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Все про:Литва (1251) евробляхи (3)

 "Евробляхеров" проверят: Литва открыла для Украины доступ к своей базе автомобильных номеров

Машины, которые пытаются ввезти в Украину незаконно, будут изымать на границе.

Украинские пограничники получили от литовских коллег доступ к базе данных, с помощью которой сократят ввоз в страну автомобилей на еврономерах. Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Петро Цигикал, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Finance.ua.

"Сегодня нам подарили пакет, благодаря которому можно заходить в европейские базы данных… Вы знаете, у нас сегодня очень много евроблях на территории страны. Как правило, они или литовские, или польские", – отметил председатель Госпогранслужбы.

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По словам Цигикала, на сегодня Украина сотрудничает с Литвой в вопросе, касающемся автомобилей, которые были вывезены из Литвы и считаются там несуществующими или уничтоженными, а в Украине появляются на литовских номерах.

"Поэтому мы сейчас получаем от них информацию, будем делать небольшие проверки, смотреть, законно ли используются эти транспортные средства при пересечении границы, или нет… Это уменьшит количество незаконно ввезенных в Украину автомобилей. Есть авто, которые заезжают на соответствующих номерах на законных основаниях, а есть автомобили, которые были похищены, но не находятся в общей базе данных у нас, то есть, мы не видим, похищены они или нет. А Литва нам сейчас предоставляет базу, которая позволит выявлять эти похищенные автомобили, ввезенные к нам незаконно", – сказал он.ё

Также на Цензор.НЕТ: Львовские таможенники организовали схему ввоза автомобилей на еврономерах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

С польскими коллегами также ведется сотрудничество в этом направлении, отметил Цигикал.

"Те автомобили, которые уже внесены в базу данных Интерпола – там также похищенные, и они ее пополняют периодически – мы с ними обнаруживаем. У нас выявлено 500 автомобилей. Учитывая, что у нас 157 пунктов пропуска с заведением в базу Интерпола. Когда заезжают перебитые номера, замена кузова, это все проявляется. Поляки нам предоставляют такую ​​информацию, мы периодически ею обмениваемся", – отметил председатель ГПСУ.

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По словам Цигикала, после обнаружениях таких машин их передают Национальной полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3089939
 
   
 Топ комментарии
 
Шокорыги, сделайте растаможку доступной и евробляхи исчезнут сами, от слова совсем.
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Правильно)))Помогайте мальдивскому утонуть.Не дай бог Украинцам иметь машину.Это же супер роскошь)))Судя по ценам на горючку ,решилили зайти сразу с двух сторон,чтоб наверняка.Нечего холопам иметь машины.Одни барны и лехи дурчеренко должны ездить)))
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Шокорыги, сделайте растаможку доступной и евробляхи исчезнут сами, от слова совсем.
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а лучше отменить соовсем!..всем по Q7 с рождения!
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Не исчезнут! Они будут искать другие способы что бы съэкономить, избежать налогов и т.д. Многие бляхеры рассуждают по типу: "мы что лохи что ли платить налоги..."
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Ето ты скажи своему гуру Васадзе который продает машины-убийцы в Украине а деньги вывозит за бугор.
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А из салона авто купить - не вариант? Или хочется БМВ 7-й серии, за 1500 баксов, чтоб перед пацанами не стыдно было, да?
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У тебя есть лишних 20-30тыщ Евро? Покажи тогда декларацию о доходах? В Украине такие деньги можно только украсть или убить кого то. Я тебе заявляю что честно такие деньги в Украине нельзя заработать.
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Маячня. Ти спочатку одуплися - ЄВРОБЛЯХИ поза законом. Чому нормальний громадянин своєї держави сплачує усі податки і офіційно користується транспортним засобом, а євробляхери хитродупові мають когось на...бувати?
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Петушок, ето ты то сплатив все налоги? Покаж декларацию? Да ты на мои налоги живешь, глиста в организме.
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Правильно)))Помогайте мальдивскому утонуть.Не дай бог Украинцам иметь машину.Это же супер роскошь)))Судя по ценам на горючку ,решилили зайти сразу с двух сторон,чтоб наверняка.Нечего холопам иметь машины.Одни барны и лехи дурчеренко должны ездить)))
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А ви, шановний машину маєтe? Давно ціни на АЗС бачили і платили за пальнe?
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А я причем.Если бы это просто поставить машину на прикол,то хер с ним ,пережил бы)))Но к вашему свелению,все развозится машинами и если знаете ,что такое логика то поймете,что это тянет за собой))).Филатову,меру Днепра вчера маршруичики выдвинули ультиматум,или маршрутки по 10грн или не выводят маршрутки.Сегодня многие горожане весело в ковычках добирались.А не которые на двух маршрутках ездят.Так ,что как о так вот так.
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Я до того що ціни на пальне захмарні, а машин на дорогах не меншає.
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Это иллюзия.Это вопросы мобильности и доставки.Я к тому,что бизнес все это волей не волей перекладывает на нас во всем.
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Так давай вернем СССР. И машин поменьше станет и жигули по 20000рублей будут и колбасу по 2.20
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На городі бузина, в повітрі хлор. Я кажу про те що всі скиглять що зубожілі, але машинами забиті всі двори, а ти мені про сесере.
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Я свою машину еще при Ющенке купил так что твой Вальцман пролетает. А еще в каждом доме есть телевизор и компьютер есть. Урря. Слава Петру Ликсеичу что с голоду не сдыхаем, хотя на последнем месте по уровню жизни. Но Петя поднатужится и уменьшит количество бедных в Украине. Останутся одни чиновники, мусора и судьи с депутатами.
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Очень хорошо. На каждую хитрую жопу найдется болт с левой резьбой.
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Где ж они этот еврошлак складовать будут когда начнуть конфисковывать снятые с учета в Литве бляхи. А лохов же предупреждали не жульничать ))
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Ну на хитрую жопу Вальцмана надеюсь хороший болт через пару месяцев найдется.
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Ето все на что ты способен жополиз соевый. У тебя в свинарнике интернет провели?Езжай на Польшу или на Мацкву сраки подмывать. там твое место твой Петя тебе сказал.

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Червоненко сказал что машина это роскошь .Вот его козла первого пересадить на общественный транспорт а все его краденное имущество конфисковать что бы роскошно не было.
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колись при совітах свиней різали вночі в приміщені \поросячу шкуру потрібно було здати\. тепер украінські пузаті міністри з населення три шкури за автосеконд деруть.
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А Вальцмана не хотят проверить за незаконный ввоз жигулей из Рашки?
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Ето все на что ты способен жополиз соевый. У тебя в свинарнике интернет провели?Езжай на Польшу или на Мацкву сраки подмывать. там твое место твой Петя тебе сказал.
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Троляка, усохни. Ти - реальний спамер. Ганьба. Тьфу.
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так шо ? самые умные уже приехали ? теперь на маршрутки пересядут ?
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Не, самые умные уже свалили из етого клоповника. Остались только прикрученые.
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Так свалі і ти. Якщо для тебе, чмо, Україна - це клоповник. Перепрошую - зовсім забув - ти ж вже там - за парєбріком.
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Мне вот только интересно, а когда Украина будет сотрудничать о закрытии несуществующих фирм-однодневок называемых офшорами? На Рашке и то рабы поднялись потому что подняли НДС до 20%. Так у нас сцука всю жизнь НДС был 20% и никто не пискнул. На Рашке люди взбунтовались что поднялся бензин до 50 рублей (ето 25гривень) Так у нас бензин уже давно в 2 раза дороже. И ето при том что на Рашке минимальная пенсия 8000рублей ( у нас средняя пенсия 1500гривень,(тоесть 3000рублей). Так кто есть рабы?
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Йопта, че срач Вы определитесь, украинская растаможка не нравитццо, литовские законы тож нарушаэм, те машины вообще техпаспорта имеют, или только фантики
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Су_ки соевые, я похихикаю когда Вальцман с Гнойсманом етой зимой опять будет просить ПРЫКРУТЫ... Я х***й прошлой зимой прикручивал и етой на всю катушку откручу.
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Вот будущее Украины.https://www.youtube.com/watch?v=nZ4G0f0xdzQ&t=437s
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Евробляхеров" проверят: Литва открыла для Украины доступ к своей базе автомобильных номеров
 
 
 
 
 
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