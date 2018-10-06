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 Глава польской православной церкви Савва лично призвал Варфоломея собрать Собор по поводу автокефалии Украине. Синод такого решения не принял

Митрополит Савва призвал собрать Всеправославный Собор по поводу создания украинской автокефальной церкви.

Об этом сообщает авторитетное греческое интернет-издание Ortodoxia.info на основании собственных источников, передает Цензор.НЕТ,со ссылкой на Сerkvarium.

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва написал письмо Вселенскому патриарху Варфоломею, где призвал его собрать Всеправославный Собор по поводу решения украинского вопроса.

На такой шаг митрополит мог пойти под давлением РПЦ после визита в Варшаву митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синод Болгарской церкви отверг идею РПЦ провести Всеправославный собор по автокефалии украинской церкви

Напомним, недавно предстоятели Александрийского патриархата и Польской православной Церкви написали совместное письмо к Вселенскому патриарху, где в сдержанных выражениях призвали к наведению церковного порядка в Украине "всех, от кого зависит преодоление церковных недоразумений из-за получение автокефалии Украинской Церкви".

Таким образом, призывов к проведению Всеправославного собора там не содержалось. После этого Варшаву срочно посетил Иларион (Алфеев), следствием чего, очевидно, и появилось это письмо, которое максимум может отражать частную позицию предстоятеля Польской Церкви, поскольу решения Синода Польской православной церкви по этому вопросу нет.

РПЦ может стать жертвой собственного тщеславия, когда она отказалась участвовать в Всеправославном соборе на Крите в 2016 году и сагитировала не ехать туда три Поместные Церкви (Грузинскую, Антиохийскую и Болгарскую). Через неполный состав участников РПЦ отказывается признавать полноценность этого Собора и его решения. Так что, даже если РПЦ собственными силами соберет несколько Поместных Церквей на дискуссию по Украине, такое собрание не будет иметь статуса Всеправославного собора, и его постановления не будут считаться легитимными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы приехали работать над уже решенным вопросом, - экзарх Вселенского патриархата Даниил об автокефалии

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3089954
 
 
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Синод Элладской церкви отказался обсуждать вопрос об украинской автокефалии.

Сейчас все, кто лоялен к РПЦ, не решаются брать грех на душу и тупо самоустраняются от этого процесса. Что касается путинских кэгэбистов в рясах, то их агонию полностью отражают 5 стадий реакции на приближение смерти, описанные психологом Кюблер-Россом: отрицание, гнев, торги, депрессия, принятие. Сейчас они на стадии буйной депрессии. Та и хрен с ними, ибо Бог с нами.
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Не силен в Православной бюрократии....это хорошо или плохо для Украины? И взагали - шо случилося, в переводе на людску Мову?
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Я тоже не силен, но за месяц уже подковался немного Константинополь (Мать церковь) даст добро на томос УПЦ и не заметит этих еретиков из РПЦ и их холуев в Польше, Болгарии и т.д. Поэтому, для Украины до одного места судороги и ломка беснующихся козломордых эрпецешних сатанистов Глава польской православной церкви Савва лично призвал Варфоломея собрать Собор по поводу автокефалии Украине. Синод такого решения не принял - Цензор.НЕТ 1855
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труднощі в консолідації бізнес-активів
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ОК. И где интерес Болгар? Вроде они мААскве не отстегивали
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Кажется, есть ответ, на УКРНЕТе. Об интересе каком-то, как очевидно- речи не ведется:

Болгарська православна церква в п'ятницю відхилила заклик РПЦ провести переговори щодо виходу Української православної церкви з-під впливу Москви. Як повідомляє Reuters, російський патріарх Кирило звернувся до всіх гілок православного світу із закликом обговорити ситуацію навколо церковного життя в Україні. Проте Священний Синод болгарської церкви, вищий виконавчий орган, заявив, що лист Кирила буде відправлено на розгляд спеціальної комісії, а це, фактично є ухиленням від російської пропозиції.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10288467-bolgarska-pravoslavna-cerkva-vidmovilasya-obgovoryuvati-z-rpc-ukrajinsku-avtokefaliyu.html
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Да, болгары спрыгнули. Посмотрим, как поведёт себя Грузия. Просто интересно насколько Гундяев имеет сильное влияние в этой стране, от которой силой оторвали огромные куски территории именно гундяевцы. Как может после всего содеянного орками РПЦ иметь влияние в Грузии? Как по мне, так сюр какой-то...
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Такой же. Меня, как кошатника, в данный момент, более волнует вот эта проблема и мудреные высказывания о бойлерах, на эту тему, бо если в подвалах, зимой, станет холодно, как на улице...
Глава польской православной церкви Савва лично призвал Варфоломея собрать Собор по поводу автокефалии Украине. Синод такого решения не принял - Цензор.НЕТ 5928
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млин, меня,как котячьего холопа, Ваш интерес интересует постольку-поскольку. Мои два дикаря до глобальных проблем относятся индифферентно - у них есть их территория плюс то,шо мы ошибочно считаем нашим домом.
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Та трое моих домашних- тоже не бедствуют. А вот что будет с шестью дворовыми, четырех из которых я кормлю уже годы и годы??? А зимой меня тут не будет. Потому- есть причина волноваться.
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Ну, тут ты в одиночку с этими проблемами,брат. В отличие от моих дикарей, твои коты - городские, у вашего абрама - своя программа. У нас все просто - есть кот,который главный тигр в округе,пока ему другой кот не наваляет. Мойше пока никто не навалял.
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Ну и почему тогда РПЦ делает столько суетливых телодвижений, если они получают "огромный бонус"? Объясни.
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Потому что Тупые Дятлы на РАБссии...причем во всем к чему прикасаются.......... Глава польской православной церкви Савва лично призвал Варфоломея собрать Собор по поводу автокефалии Украине. Синод такого решения не принял - Цензор.НЕТ 6707
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РАБссия не имеет Автокефалии,и это главный посыл из Константинополя.... Глава польской православной церкви Савва лично призвал Варфоломея собрать Собор по поводу автокефалии Украине. Синод такого решения не принял - Цензор.НЕТ 1506Зато разведка ГРУ РАБссии фактически прекратила существование...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГлава польской православной церкви Савва лично призвал Варфоломея собрать Собор по поводу автокефалии Украине. Синод такого решения не принял
 
 
 
 
 
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