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 Политика Украины
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Все про:посольство РФ (310) Россия (70658) Климкин (1857)

 Деятельность российских дипломатов в Украине больше присуща спецслужбам, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал деятельность российских дипломатов в Украине "преступной", но заявил, что МИД не будет закрывать консульства Российской Федерации.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала "UA Харьков", отвечая на вопрос относительно требования представителей харьковского евромайдана и националистических организаций закрыть российское консульство в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Климкин отметил, что российские дипломаты в Украине "занимаются деятельностью, которая присуща деятельности спецслужб".

"Но вопрос заключается в следующем: во-первых, у нас нет дипломатических отношений с Россией по содержанию. В нас нет послов, у нас дипломаты не занимаются какой-то политической или иной деятельностью. Наши дипломаты - они просто помогают украинцам, в том числе политическим узникам", - заявил Климкин.

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По его словам, консульское присутствие в РФ важно, поскольку украинские дипломаты помогают политзаключенным, другим украинцам, и даже во время войны в России постоянно находятся почти 3 миллиона украинцев. Климкин подчеркнул, что, если Украина закроет российские консульства, то РФ закроет украинские. По его словам, это приведет к тому, что украинские дипломаты будут лишены возможности оказывать помощь украинским гражданам в России.

В то же время министр сказал, что украинские органы власти имеют возможность контролировать деятельность российских дипломатов на территории Украины, хотя эту деятельность дипломат назвал "преступной".

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"То, что мы сейчас способны контролировать эту преступную деятельность, опять-таки российских "дипломатов", - это 100%. Они находятся под пристальным контролем, и не могут делать то, что они делали в прежние времена", - подчеркнул Климкин и уточнил, что речь идет о периоде до 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3089947
 
   
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На чьей спецслужбе Климкин с Оффшоренко?...
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Yuriy Yurieff - а то вы не знаете...

Толдычит про 3 млн украинцев которые в рашке находятся все время.... - наверное считает крысчан и лугандонцев...
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От мордвы все дипломаты не только в Укриине шпионы, это только осознали или это стеб
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Грузия разорвала дип отношения с парашей,а мальдивцы нет.Кто виноват.Как и у кацапов обама в штаны нагадил)))
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kostjaua5 - ну он же несет откровенную пургу расчитанную на селян безграмотных..

Украина первая страна в мире подвергнувшиеся оккупации, которая сохранила все контакты с агрессором в полном объеме.....
Поэтому многие в мире и считают, что у нас гражданская война....
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Жаль, что власти в США и в Европе не знают, что в Украине гражданская война, а то в последнее время паРашу называют агрессором...
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Доброго ранку, Клімкін.
В московії усі робітники МЗС одночасно є штатними робітниками спецслужб.
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Вот то, что он сказал:

""То, что мы сейчас способны контролировать эту преступную деятельность, опять-таки российских "дипломатов", - это 100%. Они находятся под пристальным контролем, и не могут делать то, что они делали в прежние времена", - подчеркнул Климкин и уточнил, что речь идет о периоде до 2014 года.
Источник: https://censor.net.ua/n3089947"

а не сделал открытие...
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Ти гілкою не помилився?
А ще він талдичить про якісь 3 млн українців в московії. З українців там лише ув'язнені, а решта у кращому випадку хохли, а в гіршому - бидлота з українським пашпортом.
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Ты, случаем, не забыл ли свой предыдущий пост на который я ответил?
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Ублюдочные судьи , прокуроры ,депутаты живут во Дворцах ,а Украинский Народ подыхает с голоду .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДеятельность российских дипломатов в Украине больше присуща спецслужбам, - Климкин
 
 
 
 
 
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