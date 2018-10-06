 В Латвии выбирают парламент: к власти может прийти пророссийская сила

В Латвии проходят выборы в парламент. На места в Сейме претендуют 16 партий и политических объединений. За 100 мест в парламенте борются 1470 человек. Опросы показывают, что 5-процентный барьер уверенно преодолевают три политические силы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Согласно соцопросам, наибольшую поддержку имеет социал-демократическая партия "Saskana" ("Согласие") рижского мэра Нила Ушакова, ориентирована преимущественно на российского избирателя. Ее готовы поддержать почти 15% избирателей.
На втором месте – партия действующего премьера "Союз "зеленых" и крестьян". За нее готовы отдать голоса 9,8% избирателей. Третью позицию занимает популистская партия-новичок KPV LV – "Кому принадлежит государство". Главный ее принцип – борьба с истеблишментом. За нее готовы проголосовать 9,3% избирателей.
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Кроме этих трех, в парламент могут попасть еще 4 политические силы, но их представительство в Сейме будет немногочисленным.
Если результаты выборов совпадут с прогнозами, новую коалицию в Сейме придется формировать с участием партии "Согласие". Тогда впервые пророссийская политсила сможет перейти в Латвии из оппозиции во власть. На прошлых парламентских выборах в 2014 году партия "Согласие" уже побеждала, но не вошла в коалицию.
С тех пор "Согласие" слегка изменило стратегию. Партия не признала оккупацию Крыма, разорвала соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией" и вообще существенно скорректировала риторику, касающуюся отношений с Россией.
Глава МИДа Эдгар Ринкевич предупредил: если после выборов правительство сформируют "Согласие" и "популисты", то Латвия окажется в международной изоляции.
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потому как делать это будет уже некому
https://www.0564.ua/news/2005858/smi-uznali-v-grazdanke-latvii-krivorozskuu-plakalsicu-cipko-foto
https://charter97.org/ru/news/2018/10/6/307968/
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6.10.2018, 11:28
6 октября в Латвии проходят парламентские выборы.
В этом году в них участвуют 16 партий и политических объединений - на три больше, чем в ходе прошлых выборов в 2014 году. Как показывают результаты опроса, проведенного латвийским Центром изучения общественного мнения SKDS , в Сейм (однопалатный парламент Латвии), скорее всего, пройдут семь партий, пишет dw.com.
Наибольшей поддержкой опрошенных пользуется оппозиционная социал-демократическая партия "Согласие" - 17,2 процента. За партию Союз "зеленых" и крестьян готовы проголосовать 9,4 процента респондентов. А замыкает тройку Национальное объединение "Все для Латвии" - 6,9 процента.
Чьи интересы представляет партия "Согласие"
В нынешнем составе парламента у оппозиционной партии "Согласие" 24 мандата из 100. Это самая крупная парламентская фракция. Партия была основана в 2010 году. Все эти годы она активно отстаивала интересы русскоязычной части населения и настаивала на добрососедских экономических связях с Россией.
До 2014 года партия являлась составной частью крупнейшего русскоязычного объединения страны Центр Согласие, который прекратил свое существование. Оппоненты партии говорят о ее связях с Кремлем и приводят в пример договор "Согласия" с "Единой Россией", заключенный в 2009 году. Хотя осенью прошлого года этот договор был расторгнут, как заявил латвийским СМИ председатель правления "Согласия" и мэр Риги Нил Ушаков.
На прошлых парламентских выборах в 2014 году социал-демократы "Согласия" уже одерживали победу, но в итоге не вошли в правящую коалицию. Тогда коалицию сформировали три политические силы - правоцентристская партия "Единство", Союз "зеленых" и крестьян и Национальное объединение "Все для Латвии", которое ставит во главу угла национальные ценности - укрепление позиции латышского языка, развитие национальной культуры и продолжение реформ в сфере образования.
"Из-за идеологических разногласий с так называемыми латышскими партиями, "Согласию" не удалось найти союзников, и оно снова оказалась за бортом правящей коалиции. После грядущих парламентских выборов эта ситуация может повториться", - уверен политолог Филипп Раевский.
У кого больше шансов на победу
По словам Раевского, "самая главная интрига нынешних выборов - какие же политические силы окажутся у власти". "Партии достаточно ясно обозначили красные линии и дали понять, что не будут сотрудничать с "Согласием", - говорит Раевский. - Скорее всего, формирование правительства возьмет в свои руки Союз "зеленых" и крестьян и Национальное объединение, но сколько партий им еще нужно будет добавить для создания коалиции, - это вопрос", - считает политолог.
Многие опасаются, что с "Согласием" в тандем может вступить популистская партия "Кому принадлежит государство?". По итогам выборов некоторые эксперты пророчат, что они могут даже подвинуть Национальное объединение "Все для Латвии" и занять третье место. Однако политолог, профессор Латвийского университета и декан факультета гуманитарных и социальных наук Юрис Розенвалдс уверен - сформировать правительство из двух партий вряд ли удастся.
"Когда я думаю о будущей коалиции, мне приходит на ум образ пестрого дятла, ведь коалиция, скорее всего, будет состоять не из трех партий, как сейчас, а из пяти или даже шести. Партия "Согласие", скорее всего, останется самой крупной оппозиционной силой. Но вот интересно, как остальные партии будут сотрудничать между собой. Я не представляю, как за одним столом будут сидеть Новая консервативная партия и Союз "зеленых" и крестьян", - отметил в интервью DW политолог.
Голосование по национальному признаку
В местной политической среде до сих пор существует разделение на так называемые "латышские" и "русские" партии. И в Латвии чаще всего голосуют именно по национальному признаку, говорит Юрис Розенвалдс. За русскоязычный электорат борются две партии - "Согласие" во главе с Нилом Ушаковым и партия с более радикальными взглядами - "Русский союз Латвии" во главе с Татьяной Жданок.
"Голосование по этническому признаку до сих пор сохраняется, а ведь другого выбора нет. Не пойдут же люди голосовать за партии, которые не видят проблем русскоязычного населения, например, вопрос образования. Поэтому у русскоязычного электората выбор сужается. Очень интересно будет посмотреть, как русскоязычный электорат отреагирует на тактику "Согласия" - пополнить партийные списки латышскими фамилиями, будут ли их вычеркивать", - комментирует ситуацию Юрис Розенвалдс.
Как агитируют избирателей в Сети
В преддверии выборов больше четверти латвийцев до сих пор не решили, за кого будут голосовать. Партии потратили на агитацию уже более двух миллионов евро, сообщает Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Журналист и руководитель центра исследовательской журналистики Re:Baltica Инге Спринге в беседе с DW отметила, что в этом году активная борьба за голоса избирателей развернулась в интернете. А так как в отличие от традиционных СМИ, в социальных сетях гораздо сложнее контролировать, кто за что платит и какая информация распространяется, Центр ведет мониторинг предвыборной агитации.
В борьбе за голоса избирателей в ход идут различные средства. Например, многие страницы в сети Facebook в преддверии выборов вместо кулинарных рецептов начали предлагать своим подписчикам информацию политического содержания.
"Почти половина населения Латвии ежедневно использует социальную сеть Facebook, и политики начали извлекать из этого пользу. Например, некогда развлекательная страница в сети Facebook под названием Riga online, где публиковались красивые фотографии с видами Риги, превратилась в страницу под названием "Согласие online". Таким образом партия "Согласие" начала использовать страницу с большим количеством подписчиков для собственной рекламы. После многочисленных жалоб со стороны пользователей, страница была заблокирована", - рассказала DW Инге Спринге.
Но есть и другие примеры. Один из них - в группе под названием Pārdomu Pērles (Перлы раздумий) вместо шуток и развлекательных мемов все чаще появляется активная агитация за партию "Кому принадлежит государство?".
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83/a-45772865
Та Хартия97 є дуже причесаним ЗМІ. Все там подається в угодовському "європейському" стилі, щоб, бува, не дуже образити кацапню. Підозрюю, що ФСБ там також є якщо не куратором, то аґентом впливу. І навіть це заборонене?
потому что там нет рошенов, кучм, новинских и косатых
и потому что там живет народ, а не быдло
Зачем тогда партия "борьбы с истеблишментом" - хз
Население Латвии сокращается на 60 человек в сутки, Литвы на 100, людям не могут выжить с такими зарплатами и ценами и уезжают, и так все 30 лет. Население Литвы сократилось на миллион жителей, Латвии на 800 000. Латышей в Латвии осталось чуть больше миллона всего.
И самое главное никаких перспектив.
- Боже! если ты есть..... если ты меня слышишь, если помогаешь всем тем,
кто в этом нуждается.... если видишь, как невыносимо тяжело я живу,
если действительно сострадаешь очень несчастным и сирым, если …
Голос сверху:
- Мойша.... да ты задолбал уже!