 В правительстве Германии призвали Россию прекратить хакерские атаки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт 5 октября в Берлине, сообщает "Немецкая волна".

Берлин призывает Россию прекратить хакерские атаки, отметил он. По словам Зайберта, Берлин "с вероятностью, граничащей с уверенностью", исходит из того, что за APT28 стоит Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба РФ.

Он подчеркнул, что эта информация подтверждается "совокупностью очень хорошей собственной системы источников и собранных фактов". Зайберт добавил, что хакеры из этой группировки атаковали Бундестаг.

Он отметил, что Берлин доверяет информации британских и нидерландских правоохранителей, которые обвинили ГРУ в ряде кибератак.

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4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд на пресс-конференции назвала имена четверых россиян, которые были высланы из страны в апреле 2018 года. Это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Министр заявила, что они планировали совершить кибератаку на ОЗХО.

В Нидерландах считают, что атака была запланирована в Главном разведуправлении Генштаба вооруженных сил РФ. По данным чиновников, у подозреваемых при себе были дипломатические паспорта.

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