весь народ.
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по любому, принять решение, устраивающее всех невозможно в принципе...а у нас еще и можно принять решения "верхушкой", которое не устраивает большинство местных жителей--декоммунизация важнее демократии
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Да вот потому что не хер со своей сичеславской областью лезть Денисенко. Придумал, с собой посоветовался и решил протянуть. С каких таких херов я должен жить в сичеславской области? Никакой внятной историко-правового обоснования этому нет и не было озвученно. Всё притянуто за уши. А чего не Черноземская? Или Козацкая? Или Сирковская? Че уж там, гулять так гулять!
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модеры, что не так?что назвал национал-патриотов нациками?
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якби ж то хоч націонал-патріоти, а то в дійсності фаресеї-торбохвати. Гітлер хоть для німців старався , порушуючи закони людяності, а ці - тільки для своєї кишені. Які з них в біса націонал-патріоти, так....сміття історії....
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может это они пока не пришли к власти, больше о себе думают, а как придут, станут о народе думать и посадят всех рыгов и сочувствующих, порушуючи закони людяностi"? Перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей відкладається через брак голосів, - Парубій - Цензор.НЕТ 4621
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В колбасаподвадвадцатьслпвскую! Самое то будет!
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задрали пане Парубій ви із своїм переіменуваннями, ідеш по місту і не знаєш вже де яка вулиця розміщена, краще бариги економікою займіться, а то грошей не хватає на медицину, освіту і т.п., а зарплати собі десятками тисяч виписуєте, не нажеретесь.
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не посягай на святое, на декоммунизацию Перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей відкладається через брак голосів, - Парубій - Цензор.НЕТ 5582
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереименование Днепропетровской и Кировоградской областей откладывается из-за нехватки голосов, - Парубий
 
 
 
 
 
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