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 Чиновники Минобразования провели тендер под конкретного поставщика: сумма ущерба бюджету превысила 5,5 млн грн

Прокуратура Киева выявила миллионные злоупотребления при закупке школьного оборудования должностными лицами Министерства образования и науки Украины.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

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"Установлено, что должностные лица структурных подразделений министерства образования и науки Украины, действуя в интересах частной фирмы и с целью получения неправомерной выгоды, умышленно внесли в типичный перечень средств обучения и оборудования для кабинетов физики, химии и биологии в общеобразовательных учебных заведениях технические характеристики, которым соответствует продукция только одной торговой марки", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что указанные действия создали искусственные препятствия для участия в проведении тендеров по закупке школьного оборудования других участников, а также обеспечило победу в конкурсе официальному представителю указанной торговой марки в Украине.

"По данным следствия, в результате непрозрачного проведения закупок, государственному бюджету нанесен ущерб на сумму почти 5,5 млн грн", - заявили в прокуратуре.

Также досудебное расследование установило, что должностные лица фирмы-поставщика при реализации оборудования за бюджетные средства вывели на подконтрольные предприятия в оффшорной зоне более 17 млн.грн.

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По результатам следствия начальнику отдела государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, а заведующему отделом Национального центра "Малая академия наук Украины" в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.5 ст. 27 ч. 2 ст.364 УК Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливается причастность в совершении уголовного преступления других должностных лиц министерства.

Чиновники Минобразования провели тендер под конкретного поставщика: сумма ущерба бюджету превысила 5,5 млн грн 01
Чиновники Минобразования провели тендер под конкретного поставщика: сумма ущерба бюджету превысила 5,5 млн грн 02

Источник: https://censor.net.ua/n3089963
 
   
 Топ комментарии
 
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На систему Прозорро нашли болт с правильной резьбой?)
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вот как надо воровать !!!
и ничего тебе не будет !!!
это вам не трёшку за мешок картошки !!! Чиновники Міносвіти провели тендер під конкретного постачальника: розмір збитку бюджету перевищив 5,5 млн грн - Цензор.НЕТ 1500
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Нет. Просто по ходу в Украине шишь одно предприятие делает кабинеты химии и физики по гостам.
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Вы - огенд кримля, чи шо? Тико огенды кримля не видят мощных результатов 145 радикальных рихворм и полностью поборотой коррупции!
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Пока Югік в кріслі, ще можна підготувати справу так, щоб вона розвалилась.
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Да и бабло, перенимая опыт харанта, уже в оффшоры вывели... Так что все это дело токмо для корысти ради прокураторов и регал...
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В спам, как не соответствующее теме новости.
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а как он харчеваться будет...?)))\это просто геноцид...!)))\
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ая-яй! низзя, но если очень хочется...то мона? оказівается
с Министерстве Образования видать не только хорошо учились... но и научились....
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Міносвіти.. ?!
Суцільне жульйо і хабарники
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пусть еще проверят то..что заставляют покупать в первый класс..
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Скажу так. Может другие изготовители не соответсвуют гос.стандартам? Бо как можно в кабинет химии поставить оборудование не соответствующее госстандартам, там же ТБ надо соблюдать. Может просто хотят свою продукцию прокуроскую пропихнуть
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-алло это прачечная?
-фуячечаня, казел. Это министерство образования...
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если Бога нет в душе, то воровать будут все и всюду
и взятки давать будут
принципиально
и никакого сбу не хватит за руку ловить
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МИНИСТЕРСТО НАУКИ И ОСВИТЫ РАЗЛАГАЕТСЯ ОТ КАРУПЦЫИ!!!

"По результатам следствия начальнику отдела государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, а заведующему отделом Национального центра "Малая академия наук Украины" в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.5 ст. 27 ч. 2 ст.364 УК Украины.

ДАЛОЙ МИНИСТРА!!!
ДАЛОЙ МИНИСТЕРСТВО!!!
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скока чушку мове не учи, он все равно че нить слямзить норовит
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Це край цинізму красти у школярів!!!Міністра у відставку,
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновники Минобразования провели тендер под конкретного поставщика: сумма ущерба бюджету превысила 5,5 млн грн
 
 
 
 
 
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