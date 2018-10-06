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Все про:Единая Россия (233) опрос (1581) падение (177) рейтинг (1152) Россия (70658)

 Рейтинг "Единой России" рекордно упал, - опрос ФОМ

Рейтинг правящей партии РФ снизился до самого низкого уровня с 2008 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

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Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшие выходные, за партию власти проголосовал бы только 31% россиян, говорится в опросе "Политические индикаторы". Рейтинг "Единой России" непрерывно падает с марта 2018 года, когда состоялись выборы президента РФ, и с тех пор упал на 20 процентных пунктов.

Рейтинги КПРФ и ЛДПР наоборот выросли — за них проголосовали бы 14% опрошенных.

Если бы в ближайшие выходные прошли выборы президента России, за Владимира Путина проголосовали бы 45%.

Ранее опросы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина до уровня 2013 года на фоне объявления о пенсионной реформе в России.

Источник: https://censor.net.ua/n3089960
 
 
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Гомосексуалисты разбудили Путина
"проституция - одна из важнейших профессий в мире"...
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роSSия- 6масква- 6кремль- 6= 666.партия-6
е6иная-6
роSSия-6=
= 666
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Да какая разница.Х@йло своего добился, русские лохи якобы проголосовали за него,дальше можно не беспокоится о рейтинге.Рабы будут терпеть и мычать в сойле при любом раскладе
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Мавзолейные упали на Дальнем Востоке и Сибири ниже погреба Рейтинг "Единой России" рекордно упал, - опрос ФОМ - Цензор.НЕТ 1119Китай идёт пацаны,Вяликий и Магучий,воду из озера Байкал китайцы бутилируют и продают РАБссиянцам Рейтинг "Единой России" рекордно упал, - опрос ФОМ - Цензор.НЕТ 253
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Это кого-то волнует? Мокшанские дела интересны только мокшанам. 😄
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это гуд!!!

а шо там с рейтингами бэпэпэ??? растет, несамненно Рейтинг "Единой России" рекордно упал, - опрос ФОМ - Цензор.НЕТ 8793
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Единая паРАША - самая передовая партия!
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какие рейтинги могут быть в тюремной зоне? Нашли чему верить и на что опритаься.
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роSSия- 6масква- 6кремль- 6= 666.партияе6инаяроSSия= 666.
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Годовые бюджеты в миллиардах долларов...
1)Компания "Уоллмарт" - 482
2)Самсунг-305
3)Фольксвагэн -245
4)Эппл - 234
5)Тойота 227
6)РАБссия -211 ярдов...,Вялика магучия шойся отстали совсем....
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А на что оно повлияет? Посчитают "как скажут" из кремля. Смешон этот дешевый фарс под названием "ВЫБОРЫ" в бандитском крае РАБОВ, ХОЛОПОВ и ХОЛУЁВ!
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Странная подача факта, якобы рейтинг правящей партии падает. Но лдпр и коммунисты это такие же правящие партии власти, или кто то думает что если начнут править жириновские и зюгановы то Россия выведет войска из зон военных действий? Помоему это все маловероятно, скорее наоборот учитывая риторику жириновского о том что украину надо поделить, то приди такие деятели к власти нас ждало бы то же самое что и с путиным, все это одна и та же банда под разными вывесками, там нет других.
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Ну и хрен с ней!
Или нас это должно беспокоить? Рейтинг "Единой России" рекордно упал, - опрос ФОМ - Цензор.НЕТ 3943
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Сегодня ровно 25 лет назад закончился Майдан на РАБссии,Ельцин всех паБЕДил,а из танков шмалял по парламенту аж Гай шумів
Итогои : более 300 убитіх, 500 раненіх...,зато Шамиль Басаев стал Героем РАБссии цацку вручал лично Нльцин Рейтинг "Єдиної Росії" рекордно впав, - опитування ФГД - Цензор.НЕТ 767
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Похер!
Главное, что у БПП И НФ вырос до небес. Рейтинг "Єдиної Росії" рекордно впав, - опитування ФГД - Цензор.НЕТ 8696
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРейтинг "Единой России" рекордно упал, - опрос ФОМ
 
 
 
 
 
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