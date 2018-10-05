 НАБУ провело обыск у судьи Высшего хозсуда Яценко, которая подозревается в незаконном обогащении

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает SUD.UA, у судьи Высшего хозяйственного суда Украины Елены Яценко проводит обыск Национальное антикоррупционное бюро Украины. На месте находятся сотрудники НАБУ и подразделений Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ проводит обыски у судьи Высшего хозсуда

Отметим, что судья Елена Яценко принимала участие в первом конкурсе в Верховный Суд в 2016-2017 годах, но не вошла в итоговый список победителей. Также она подала документы на участие во втором конкурсе в Верховный Суд.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у одного из судей Высшего хозяйственного суда Украины, который подозревается в незаконном обогащении.