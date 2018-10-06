 Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, - Барна о своей нецензурной брани в адрес журналиста. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об том он заявил в эфире телеканала "Прямой".
"Я действительно эмоционально поступил. Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, которым показали это видео те люди, которые не должны бы это показывать. Даже перед союзом всех журналистов, которых я очень уважаю. И, кстати даже защищаю по делам Чеботаря и так далее ... те, которые работают ради истины, а не только насилуют истину ради денег. Такие вот, как та особь. Простите, никто не без греха. Но есть черта, которую нельзя переходить никому", - сообщил нардеп.
Вот только есть такие вот (простигосподи) люди, для которых даже этот "раз" лишний...
Игорек, ты бы хоть постеснялся под "БеСиКом" на цензоре постить... Не поймут ведь "тупые хохлы" твои высеры о зраде... Учу: есть VPN, из-под которых можешь постить хоть как "тринибадо-и-тобаговец". Тогда больше шансов будет.
Не благодари )).
- Вы за нас голосуете" (с)