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 Враг за минувшие сутки 19 раз атаковал позиции ВСУ: ранены двое воинов, уничтожены двое оккупантов

За прошедшие сутки, 5 октября, ситуация в районе проведения операции на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 7 раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Вильный, Камышеваха, Троицкое, Луганское, Шумы, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Троицкое противник обстрелял из минометов 120-го и 82-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского применял минометы калибра 120 мм и дважды - калибра 82 мм. Также из минометов 82-го калибра враг вел прицельный огонь по позициям наших войск вблизи Павлополя и Гнутово. Кроме того, по защитникам Крымского, Луганского и Павлополя оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты, а по защитникам Камышевахи - противотанковый ракетный комплекс.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки,за прошедшие сутки двое боевиков российско-оккупационных войск уничтожены и 7 ранены.

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С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Враг за минувшие сутки 19 раз атаковал позиции ВСУ: ранены двое воинов, уничтожены двое оккупантов 01
Враг за минувшие сутки 19 раз атаковал позиции ВСУ: ранены двое воинов, уничтожены двое оккупантов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3089955
 
 
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Одужання пораненим бійцям.
Нехай Господь оберігає українське військо.
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Раненым защитникам Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Рогаті расіянці, бикують, а хлопці їх у стойло до бісів відправляють. )) Респект Воїнам України!!! смерть расії та путін-хуйло!!!! Пораненим хлопцям скорішого одужання!!! Слава Героям України!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за минувшие сутки 19 раз атаковал позиции ВСУ: ранены двое воинов, уничтожены двое оккупантов
 
 
 
 
 
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