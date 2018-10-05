 У восьми людей в Запорожье диагностирована лихорадка Западного Нила, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что положительные к вирусу результаты выявили при исследовании материала от больных с лихорадкой неустановленной этиологии в вирусологической лаборатории.
В учреждении сообщили, что речь идет о 8 человек с разными местами жительства.
"В настоящее время проводится их к обследованию с целью установления окончательного диагноза", - говорится в сообщении.
ОДНА З БІЖЕНЦІВ - НОБЕЛІВСЬКА ЛАУРЕАТКА НАДЯ МУРАД...
Кто такая Надя Мурад?
Это известная иракская правозащитница езидского происхождения. Надя родилась в многодетной семье в 1993 году в п. Кочо недалеко от города Синджар на севере Ирака, где компактно проживали езиды. Получив среднее образование, планировала поступить в университет и стать педагогом. Но доучиться ей не удалось. Поселок, где она проживала, захватили боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ). В результате захвата поселка джихадисты убили её мать, шестерых её родных и трёх двоюродных братьев за отказ принять ислам. Сёстры также были проданы в рабство.
Сама Надя со своими тремя племянницами была вывезена в город Мосул из поселка и попала в сексуальное рабство. Она попыталась бежать, но неудачно, после чего подвергалась пыткам. Несколько раз Надю перепродавали. Сбежать от рабовладельцев ей удалось три месяца спустя в городе Бахдида. Местная семья помогла девушке выехать в Киркух, где проживал брат Нади. Там находился лагерь беженцев. Позже Надя попала в лагерь Дахук, откуда вместе с 1000 беженцами перебралась в Германию, где живет по сей день со своей сестрой. В результате нападения джихадистов на Кочо, из семьи Нади выжили только 2 брата и 2 сестры.
Надя Мурад является послом доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности, лауреатом премии Вацлава Гавела по правам человека и премии Андрея Сахарова за свободу мысли.
В 2016 году была включена журналом Time в список ста самых известных людей мира. Иракское правительство, отметив роль Нади Мурад в донесении до мирового сообщества информации об угрожающем положении езидских женщин на территории, контролируемой Исламским государством, номинировало её на соискание Нобелевской премии мира 2016 года.