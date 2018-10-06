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Все про:Германия (3173) киберпреступление (449) Нидерланды (784) Зайберт (11)

 В правительстве Германии призвали Россию прекратить хакерские атаки

Берлин резко осуждает кибератаки на институции его союзников, а также международные организации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт 5 октября в Берлине, сообщает "Немецкая волна".

Берлин призывает Россию прекратить хакерские атаки, отметил он. По словам Зайберта, Берлин "с вероятностью, граничащей с уверенностью", исходит из того, что за APT28 стоит Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба РФ.

Он подчеркнул, что эта информация подтверждается "совокупностью очень хорошей собственной системы источников и собранных фактов". Зайберт добавил, что хакеры из этой группировки атаковали Бундестаг.

Он отметил, что Берлин доверяет информации британских и нидерландских правоохранителей, которые обвинили ГРУ в ряде кибератак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами. ФОТОрепортаж

4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд на пресс-конференции назвала имена четверых россиян, которые были высланы из страны в апреле 2018 года. Это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Министр заявила, что они планировали совершить кибератаку на ОЗХО.

В Нидерландах считают, что атака была запланирована в Главном разведуправлении Генштаба вооруженных сил РФ. По данным чиновников, у подозреваемых при себе были дипломатические паспорта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089951
 
   
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В правительстве Германии призвали Россию прекратить хакерские атаки

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А вовків просять не нападати на свійських тварин В правительстве Германии призвали Россию прекратить хакерские атаки - Цензор.НЕТ 8035
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А ще німцям треба швидше будувати ПП2 у якості відповіді російським хакерам В правительстве Германии призвали Россию прекратить хакерские атаки - Цензор.НЕТ 2665
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Само собой!
И санкции поотменять, шоб у них совесть воспалилась (из-за осознания незаслуженности сиих радостей) и довела их подорваный стекломоем и "боярой" организьм до вполне заслуженного зажмуривания, в виду прогрессирующей гангрены жопы...
Коварные плохие немцы... В правительстве Германии призвали Россию прекратить хакерские атаки - Цензор.НЕТ 8436
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Удивляет почему голландцы просто не попросят русню больше не сбивать пассажирские самолеты . К чему эти расследования и т.д . ? Очень действенно , как утверждают немцы .
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Заявление уже означает, что проведено расследование и предъявлено обвинение...
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Вчера на росцийсском КОТЛЕ рабился росс-фашисский МИГ-29...ПРИЧИНОЙ ПАДЕНИЯ... ВОЗМОЖЭН БЫЛ ВЗЛЕТ,МыЧыСцЫ рОСЦИИ..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ правительстве Германии призвали Россию прекратить хакерские атаки
 
 
 
 
 
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