 Народную артистку Украины Неонилу Крюкову похоронят завтра на Байковом кладбище

Народную артистку Украины Неонилу Крюкову похоронят завтра, 7 октября, на Байковом кладбище в Киеве. Об этом у себя в Facebook написала ее дочь, журналистка Мирослава Барчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Поминальная служба и прощание состоятся в соборе Святого Юрия Победителя Выдубицкого монастыря с 11:30. Похороны – с 14:30.

"Выдубицкий монастырь – мамино любимое место в Киеве, и эта светлая барокковая церковь – тоже ее любимая", – написала Барчук.

Неонила Крюкова скончалась накануне, 5 октября.

Артистка известна ролями в фильмах "Кайдашева сім'я" и "Пропала грамота" – экранизациях известных произведений украинской литературы.

В советское время, работая в Национальной филармонии Украины, Крюкова готовила концертные программы по произведениям украинских писателей, что было запрещено в то время, ставила моноспектакли по поэме Лины Костенко "Маруся Чурай" и по роману Олеся Гончара "Собор".

С 2006 года народная артистка передвигалась на коляске.