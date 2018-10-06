EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  1401  11
Материалы по теме:
Все про:Одесса (5168) покушение (743) Нацполиция (8263) расследование (2355) Михайлик Олег (30)

 Покушение на Михайлика: полиция отбросила две версии из пяти

Полиция сейчас рассматривает три основные версии нападения на одесского активиста Олега Михайлика.

Об этом сообщил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Читайте также: Одесский активист Михайлик не уверен, что полиция задержала действительно тех, кто пытался его убить

По его словам, полиция отрабатывает три версии нападения: общественная деятельность, деятельность Михайлика в связи со строительством ЖК "Золотой берег", конфликт предпринимателей и власти вокруг права на земельный участок одного из рынков Одессы.

"Сейчас мы отрабатываем именно эти три версии", — сообщил Головин.

Ранее полиция рассматривала пять версий нападения.

Головин также подтвердил, что за активистом Михайликом велась слежка. Однако подробностей не сообщил.

Читайте также: Нападение на активиста Михайлика было организовано, "чтобы раскачать ситуацию в регионе", - глава полиции Одесчины Головин

Головин не исключает, что к этому может быть причастен один из трех подозреваемых — Торнике Нагладзе, который якобы имеет первую группу инвалидности.

"Это он сейчас на коляске. По нашей информации, он и еще двое подозреваемых были причастны к ряду уголовных преступлений, каких именно — пока сказать не могу. Но даже то, что он на коляске не мешало ему [действовать] по общему умыслу с другими подозреваемыми", — отметил Головин.

По словам Головина, апелляционные жалобы подозреваемых в нападении на Михайлика суд будет рассматривать 8 октября, пока же они отказываются свидетельствовать и не сотрудничают со следствием.

Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

Источник: https://censor.net.ua/n3089966
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
окажется..что это просто криминальные разборки..
 показать весь комментарий
 
 
і на самого Михайлика відкриють карну справу.
 показать весь комментарий
 
 
Адназначна агенты кремля. Михайлык то агент в квадрате
 показать весь комментарий
 
 
Нет то вообще была инсцинировка с целью опорочить честное имя трухана и наичеснейшую мылыцию)))
 показать весь комментарий
 
 
Це не Труханов і не його поплічники..
Точно, точно..
 показать весь комментарий
 
 
Чойта мне кажется, что эти грузины не при делах. Всё по старой схеме. Народ- прокурору -Что за хрень с активистами? Прокурор - министру ВД -Что за хрень с активистами? Министр - начальнику обл. полиции -Что за хрень с активистами? И т.д. Нач. угро - операм -А-ну-ка-сцуко-лять, чтобы к вечеру подозреваемые были в здесь, пох кто, чем больше - тем лучше!
 показать весь комментарий
 
 
Странно, Геращенко же кричал что основная версия это заказ ГРУ для дестабилизации обстановки.))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
бытовуха что и следовало ожидать. Выступил за одних в противовес другим. А на что еще активисты годятся, сами себе надумали профессию
 показать весь комментарий
 
 
а потом отбросят еще две и окажется, что во всем виноват агрессор
 показать весь комментарий
 
 
тащите Геращенко, он знает точно кто он, раскрываемость 100%
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПокушение на Михайлика: полиция отбросила две версии из пяти
 
 
 
 
 
 вверх