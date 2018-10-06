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Все про:Россия (70658) Климкин (1857)

 "Мы не считаем любые поездки в Россию безопасными", - Климкин призвал украинцев "двадцать раз подумать" перед визитом в РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев не ездить в Россию без острой необходимости.

 Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала "UA Харьков", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН. 

Глава МИД отметил, что на территории России постоянно находятся около 3 миллионов украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Категорически против идей о легализации двойного гражданства со страной-агрессором, - Климкин

"Мы не считаем любые поездки в Россию безопасными. Я это много раз говорил. Каждый, кто едет в Россию, должен следить и понимать, что ему угрожают возможные провокации", - заявил Климкин.

В то же время он отметил, что существуют "человеческие вопросы и человеческие дела", например, когда едут к больным родственникам. Вместе с тем Климкин добавил, что "не хорошо" ездить на заработки в страну-агрессора. "Поэтому, уезжая в Россию, даже понимая, что тебе туда очень нужно, необходимо двадцать раз подумать, поразмыслить, а потом принимать решение", - подчеркнул Климкин.

Также читайте: Деятельность российских дипломатов в Украине больше присуща спецслужбам, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3089950
 
   
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Не це треба говорити! Треба говорити тим, хто їде на росію, що для них не буде далі підтримки від України.
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Климкин что то расходился в последнее время, случайно он в президенты не собирается.
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Ебать таких как ты лахтинцев, возможно, собрался. Впрочем, я не против )).
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Климкин призывает людей, которые в свободное время разбирают на кухнях снаряды и рекордными темпами самовыпиливаются в ДТП, 20 раз подумать перед поездкой в Роисю? "Мы не считаем любые поездки в Россию безопасными", - Климкин призвал украинцев "двадцать раз подумать" перед визитом в РФ - Цензор.НЕТ 6469

Это он не подумавши...
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"Интересную" же рекламу мне Цензор подсунул, как раз к теме статьи, но не по теме Украины...



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Ещё была - в Чехии...
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Я года два назад пустил за свой компьютер беженку из Крыма. Вот после этого год была очень "интересная" реклама... "Мы не считаем любые поездки в Россию безопасными", - Климкин призвал украинцев "двадцать раз подумать" перед визитом в РФ - Цензор.НЕТ 5972
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Проблема в том, что я ничего не посещал, только взглянул на эту страничку, а потом в ленту активности и на Все новости...
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поездки для родственников сотрудников СБУ вполне безопасны! Верить своим ушам и не верить глазам?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Мы не считаем любые поездки в Россию безопасными", - Климкин призвал украинцев "двадцать раз подумать" перед визитом в РФ
 
 
 
 
 
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