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 Политика Украины
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Все про:Голодомор (803) Чалый (397)

 Признание Сенатом США Голодомора в Украине станет сигналом для других стран, - Чалый

Решение, которое принял в четверг Сенат США в резолюции о признании Голодомора в Украине геноцидом должно подтолкнуть парламенты других стран на подобный шаг.

Как передает Цензор.НЕТ, такое убеждение высказал в комментарии Укринформу посол Украины в США Валерий Чалый.

"Во многих странах сегодня не имеет решения в парламентах о признании Голодомора-геноцида", - отметил украинский дипломат во время церемонии памяти жертв Голодомора, организованной Посольством Украины в тот же день в Вашингтоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства, - Порошенко о признании Сенатом США Голодомора геноцидом

"Я думаю, что этот пример Соединенных Штатов и этот сигнал будет услышан. Я говорил с руководителями Всемирного Конгресса украинцев, и я знаю, что сейчас будут новые инициативы для того, чтобы парламенты стран - начиная от Австралии до европейских стран, приняли такое решение. Я знаю, что они будут работать над этим ", - отметил украинский посол.

В то же время он подчеркнул, что резолюция Сената США, кроме признания Голодомора - геноцидом, имеет другие важные элементы: "Распространять правду, поддерживать Украину как стратегического партнера Соединенных Штатов, поддерживать украинский народ".

Также читайте: Комитет Сената США утвердил резолюцию, признающую Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа

Как отметил Чалый, для Украины важно именно сейчас, когда она противодействует агрессии, четко определить свой путь и свою идентичность.

"Я думаю, что это будет толчок для активности и у граждан стран Европы, украинской диаспоры, для того, чтобы парламенты этих стран приняли такое же решение", - подчеркнул дипломат.

Также читайте: Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Источник: https://censor.net.ua/n3089948
 
   
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Так как м УКРАИНССКИЙ ЯЗЫК в течении 350 летней "дружбы"--- 463 раза ЗАПРЕЩАЛСЯ или голодоморивался ..
В росции УКРАИНССКИЙ ЯЗЫК ДОЛЖЭН БЫТЬ 1 на 350 лет, ГОСУДАРСТВЕННЫМ с 463 ПРИОРИТЕТАМИ !!!
.
ТАК БУДЕТ СПРАВЕДЛИВО !!﻿
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Счасс на кавказе )(уйло ТРАВИТ ИНГУШЕЙ с как бы чеченами.. Что бы ОТВЛЕЧ народ..
Ужэ другие войны не прогнозируються пока... А кавказцы---ЭТО КАВКАЗЦЫ-- тоисть ИДИОТЫ,,
,
Ведуться
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Все так, але це спрямована дія для підтримки московської політики де його маріонетка - Кадиров. Тому ідіотів там нема.
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А что это даст? Виновники голодомора в Украине 30-х годов в основном сами же местные. Уж Путин точно не виноват.
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А кто пукина винит..
.
Здесь СПРАВЕДЛИВОСТЬ на СТОЛЕТИЯ,,
,
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Чего местные? Виновата советская власть из Москвы. По сути это был геноцид украинского народа. Правопреемницей советского союза является РФ. То есть РФ за это всё в ответе.
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Від вас це брехня, бо впровадження Голодомору було з москви.
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KristianSczyak - были и местные..., но вот моя бабушка пережившая Голодомор вспоминала....



" Забирали все питерские рабочие с красными звездами на буденовках, а главные среди них были жиды-комиссары..."
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@KristianSczyak

"Местные"? Моя ты ты лахтинская радость )). Сами себя морили голодом, мрази, и детей своих жрали в своё удовольствие, и себя же не выпускали из областей, где был голодомор.. И похер таким уродам как ты на свидетелей этого геноцида (срать на то, что некоторые, слава Богу, ещё живы и подтверждают это)...
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Там більше тролізму, бо тільки таке ... може звинувачувати людей, що не могли виїхати, у яких все забрали у організації Голодомору. Тобто це представник братського блядського народу.
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А у других країн нема свого розуму, шолі?
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Багатьом байдуже, а інші не розуміють глибину того злочину...Голодомор та визнання його Геноцидом є юридичним кроком, який спирається на законодавство тих країн, що приймають це рішення. Дослідити ті події не можуть, тому будуть спиратися на дослідження із США.
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Каждый год все требуют, чтобы признали голодомор, скоро будет 90 лет, как он был, если все признают, что это даст Украине, если ничего, тогда смысл в этом признании. Все знают, что в этом голодоморе Сталин виноват, что дальше. Я просто хочу понять смысл в этом признании. Память об умерших родственниках, да это ужасно. Как это признание может им помочь, объясните.
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Якщо ти досі не зрозумів, то це вже не відбудеться. Нехай тобі твої друзі поставлять лайк за цей коментар Признание Сенатом США Голодомора в Украине станет сигналом для других стран, - Чалый - Цензор.НЕТ 7327
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За такой комментарий я лайкать не прошу, все ждут когда будет трибунал, так сколько же еще надо стран признающих, чтобы был трибунал.
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Визнання Голодомору вже є Трибуналом, бо для засудження комуністів цього достатньо. Чому вам треба такі прості речі жувати?
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Натолкну на размышления. Евреи и их геноцид во время второй мировой войны...
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Це буде визнання ще одного злочину камуняк проти людства для майбутнього трибуналу, а він таки буде.
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Чалый - ты не прав. Голодомор итак уже признало немало держав. А остальные подтянуться. И Штаты здесь вовсе не при чем. Хотя и их голос зачтется для истории и потомков наших.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризнание Сенатом США Голодомора в Украине станет сигналом для других стран, - Чалый
 
 
 
 
 
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