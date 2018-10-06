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 Россия молчит о состоянии здоровья Балуха, - Денисова. ДОКУМЕНТ

По слова омбудсмена, вместо информации Россия присылает отписки. К тому же, российский омбудсмен Москалькова ни разу не посетила Балуха в СИЗО.

Российская Федерация до сих пор не предоставила информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого содержат в СИЗО оккупированного Россией Крыма. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Обеспокоена, что до сих пор нет новостей от РФ о Владимире Балухе и состоянии его здоровья. Месяцами требую предоставить мне возможность посещения политзаключенного и информацию о состоянии его здоровья. Зато из РФ приходят ответы, которые не содержат никакой конкретики", – написала Денисова.

Она отметила, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к директору Федеральной службы исполнения наказаний РФ с ходатайством о допуске украинского омбудсмена к Балуху в СИЗО в г.Севастополе, но результатов рассмотрения этого ходатайства пока нет.

"В то же время уполномоченный в РФ сможет посетить Кирилла Вышинского (пропагандиста из "РИА Новости Украина", – ред.). О котором, кстати, якобы беспокоится. Ведь просит меня посетить заключенного, которого в Украине подозревают в государственной измене и удерживают в Херсонском СИЗО", – отметила Денисова.

Россия молчит о состоянии здоровья Балуха, - Денисова 01

По словам украинского омбудсмена, Вышинский не жалуется на ухудшение самочувствия. "К нему я уже приезжала 2 раза. С ним постоянно общаются мои представители, передают необходимые качественные медикаменты. За 4,5 месяцев врачи 9 раз осматривали Кирилла Вышинского. Это подтверждает медицинская справка, которая есть у меня на руках", – сообщила Денисова.

В то же время она отметила, что к украинскому политзаключенному Балуху российский омбудсмен не ездила ни разу. "Да и справку о состоянии здоровья уполномоченный в РФ ни разу не предоставила. С нетерпением жду реальных шагов от РФ", – подытожила Денисова.

Источник: https://censor.net.ua/n3089973
 
 
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Надюха поправилась , когда вышла из голодовки .
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А я думал, тётя плачет второй день. Любимый реквизит - голодовку Сенцова, забрали. Авоткуй (в одно слово) - новую мульку нашла.
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Та подожди ещё. Если надо, у Сенцова на фоне голодовки возникнут осложнения.
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нужно больше сенцова, чтобы каждый пересичный, вставал и думал о сенцов, сидел в толкане и думал о сенцове, ехал на работу и думал о сенцове, работал и думал о сенцове, обедал, шел с работы, приходил домой, ложился спать, но все мысли все время о сенцове ! а новостей о сенцове все меньше и меньше, сенцоважиатаж спадает =(
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Ну да. Зато томос набирает. И топят за эту дымовуху те же бараны..
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Там у кого-то из Узниковкремля (R), (С), (ТМ), срок заканчивается. Встреча будет фееричной - дети в вышиванках, шарики, журналюги есно все, министр здравоохранения со стетоскопом и лично Леонид Иллич президент со слезами радости на уставших глазах.
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Ну, не за тех же трубить, которые в Донецке в подвале годами. Понятно, что Олегу тяжелее. Про него будем. Он же победил (неизвестно кого) и доказал (непонятно что)..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия молчит о состоянии здоровья Балуха, - Денисова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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