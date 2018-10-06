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 В Латвии выбирают парламент: к власти может прийти пророссийская сила

Партия "Согласия", пользующаяся поддержкой "русскоязычного" населения, имеет наибольшую поддержку. Возможно, без нее не смогут сформировать коалицию.

В Латвии проходят выборы в парламент. На места в Сейме претендуют 16 партий и политических объединений. За 100 мест в парламенте борются 1470 человек. Опросы показывают, что 5-процентный барьер уверенно преодолевают три политические силы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Согласно соцопросам, наибольшую поддержку имеет социал-демократическая партия "Saskana" ("Согласие") рижского мэра Нила Ушакова, ориентирована преимущественно на российского избирателя. Ее готовы поддержать почти 15% избирателей.

На втором месте – партия действующего премьера "Союз "зеленых" и крестьян". За нее готовы отдать голоса 9,8% избирателей. Третью позицию занимает популистская партия-новичок KPV LV – "Кому принадлежит государство". Главный ее принцип – борьба с истеблишментом. За нее готовы проголосовать 9,3% избирателей.

Также на Цензор.НЕТ: Глава МИД Латвии Ринкевич в ООН: "Россия должна прекратить свою агрессию против Украины"

Кроме этих трех, в парламент могут попасть еще 4 политические силы, но их представительство в Сейме будет немногочисленным.

Если результаты выборов совпадут с прогнозами, новую коалицию в Сейме придется формировать с участием партии "Согласие". Тогда впервые пророссийская политсила сможет перейти в Латвии из оппозиции во власть. На прошлых парламентских выборах в 2014 году партия "Согласие" уже побеждала, но не вошла в коалицию.

С тех пор "Согласие" слегка изменило стратегию. Партия не признала оккупацию Крыма, разорвала соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией" и вообще существенно скорректировала риторику, касающуюся отношений с Россией.

Глава МИДа Эдгар Ринкевич предупредил: если после выборов правительство сформируют "Согласие" и "популисты", то Латвия окажется в международной изоляции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Латвия и Эстония исследуют возможности взыскания с РФ компенсации за советскую оккупацию

Источник: https://censor.net.ua/n3089976
 
 
 Топ комментарии
 
Знаєте чому Польща скасувала робочі візи? Тому, що Чехія і НІМЕЧЧИНА з наступногшо року лібералізує для українців роботу у них! А це значить, що українці масово поїдуть на роботу саме туди!!! Однi порохоботы залишаться.....
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Русско-челюстным надоело жить в Европе? Хотят хлебнуть из паРаши? Латышей только жалко... Не всем там был выдан аус-вайс "негражданина", к сожалению.
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не несите пургу, никакакой прокремлевской власти в Латвии уже не будет
потому что там нет рошенов, кучм, новинских и косатых
и потому что там живет народ, а не быдло
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Знаєте чому Польща скасувала робочі візи? Тому, що Чехія і НІМЕЧЧИНА з наступногшо року лібералізує для українців роботу у них! А це значить, що українці масово поїдуть на роботу саме туди!!! Однi порохоботы залишаться.....
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только ты уже будешь не за клавой сидеть, а порохам дворы мести и мыть золотые унитазы
потому как делать это будет уже некому
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Це для тих хто вміє шпрехати по їхньому. Руцкаязична чєлюсть (яка не знає інших мов) там не котирується.
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А зрадофилы уедут . ?? Если так то ,это очень даже -гут .!! .
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Парламентские выборы в Латвии: у кого есть шансы на победу

https://charter97.org/ru/news/2018/10/6/307968/
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Вы пытались посетить ресурс, доступ к которому запрещен на основании: Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. N 60 "О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет" (абзац 4 п. 13), Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. N 6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков" (ч. 5 п. 10), Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года "О средствах массовой информации" (п. 3 ст. 51-1)

Попытка попасть через google кэш

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The requested URL ... was not found on this server. That's all we know.
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Нет. Спасибо, попробую, но первое сообщение от моего провайдера...
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Парламентские выборы в Латвии: у кого есть шансы на победу 2
6.10.2018, 11:28

6 октября в Латвии проходят парламентские выборы.

В этом году в них участвуют 16 партий и политических объединений - на три больше, чем в ходе прошлых выборов в 2014 году. Как показывают результаты опроса, проведенного латвийским Центром изучения общественного мнения SKDS , в Сейм (однопалатный парламент Латвии), скорее всего, пройдут семь партий, пишет dw.com.

Наибольшей поддержкой опрошенных пользуется оппозиционная социал-демократическая партия "Согласие" - 17,2 процента. За партию Союз "зеленых" и крестьян готовы проголосовать 9,4 процента респондентов. А замыкает тройку Национальное объединение "Все для Латвии" - 6,9 процента.

Чьи интересы представляет партия "Согласие"

В нынешнем составе парламента у оппозиционной партии "Согласие" 24 мандата из 100. Это самая крупная парламентская фракция. Партия была основана в 2010 году. Все эти годы она активно отстаивала интересы русскоязычной части населения и настаивала на добрососедских экономических связях с Россией.

До 2014 года партия являлась составной частью крупнейшего русскоязычного объединения страны Центр Согласие, который прекратил свое существование. Оппоненты партии говорят о ее связях с Кремлем и приводят в пример договор "Согласия" с "Единой Россией", заключенный в 2009 году. Хотя осенью прошлого года этот договор был расторгнут, как заявил латвийским СМИ председатель правления "Согласия" и мэр Риги Нил Ушаков.

На прошлых парламентских выборах в 2014 году социал-демократы "Согласия" уже одерживали победу, но в итоге не вошли в правящую коалицию. Тогда коалицию сформировали три политические силы - правоцентристская партия "Единство", Союз "зеленых" и крестьян и Национальное объединение "Все для Латвии", которое ставит во главу угла национальные ценности - укрепление позиции латышского языка, развитие национальной культуры и продолжение реформ в сфере образования.

"Из-за идеологических разногласий с так называемыми латышскими партиями, "Согласию" не удалось найти союзников, и оно снова оказалась за бортом правящей коалиции. После грядущих парламентских выборов эта ситуация может повториться", - уверен политолог Филипп Раевский.

У кого больше шансов на победу

По словам Раевского, "самая главная интрига нынешних выборов - какие же политические силы окажутся у власти". "Партии достаточно ясно обозначили красные линии и дали понять, что не будут сотрудничать с "Согласием", - говорит Раевский. - Скорее всего, формирование правительства возьмет в свои руки Союз "зеленых" и крестьян и Национальное объединение, но сколько партий им еще нужно будет добавить для создания коалиции, - это вопрос", - считает политолог.

Многие опасаются, что с "Согласием" в тандем может вступить популистская партия "Кому принадлежит государство?". По итогам выборов некоторые эксперты пророчат, что они могут даже подвинуть Национальное объединение "Все для Латвии" и занять третье место. Однако политолог, профессор Латвийского университета и декан факультета гуманитарных и социальных наук Юрис Розенвалдс уверен - сформировать правительство из двух партий вряд ли удастся.

"Когда я думаю о будущей коалиции, мне приходит на ум образ пестрого дятла, ведь коалиция, скорее всего, будет состоять не из трех партий, как сейчас, а из пяти или даже шести. Партия "Согласие", скорее всего, останется самой крупной оппозиционной силой. Но вот интересно, как остальные партии будут сотрудничать между собой. Я не представляю, как за одним столом будут сидеть Новая консервативная партия и Союз "зеленых" и крестьян", - отметил в интервью DW политолог.

Голосование по национальному признаку

В местной политической среде до сих пор существует разделение на так называемые "латышские" и "русские" партии. И в Латвии чаще всего голосуют именно по национальному признаку, говорит Юрис Розенвалдс. За русскоязычный электорат борются две партии - "Согласие" во главе с Нилом Ушаковым и партия с более радикальными взглядами - "Русский союз Латвии" во главе с Татьяной Жданок.

"Голосование по этническому признаку до сих пор сохраняется, а ведь другого выбора нет. Не пойдут же люди голосовать за партии, которые не видят проблем русскоязычного населения, например, вопрос образования. Поэтому у русскоязычного электората выбор сужается. Очень интересно будет посмотреть, как русскоязычный электорат отреагирует на тактику "Согласия" - пополнить партийные списки латышскими фамилиями, будут ли их вычеркивать", - комментирует ситуацию Юрис Розенвалдс.

Как агитируют избирателей в Сети

В преддверии выборов больше четверти латвийцев до сих пор не решили, за кого будут голосовать. Партии потратили на агитацию уже более двух миллионов евро, сообщает Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Журналист и руководитель центра исследовательской журналистики Re:Baltica Инге Спринге в беседе с DW отметила, что в этом году активная борьба за голоса избирателей развернулась в интернете. А так как в отличие от традиционных СМИ, в социальных сетях гораздо сложнее контролировать, кто за что платит и какая информация распространяется, Центр ведет мониторинг предвыборной агитации.

В борьбе за голоса избирателей в ход идут различные средства. Например, многие страницы в сети Facebook в преддверии выборов вместо кулинарных рецептов начали предлагать своим подписчикам информацию политического содержания.

"Почти половина населения Латвии ежедневно использует социальную сеть Facebook, и политики начали извлекать из этого пользу. Например, некогда развлекательная страница в сети Facebook под названием Riga online, где публиковались красивые фотографии с видами Риги, превратилась в страницу под названием "Согласие online". Таким образом партия "Согласие" начала использовать страницу с большим количеством подписчиков для собственной рекламы. После многочисленных жалоб со стороны пользователей, страница была заблокирована", - рассказала DW Инге Спринге.

Но есть и другие примеры. Один из них - в группе под названием Pārdomu Pērles (Перлы раздумий) вместо шуток и развлекательных мемов все чаще появляется активная агитация за партию "Кому принадлежит государство?".
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У меня был раньше другой провайдер, так пришлось им звонить и спросить - какого они запретили доступ к ресурсам и при этом они ссылаются на закон... паРаши...
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Це в Білорусі? Отакої!
Та Хартия97 є дуже причесаним ЗМІ. Все там подається в угодовському "європейському" стилі, щоб, бува, не дуже образити кацапню. Підозрюю, що ФСБ там також є якщо не куратором, то аґентом впливу. І навіть це заборонене?
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Русско-челюстным надоело жить в Европе? Хотят хлебнуть из паРаши? Латышей только жалко... Не всем там был выдан аус-вайс "негражданина", к сожалению.
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и на то есть причины- падение уровня жизни идет рекордными тэмпами, постоянное повышение цен при "замороженых" зарплатах, трудовой кодэкс постоянно переделывают под интересы работодателей и урезание прав рабочих и т.д. В Испании я так вижу
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ээ не, назад эти лимитрофы не нужны, пускай дальше в ес остаются и физически и морально
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не несите пургу, никакакой прокремлевской власти в Латвии уже не будет
потому что там нет рошенов, кучм, новинских и косатых
и потому что там живет народ, а не быдло
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...там нет рошенов, кучм, новинских и косатых...
Зачем тогда партия "борьбы с истеблишментом" - хз
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Підхуйловники скрізь заворушились при підтримці крембля.
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к власти может прийти пророссийская сила/ На каждый прилив по отливу. Иван Петрович Сидоров высказывает обеспокоенность отливом в Украине. Три года в цензоре мочат Порошенко порохоборцы. А результата, конкретного и реального, нет. Потому что порохоборцы не сказали что они хотят, не сформулировали свою цель. Нет чётко сформулированной цели -нет результата.
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Latviji sredniaja zarplata v dany moment jest 1015 evro v mesiac,tak sto rosijej im nepoputi.Sliskom uze otsatali ruskije ot latysej vo vsex sferax
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кацапи швидко "вирівняють". У Латвії обирають парламент: до влади може прийти проросійська сила - Цензор.НЕТ 8525 Як це вже було в 1940р.
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Vidasik забыл добавить что это 1015 это грязными до уплаты налогов, после уплаты остается 600 евро. А цены в Латвии намного выше чем в Украине на все.
Население Латвии сокращается на 60 человек в сутки, Литвы на 100, людям не могут выжить с такими зарплатами и ценами и уезжают, и так все 30 лет. Население Литвы сократилось на миллион жителей, Латвии на 800 000. Латышей в Латвии осталось чуть больше миллона всего.
И самое главное никаких перспектив.
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Латвия одна из первых вышла из окупации СССР и у нее есть все шансы первой вернуться в парашинскую зону.Латыши так и не поняли,что кацапы и в третьем поколении будут мило улыбаться,а за пазухой носить камень и тихо мечтать о совке.Параша-это раковая опухоль и ее метастазы надо отсекать без сожаления.
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Sutki liubyte v rosiji 5 raz zyzn jest xuze cem Latviji.Tut ruskojazycnyje tolko i golosujet za tu partiju,etogo budet malo stob vygrat vybory
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Кто умный, давно уже в Европу уехал. Осталось только совковое быдло и пенсы. Тому пример-выборы президента в Молдове.
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Nenado stavyt primer s Moldovoj.V Latviji zarplata nemalenkaja ja dumaju 1500 evro dlia specilistov tak tocno srednem.Da i zarpaty uvelycyvajetsia kazdy god kak minimum na 10%.Tut problema potomu sto ruskije vse druzno prixodit na vybory,a latysi mnogyje i neidut golosovat
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Дивно це читати, згадуючи активність громадян Балтії перед розпадом совдепії. Не йдуть голосувати? Дивіться, щоб потім не прийшлося доводити своє право зі зброєю в руках. Техаських рейнджерів може для всіх не вистачити.
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На основании чего вывод, что латыши не поняли?
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На основании того,что рашистов оттуда они всех в своё время не выгнали не выгнали и эта погань опять поднимает голову и лезет во власть.
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Ja mogu pro Litvu skazat sto proruskaja partija tut nekogda nepolucyla bolse 1% golosov,teper oni vmeste s poliakami s odnim spiskom tak 4 liudej vybyrajet ot nix iz 141 vsego deputatov.Eto pocty nicego.Vot segodnia nasego partizana xoronet raztrelevano 1957 godu kak polozeno, liudej kak prezidenta xoronyli stolko sabralos
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Пам'ятаю Литву 1989-1990рр. Тоді також від т.зв. "тутейші", тобто від литовських поляків, за кілометер смерділо ґебнею. Ґебня тоді намагалася розіграти карту "вілєнщизни", але, я так зрозумів, ця ідея не була підтримана материковою Польщею, в якій на той час комуняцький режим уже посипався.
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Partizan mozet ne tak tocno napisal ,on vojeval za Litvu protiv tak skazat okupantov SSSR.Realnaja vlast on i byl poskolku SSSR my nekogda nepriznavali.
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Чем больше рюсскага Быдла, тем больше Гоффна Мавзолейного особенно из ГРУВ Латвии выбирают парламент: к власти может прийти пророссийская сила - Цензор.НЕТ 3485
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братики, а разве не пофик кто придет в латвии, мы вроде денег у них не клянчим, та и голос в ес у латвии слабенький, так что пусть проходят кто угодно, Валера дает добро !
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Я служил срочную в Латвии почти 3 года,,,,,Уже тогда знал в 1965 году...Рюсскае быдло вонючее такое.... В Латвии выбирают парламент: к власти может прийти пророссийская сила - Цензор.НЕТ 4839 В Латвии выбирают парламент: к власти может прийти пророссийская сила - Цензор.НЕТ 4839
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Рюсские..ответте деду на один ВОПРОС...почему вы такое тупое бдло????вЧЕЧНЕ Грузии Украине Сирии....где вам сцукам надо вяличие проявить,чтобы Бандеровцы вам Мудакам поверили???? В Латвии выбирают парламент: к власти может прийти пророссийская сила - Цензор.НЕТ 3801 В Латвии выбирают парламент: к власти может прийти пророссийская сила - Цензор.НЕТ 3801
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кацапня всем пытается втюхать свою марзоту... Но мы не позволим
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Я придумал...КацаКрысины нападите на США...и я вам поверю...вы не ТУПОЕ быдло.... У Латвії обирають парламент: до влади може прийти проросійська сила - Цензор.НЕТ 1757 У Латвії обирають парламент: до влади може прийти проросійська сила - Цензор.НЕТ 1757
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Та тут, нам самим в Україні, потібно вже зараз думати, кого в 2019 році можуть вибрати зрадофіли і совковата разом з підпуйловниками...
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Я смотрю, ты за кило гречки на всё согласен. У Латвії обирають парламент: до влади може прийти проросійська сила - Цензор.НЕТ 2131
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***
- Боже! если ты есть..... если ты меня слышишь, если помогаешь всем тем,
кто в этом нуждается.... если видишь, как невыносимо тяжело я живу,
если действительно сострадаешь очень несчастным и сирым, если …
Голос сверху:
- Мойша.... да ты задолбал уже!
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