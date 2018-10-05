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 НАБУ провело обыск у судьи Высшего хозсуда Яценко, которая подозревается в незаконном обогащении

5 октября у судьи Высшего хозяйственного суда Украины Елены Яценко Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает SUD.UA, у судьи Высшего хозяйственного суда Украины Елены Яценко проводит обыск Национальное антикоррупционное бюро Украины. На месте находятся сотрудники НАБУ и подразделений Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ проводит обыски у судьи Высшего хозсуда

Отметим, что судья Елена Яценко принимала участие в первом конкурсе в Верховный Суд в 2016-2017 годах, но не вошла в итоговый список победителей. Также она подала документы на участие во втором конкурсе в Верховный Суд.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у одного из судей Высшего хозяйственного суда Украины, который подозревается в незаконном обогащении.

НАБУ провело обыск у судьи Высшего хозсуда Яценко, которая подозревается в незаконном обогащении 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089938
 
 
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Обыски должны быть повальными у всех судей, тогда бюджет Украины-2019 заполнится на 50%.
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...і їх родичів.На 50% багато років підряд,а ВР і мінфіну ввести статтю-від судів та прокурорів!
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Підтримаю і сподіваюсь, що більшість українців - теж.
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Половина сотрудников заблудилась в скромном судейском доме, решили продолжать когда подвезут GPS-навигаторы.
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а прочие виллостроители кристально честны НАБУ провело обыск у судьи Высшего хозсуда Яценко, которая подозревается в незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 8711
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Які ж вони ненажерливі до нестями.
"Чиновниця Держгеокадастру купила монастир для свого чоловіка-священика."
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На таких посадах мислять зовсім іншими категоріями.
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Краще б вона купила Раду та застосувала засіб для пацюків. Треба хоч одну добру справу зробити у житті.
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У судей дворцы и мерседесы - разговоров не должно быть = под нож всех этих тварей вместе с детьми шоб больше не плодились на украинской земле .
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