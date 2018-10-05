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 У восьми людей в Запорожье диагностирована лихорадка Западного Нила, - Минздрав

В Запорожье в течение сентября 2018 года у восьми человек диагностировали лихорадку Западного Нила.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что положительные к вирусу результаты выявили при исследовании материала от больных с лихорадкой неустановленной этиологии в вирусологической лаборатории.

В учреждении сообщили, что речь идет о 8 человек с разными местами жительства.

"В настоящее время проводится их к обследованию с целью установления окончательного диагноза", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089944
 
 
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В Норвегию надо путешествовать, а не шариться по египтам. А то будет как в Греции.
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крокодилы из днепра еще не полезли ? глобальное потепление на глобусе - раньше хер стоял в кровате, а теперь в автобусе.
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Якби щось гарне😏 Що вони робили, якщо привезли з Єгипту хвороби в Україну?
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посетили ипипет без разрешения трусняковых-соевых У восьми людей у Запоріжжі діагностовано лихоманку Західного Нілу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2074
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Государственные структуры полный ноль - одни корупционеры взяточники предатели - вот итог .
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БІЖЕНЦІ І "МУЛЬТІ-КУЛЬТІ" (ЯК ЦЕ ПРЕЗИРЛИВО НАЗИВАЮТЬ НАЦЮКИ), В ЄВРОПІ...

ОДНА З БІЖЕНЦІВ - НОБЕЛІВСЬКА ЛАУРЕАТКА НАДЯ МУРАД...

Кто такая Надя Мурад?
Это известная иракская правозащитница езидского происхождения. Надя родилась в многодетной семье в 1993 году в п. Кочо недалеко от города Синджар на севере Ирака, где компактно проживали езиды. Получив среднее образование, планировала поступить в университет и стать педагогом. Но доучиться ей не удалось. Поселок, где она проживала, захватили боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ). В результате захвата поселка джихадисты убили её мать, шестерых её родных и трёх двоюродных братьев за отказ принять ислам. Сёстры также были проданы в рабство.

Сама Надя со своими тремя племянницами была вывезена в город Мосул из поселка и попала в сексуальное рабство. Она попыталась бежать, но неудачно, после чего подвергалась пыткам. Несколько раз Надю перепродавали. Сбежать от рабовладельцев ей удалось три месяца спустя в городе Бахдида. Местная семья помогла девушке выехать в Киркух, где проживал брат Нади. Там находился лагерь беженцев. Позже Надя попала в лагерь Дахук, откуда вместе с 1000 беженцами перебралась в Германию, где живет по сей день со своей сестрой. В результате нападения джихадистов на Кочо, из семьи Нади выжили только 2 брата и 2 сестры.

Надя Мурад является послом доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности, лауреатом премии Вацлава Гавела по правам человека и премии Андрея Сахарова за свободу мысли.

В 2016 году была включена журналом Time в список ста самых известных людей мира. Иракское правительство, отметив роль Нади Мурад в донесении до мирового сообщества информации об угрожающем положении езидских женщин на территории, контролируемой Исламским государством, номинировало её на соискание Нобелевской премии мира 2016 года.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ восьми людей в Запорожье диагностирована лихорадка Западного Нила, - Минздрав
 
 
 
 
 
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