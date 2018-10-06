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 Политика Украины
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Все про:мат (61) оскорбление (70) Барна (95)

 Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, - Барна о своей нецензурной брани в адрес журналиста. ВИДЕО

Нардеп Олег Барна решил извиниться за свое поведение в Верховной Раде, когда нецензурно высказался в адрес журналиста.

Как передает Цензор.НЕТ, об том он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Я действительно эмоционально поступил. Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, которым показали это видео те люди, которые не должны бы это показывать. Даже перед союзом всех журналистов, которых я очень уважаю. И, кстати даже защищаю по делам Чеботаря и так далее ... те, которые работают ради истины, а не только насилуют истину ради денег. Такие вот, как та особь. Простите, никто не без греха. Но есть черта, которую нельзя переходить никому", - сообщил нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сквернословити не такий гріх, як оббріхувати і обкрадати", - нардеп Барна объяснил свой мат в публичном споре с журналистом. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ ранее нардеп от БПП Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады - "Нах#й пішов, під#рас! Ти шо, нетрадиційної орієнтації?", - нардеп Барна - журналисту в кулуарах парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3089952
 
 
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На відео замість прізвища Барна написано "Нардеп Барана...". Це по Фрейду?
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Ага...
Вот только есть такие вот (простигосподи) люди, для которых даже этот "раз" лишний...
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Це вже стає новим трендом. Вони перед виборами зараз всі почнуть вибачатися - за провалену Євроасоціацію, за невиконані передвиборчі обіцянки, за розвал економіки, за нерозслідувані вбивства на Майдані, за награбоване під час свого депутатства і т.д.
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Гуренко Игорь
Игорек, ты бы хоть постеснялся под "БеСиКом" на цензоре постить... Не поймут ведь "тупые хохлы" твои высеры о зраде... Учу: есть VPN, из-под которых можешь постить хоть как "тринибадо-и-тобаговец". Тогда больше шансов будет.
Не благодари )).
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А за систематическую фальсификацию результатов голосования это руснявое существо извиниться не хочет....ну-ну, интересно,куда заведут Украину вот эти парламентарии...
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"- Почему вы, политики, всех остальных людей считаете идиотами?
- Вы за нас голосуете" (с) Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, - Барна о своей нецензурной брани в адрес журналиста - Цензор.НЕТ 9149
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нет!!они с вас и за вас!!деньгу имеют, и вместе с тем и вас имеют(как не печально однако факт) (не сочти за оскорбление так как это тупая констатация факта хотя возможно и тупая)Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, - Барна о своей нецензурной брани в адрес журналиста - Цензор.НЕТ 936 Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, - Барна о своей нецензурной брани в адрес журналиста - Цензор.НЕТ 981
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Не так страшно материться по-кацапски, как мыслить по-кацапски даже под флагом США...
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кацапы!!и мыслят!!(нонсенс!!)всё что могут так это только материться!!(всем и давно известно) (но прогиб в сторону кацапов защитан!!) Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, - Барна о своей нецензурной брани в адрес журналиста - Цензор.НЕТ 7573 Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, - Барна о своей нецензурной брани в адрес журналиста - Цензор.НЕТ 4426
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Мыслить по-кацапски это оначает - Все дураки, а я - самый умный и твой пост тому подтверждение...
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У порохоботов всё покацапски, что не во славу соевого ПэЖэ.
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Иди на ху...он заменил на особь...🤔. Оно только Яценюка за коки тягать умеет, а извиняться - это не про него. Мерзко извиняться его научил шеф-барыга?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, - Барна о своей нецензурной брани в адрес журналиста. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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