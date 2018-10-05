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Все про:Россия (70658) двойное гражданство (38) Климкин (1857)

 Категорически против идей о легализации двойного гражданства со страной-агрессором, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает категорически против легализации двойного гражданства с Российской Федерацией.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала "UA Харьков", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я считаю, что нам нужен новый закон о гражданстве, но хочу сразу сказать, и очень хорошо, что это прозвучит здесь, в Харькове, - при любых инновационных идеях, которые нам нужно обсуждать не только в нашем политикуме, а, в первую очередь, в общественной дискуссии, я категорически возражаю и категорически против, против любых даже идей или мыслей, о легализации двойного гражданства с Россией, с агрессором", - подчеркнул Климкин.

В этой связи он отметил, что все случаи получения российского гражданства должны расследоваться украинскими спецслужбами. Также министр добавил, что невозможно узнать, сколько украинцев получили гражданство РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимость в основательной дискуссии по вопросу двойного гражданства уже назрела. Эта проблема будет только обостряться, - Климкин

"К сожалению, мы не можем получить от России такую статистику. Россия будет ею манипулировать. Россия будет пытаться перетащить наших граждан, и об этом нужно также всех предупредить, но я очень надеюсь, и если хотите, это мой призыв для всех - не идите, посмотрите, что реально происходит в России, что это за страна, что это за общество по ментальности, по пропаганде, по всему, что там происходит", - сказал Климкин.

В то же время, он уверен, что Россия будет продолжать предоставлять украинцам свое гражданство. Также министр отметил, что готов обсуждать вопрос введения уголовной ответственности для тех граждан, которые приобрели российское гражданство, добавив, что против введения уголовной ответственности для тех граждан, которые приобрели гражданство других стран, не России.

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"О России и о приобретении скрытого российского гражданства как страны-агрессора я готов абсолютно такую возможность рассматривать. Я считаю, что это идея, которая должна обсуждаться и которая имеет смысл. Что касается других, я считаю, что такая уголовная ответственность и обвинения всех тех, кто приобрел такое гражданство, не является лучшей опцией", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3089937
 
   
 Топ комментарии
 
Вполне нормальная идея. А еще нужно ввести институт "неграждан", как в странах Балтии. Неграждане могут обладать всеми правами, кроме прав выбирать и быть избранным или назначенным на какие-либо государственные посты. Неграждане - это те, кто не способен раз в 5 лет сдать тесты по украинской истории и языку, то есть люди с русскоязычной, венгероязычной (и т.п.) челюстью.
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Вообще надо забыть о двойном гражданстве с будь-каким государством. Или туда или сюда, так стоит вопрос.Категорически против идей о легализации двойного гражданства со страной-агрессором, - Климкин - Цензор.НЕТ 5932
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Повійне громадянство - це нонсенс по поняттю і злочин проти держави-батьківщини. А які ще громадянства у самого Клімкіна, у його родичів - росіянське?
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Вполне нормальная идея. А еще нужно ввести институт "неграждан", как в странах Балтии. Неграждане могут обладать всеми правами, кроме прав выбирать и быть избранным или назначенным на какие-либо государственные посты. Неграждане - это те, кто не способен раз в 5 лет сдать тесты по украинской истории и языку, то есть люди с русскоязычной, венгероязычной (и т.п.) челюстью.
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где ж ті "неграждан" теперь возьмешь?), теперь даже захары с киви-граждане)
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Кто будет расследовать.Ьы кацап клим или замначальника свр у которого вся семья с кацапскими ксивами.Смех да и только)))
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Нацист ? Национальность не имеет значения, имеет значение - работает человек на благо Украины или на благо империи зла.
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Хуже,ахент хремля)))Сомневаюсь в партиотизме мальдивской команды)))Это сейчас приравнено к зраде)))
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Ну так и пиши, а не сегрегируй по национальности. Именно отношение к русскоязычным украинцам и русским по национальности гражданам Украины, как к тем, кого нужно защищать от злобных бандеровцев, стало предлогом путлера для захвата Крыма и начала бойни на Донбассе. А тем временем в АТО за Украину в добробатах билось и погибло немало русских, чеченских и многих других не украинских по национальности бойцов. Так что не нужно здесь лить воду на мельницу тех, кто пытается выставить Украину нацистским государством.
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Тут согласен полностью.Везде есть люди и национальность не причем.Но косяки от сои очень очевидны к сожалению.
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Где это у нас неправильное отношение к русскоязычным украинцам ? Где были в Крыму «злобные бандеровцы» ?
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Головне значення для людини - це його Нація. Тобто, РІД. Безродних називають байстрюками, московською - ублюдками.
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Вообще надо забыть о двойном гражданстве с будь-каким государством. Или туда или сюда, так стоит вопрос.
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Так оно как бы у нас запрещено. Но вопрос это не так прост - любой прямой запрет часто работает хуже методов поощрения не иметь второе гражданство. Можно, к примеру, лишить людей с двойным гражданством определенных привелегий: права избирать и быть избранным, занимать госпосты, всяческих льгот и права называться резидентом страны с точки зрения обложения налогами. Все это будет работать намного лучше админ штрафов за двойное гражданство, или даже уголовной ответственности за него.
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Тогда, согласно вашему плану, половину Рады надо разогнать, ибо у многих там есть двойное гражданство и не ровен час, только пятки их будут сверкать из-за бугра.
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Я обеими руками за Никаких исключений ни для кого быть не должно.
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половина? У всех! И не меньше трьох: британское, израильское и российское. А на десерт: панама, гана, маврикий и вануату
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Повійне громадянство - це нонсенс по поняттю і злочин проти держави-батьківщини. А які ще громадянства у самого Клімкіна, у його родичів - росіянське?
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Не знаю, ставят ли в украинский паспорт штамп при въезде в парашу- я туда не езжу, но при въезде в нормальные страны, включая все страны ЕС ставят. Подсказываю Климкину и другим или идиотам, или тем, кто ими прикидывается, как выявлять обладателей вторых паспортов. Предположим, выехал чел в ту же Венгрию 1 октября, а вернулся в Украину 5-го. Отметился на нашей границе по украинскому паспорту. По возвращении проверяется его паспорт на предмет штампа о въезде в Венгрию и выезде из неё (или из Словакии, например). Нет таких штампов- значит, в ЕС он въезжал и выезжал по другому паспорту. Категорически против идей о легализации двойного гражданства со страной-агрессором, - Климкин - Цензор.НЕТ 3726
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И кто помешает владельцу второго паспорта въехать в ЕС по биометрическому украинскому паспорту ? Выезжать он может откуда угодно, при этом на вопрос о просрочке пребывания просто покажет свой второй паспорт. А если просрочки нет, тогда вообще без вариантов.
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И еще. В Шенгене свое ограничение на 90 дней, а в странах ЕС вне Шенгена - свое. Можно пробыть 90 дней в Хорватии, затем - 90 дней в Румынии, оттуда поехать на 90 дней в Зону Шенгена - и это не будет нарушением. А имея паспорт страны ЕС, можно спокойно заниматься там бизнесом и иметь все привилегии, не поставив в известность украинских чиновников. Можно, конечно, делать запрос на предмет двойного гражданства во все страны Европы для всех, кто ездит заграницу, но я себе с трудом представляю, как это будет работать для 10 миллионов человек. И наверняка некоторые страны не будут сильно афишировать своих граждан, например Венгрия.
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Я не утверждаю, что это всех отсеит, но многие на этом попадутся. Если он въедет по украинскому паспорту в ЕС и через 90 дней у него в нём не будет отметки о выезде из ЕС, больше его в ЕС по этому паспорту не пустят. Но у нас и такой элементарный контроль как наличие штампов о въезде в ЕС не додумываются сделать.
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я иногда поражаюсь - надо было стока лет учиться,
что бы всего навсего научиться озвучивать вещи,
которые люди уже озвучили.
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А.С Грибоедов написал произведение:"Горе от ума".Автор наверное в мыслях видел МИД Украины в лице Климкина о чем и писал.Неужели в стране не нашлось на эту должность умного человека?Даже глупец,когда молчит,принимает вид умного.
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Я за то что бы вообще не пускать граждан рф в Украину , не давать им пмж , не давать им роботать в Украине , покупать недвижимость и т д . И тогда кто принят гражданство рф по жизненно не будет въезд в Украину
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вообще то 4 статья конституции говорит что у нас единственное гражданство. кроме того первый раздел конституции можно изменить только на всеукраинском референдуме.
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Так как м УКРАИНССКИЙ ЯЗЫК в течении 350 летней "дружбы"--- 463 раза ЗАПРЕЩАЛСЯ или голодоморивался ..
В росции УКРАИНССКИЙ ЯЗЫК ДОЛЖЭН БЫТЬ 1 на 350 лет, ГОСУДАРСТВЕННЫМ с 463 ПРИОРИТЕТАМИ !!!
.
ТАК БУДЕТ СПРАВЕДЛИВО !!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКатегорически против идей о легализации двойного гражданства со страной-агрессором, - Климкин
 
 
 
 
 
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