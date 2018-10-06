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Все про:водительские права (86) Чепига (16)

 CIT опубликовала фотографию водительских прав гэрэушника Чепиги. ФОТО (обновлено)

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала "предполагаемую фотографию" водительских прав Анатолия Чепиги, полученную от анонимного источника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу группы в Facebook.

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Документ был выдан в Хабаровске в 2009 году.

CIT опубликовала фотографию водительских прав гэрэушника Чепиги 01

"С появлением в сети новой фотографии отравителя Скрипалей Анатолия Чепиги имеем уже неплохую историю его становления, начиная с молодости в Сибири до сегодняшнего дня", - написал Арик Толер из Bellingcat.

CIT опубликовала фотографию водительских прав гэрэушника Чепиги 02

Позже в CIT сообщили, что согласно базе данных страховых полисов ОСАГО, данное водительское удостоверение действительно числится за Чепигой Анатолием Владимировичем.

CIT опубликовала фотографию водительских прав гэрэушника Чепиги 03

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3089974
 
 
 Топ комментарии
 
угу... очень сильна фраза. у меня уже пару дней в башке крутится. очень хорошо выражает суть кацапстана.
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угу... очень сильна фраза. у меня уже пару дней в башке крутится. очень хорошо выражает суть кацапстана.
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Ну я так понял что фамилия и имя одним людями писалось, а все остальное другими. Ну а печать вообще супер.
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А фото внимательно посмотреть религия не позволяет
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единственное смущает то, что права что то выглядят достаточно новыми, а ни как 10 летней давности
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Він його міг ніколи не виймати з кишені, бо кожного з інспекторів при вимозі пред'явити розстрілював або отруював.
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" розстрілював або отруював. "

трахал . шпили вили
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Заламинированные права 10-летней давности не могут так выглядеть? И как часто предъявляют права, чтобы их затереть?
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ну не знаю. по себе сужу. у меня пластик и тот изнашивается. но пофиг) нашли и хорошо)
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единственное что смущает так это то, что ты считаешь что это фото вчера было сделано, а не при получении этих самых новеньких прав.
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кодло змей, тупого грушника слило фсб, а что же "петров"? а он фсбешник
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Ото нашпилились, на весь Світ!
Шпілі-Вілі.
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Можливо, навіть за особистим клопотанням втікача. Від золотого батону рятувальник відмовився. А от звання - це інша справа. Можна скільки завгодно служити - і піти у відставку майором. А це - полковник. Може, відразу з майорів.
Операція була серйозна. Переслідування, масові розстріли дорогою. І багато чого ще залишається в тайні.
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Интересно, права выданы в 2009 г.
Клиент закончил военное училище (права В, С) автоматом. Просто видно фотку меняли (в училищных в курсантской форме).
Не ну не бараны..... Это шо, он в 30 - к права получил?. Ржака и слезы застилают мне глаза.
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Вот это новость! А водительское удостоверение разведчика семочко, с позывным "лушпайка" случайно не могут опубликовать?
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Со дня надень ждём соплеслезливого сообщения, что ХЕРой раиси чепига помер на рабочем месте скарапастижно по приказу партии...
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Фотошоп. Не ведитесь. КТо-то специально вбрасывает, чтобы потом "белые и пушистые" шарии разоблачали фейки "укранацистов"
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ыыы, памагите нам потому что мы расселились по тайге и стали ублюдками-манкуртами, а еще дайте кораблей и бабла(самим строить впадлу) и вот это все.
Если брать по истории, то еще и мы обязаны разруливать вопросы с парашей.
Плюс поляки и прочие рабы
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияCIT опубликовала фотографию водительских прав гэрэушника Чепиги. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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