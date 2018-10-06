 В Латвии выбирают парламент: к власти может прийти пророссийская сила

В Латвии проходят выборы в парламент. На места в Сейме претендуют 16 партий и политических объединений. За 100 мест в парламенте борются 1470 человек. Опросы показывают, что 5-процентный барьер уверенно преодолевают три политические силы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Согласно соцопросам, наибольшую поддержку имеет социал-демократическая партия "Saskana" ("Согласие") рижского мэра Нила Ушакова, ориентирована преимущественно на российского избирателя. Ее готовы поддержать почти 15% избирателей.

На втором месте – партия действующего премьера "Союз "зеленых" и крестьян". За нее готовы отдать голоса 9,8% избирателей. Третью позицию занимает популистская партия-новичок KPV LV – "Кому принадлежит государство". Главный ее принцип – борьба с истеблишментом. За нее готовы проголосовать 9,3% избирателей.

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Кроме этих трех, в парламент могут попасть еще 4 политические силы, но их представительство в Сейме будет немногочисленным.

Если результаты выборов совпадут с прогнозами, новую коалицию в Сейме придется формировать с участием партии "Согласие". Тогда впервые пророссийская политсила сможет перейти в Латвии из оппозиции во власть. На прошлых парламентских выборах в 2014 году партия "Согласие" уже побеждала, но не вошла в коалицию.

С тех пор "Согласие" слегка изменило стратегию. Партия не признала оккупацию Крыма, разорвала соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией" и вообще существенно скорректировала риторику, касающуюся отношений с Россией.

Глава МИДа Эдгар Ринкевич предупредил: если после выборов правительство сформируют "Согласие" и "популисты", то Латвия окажется в международной изоляции.

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