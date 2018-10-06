 Глава польской православной церкви Савва лично призвал Варфоломея собрать Собор по поводу автокефалии Украине. Синод такого решения не принял

Об этом сообщает авторитетное греческое интернет-издание Ortodoxia.info на основании собственных источников, передает Цензор.НЕТ,со ссылкой на Сerkvarium.

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва написал письмо Вселенскому патриарху Варфоломею, где призвал его собрать Всеправославный Собор по поводу решения украинского вопроса.

На такой шаг митрополит мог пойти под давлением РПЦ после визита в Варшаву митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

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Напомним, недавно предстоятели Александрийского патриархата и Польской православной Церкви написали совместное письмо к Вселенскому патриарху, где в сдержанных выражениях призвали к наведению церковного порядка в Украине "всех, от кого зависит преодоление церковных недоразумений из-за получение автокефалии Украинской Церкви".

Таким образом, призывов к проведению Всеправославного собора там не содержалось. После этого Варшаву срочно посетил Иларион (Алфеев), следствием чего, очевидно, и появилось это письмо, которое максимум может отражать частную позицию предстоятеля Польской Церкви, поскольу решения Синода Польской православной церкви по этому вопросу нет.

РПЦ может стать жертвой собственного тщеславия, когда она отказалась участвовать в Всеправославном соборе на Крите в 2016 году и сагитировала не ехать туда три Поместные Церкви (Грузинскую, Антиохийскую и Болгарскую). Через неполный состав участников РПЦ отказывается признавать полноценность этого Собора и его решения. Так что, даже если РПЦ собственными силами соберет несколько Поместных Церквей на дискуссию по Украине, такое собрание не будет иметь статуса Всеправославного собора, и его постановления не будут считаться легитимными.

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19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.