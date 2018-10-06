 Враг за минувшие сутки 19 раз атаковал позиции ВСУ: ранены двое воинов, уничтожены двое оккупантов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Вильный, Камышеваха, Троицкое, Луганское, Шумы, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Троицкое противник обстрелял из минометов 120-го и 82-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского применял минометы калибра 120 мм и дважды - калибра 82 мм. Также из минометов 82-го калибра враг вел прицельный огонь по позициям наших войск вблизи Павлополя и Гнутово. Кроме того, по защитникам Крымского, Луганского и Павлополя оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты, а по защитникам Камышевахи - противотанковый ракетный комплекс.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки,за прошедшие сутки двое боевиков российско-оккупационных войск уничтожены и 7 ранены.

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С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.



