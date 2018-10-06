 Покушение на Михайлика: полиция отбросила две версии из пяти

Об этом сообщил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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По его словам, полиция отрабатывает три версии нападения: общественная деятельность, деятельность Михайлика в связи со строительством ЖК "Золотой берег", конфликт предпринимателей и власти вокруг права на земельный участок одного из рынков Одессы.

"Сейчас мы отрабатываем именно эти три версии", — сообщил Головин.

Ранее полиция рассматривала пять версий нападения.



Головин также подтвердил, что за активистом Михайликом велась слежка. Однако подробностей не сообщил.

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Головин не исключает, что к этому может быть причастен один из трех подозреваемых — Торнике Нагладзе, который якобы имеет первую группу инвалидности.

"Это он сейчас на коляске. По нашей информации, он и еще двое подозреваемых были причастны к ряду уголовных преступлений, каких именно — пока сказать не могу. Но даже то, что он на коляске не мешало ему [действовать] по общему умыслу с другими подозреваемыми", — отметил Головин.



По словам Головина, апелляционные жалобы подозреваемых в нападении на Михайлика суд будет рассматривать 8 октября, пока же они отказываются свидетельствовать и не сотрудничают со следствием.

Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.