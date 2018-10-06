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 Россия давно перешла все границы дозволенного, - бывший госсекретарь США Райс

Бывший госсекретарь США настаивает, что Европа и США должны продолжать политику санкций и давления на Москву.

Для США и Европейского Союза важно продолжать политику санкций и давления на Россию, убеждена Кондолиза Райс, экс-советник президента США по вопросам безопасности и 66-й Государственный секретарь США. Об этом она заявила в интервью журналу "Новое Время", сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, как долго еще Россия будет "тестировать границы дозволенного" – с учетом агрессии в Украине и применения нервно-паралитического вещества Новичок в британском Солсбери, Райс ответила так: "Я считаю, что эти границы уже пересечены. К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о коллективных санкциях против России в ответ на аннексию Крыма и действия на Донбассе. И, я думаю, важно продолжать".

Также на Цензор.НЕТ: "Мы должны помнить о темной стороне российской политики", - экс-госсекретарь США Райс

В частности, добавила экс-Госсекретарь США, важно найти способ "отказаться от российского газа и Северного потока", строительство которого она назвала "не очень хорошей идеей".

Райс также отметила, что в контексте сдерживания России необходимой является и поддержка украинской армии со стороны стран Запада, в частности США.

"В этом плане я поддерживаю вооружение украинских военных, поддерживаю дислокацию отлично вооруженных батальонов НАТО в Польше и странах Балтии. Российское правительство уже пересекло все возможные красные линии и заслуживает адекватного ответа", – резюмировала она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089979
 
 
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И дальше что.Вы утерлись)))Возвращение статуса ядерного государства.Подписанты его не выполнили.)
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Всім, тим хто мичить, що: «Санкціі ето патамучьто русахвобія !!!»:
...Райс ответила так: "..с нашими европейскими союзниками смогли договориться о коллективных санкциях против России в ответ на аннексию Крыма и действия на Донбассе....»

Ну й вишенька на торт:
«Райс также отметила, что в контексте сдерживания России необходимой является и поддержка украинской армии со стороны стран Запада, в частности США. Источник: https://censor.net.ua/n3089979»

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Слова легко произносятся и потому они так дёшево стоят.
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Между тем, за все свободы и независимости на руинах Совка, башляют европейские работяги... ...нафта по 84 гринчика, бензин в Бундесе по 1,55.
...так это ещё самая низкая цена в Европе! -- от Бритиша, через Бельгию и Фрэнчей... -- там дороже. ...плавали -- знаем!
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Россия давно перешла все границы дозволенного
... дозволять меньше надо...
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Звісно, але це не стосується місіс Райз, що зараз не обіймає жодної посади. Утім, в часи Буша США також максимум, на що спромоглися, це зупинили кацапню від захоплення Тбілісі. А так жили "душа-в-душу".
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...та, все пенсионеры любят шашкой помахать! -- особенно перед пионерами...*)
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....росия давно перешла все границы дозволенного...…
Наверно сразу как Буш-мл.(на тот момент шеф Райс),заглянув в глаза вовану,ВДРУГ увидел там душу......
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия давно перешла все границы дозволенного, - бывший госсекретарь США Райс
 
 
 
 
 
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