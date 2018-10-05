 У восьми людей в Запорожье диагностирована лихорадка Западного Нила, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что положительные к вирусу результаты выявили при исследовании материала от больных с лихорадкой неустановленной этиологии в вирусологической лаборатории.

В учреждении сообщили, что речь идет о 8 человек с разными местами жительства.

"В настоящее время проводится их к обследованию с целью установления окончательного диагноза", - говорится в сообщении.

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