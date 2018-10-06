 Рейтинг "Единой России" рекордно упал, - опрос ФОМ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшие выходные, за партию власти проголосовал бы только 31% россиян, говорится в опросе "Политические индикаторы". Рейтинг "Единой России" непрерывно падает с марта 2018 года, когда состоялись выборы президента РФ, и с тех пор упал на 20 процентных пунктов.
Рейтинги КПРФ и ЛДПР наоборот выросли — за них проголосовали бы 14% опрошенных.
Если бы в ближайшие выходные прошли выборы президента России, за Владимира Путина проголосовали бы 45%.
Ранее опросы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина до уровня 2013 года на фоне объявления о пенсионной реформе в России.
"проституция - одна из важнейших профессий в мире"...
е6иная-6
роSSия-6=
= 666
Семочко агент ГРУ РФ -пятая колонна в Украине !!!
а шо там с рейтингами бэпэпэ??? растет, несамненно
1)Компания "Уоллмарт" - 482
2)Самсунг-305
3)Фольксвагэн -245
4)Эппл - 234
5)Тойота 227
6)РАБссия -211 ярдов...,Вялика магучия шойся отстали совсем....
Или нас это должно беспокоить?
Двуликий АНУС
Итогои : более 300 убитіх, 500 раненіх...,зато Шамиль Басаев стал Героем РАБссии цацку вручал лично Нльцин
Главное, что у БПП И НФ вырос до небес.