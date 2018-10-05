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 Оккупанты полностью игнорируют тему с отравленной водой в Макеевке, - Лисянский

СЭС "ДНР" заявляет, что якобы взяла пробы питьевой воды в Макеевке и не нашла в ней вирусов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке  написал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"По информации, полученной из источников на оккупированной территории Донецкой области, прошли договоренности внутри незаконных вооруженных формирований (НВФ) "ДНР", после которых тему с отравлением местных жителей и некачественной водой было решено отрицать", – сообщил он.

Лисянский подчеркнул, что данные оккупационных администраций "ДНР" сфальсифицированы. "Мне известно как минимум о еще 37 случаях (помимо 117-ти) отравлений людей на прошлой неделе. Настоящие данные о реальном положении дел с отравлением людей оккупационными администрациями не раскрываются. НВФ "ДНР" умышленно замалчивают ситуацию", – заявил представитель омбудсмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Качество отвратительное, употреблять в пищу никак нельзя", - жителям Макеевки предлагают пользоваться канализационной водой. ВИДЕО

Напомним, 26 сентября стало известно, что в городе Макеевка, что на оккупированной Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек, в том числе детей в возрасте до 9 лет.

По состоянию на утро 27 сентября количество госпитализированных возросло до 43 человек. Днем 27 сентября стало известно, что госпитализировали уже 87 местных жителей.

Днем 28 сентября количество госпитализированных вследствие отравления водой в оккупированной Макеевке возросло до 117.

МВОТ направило обращение к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕс просьбой прислать представителей миссии в место вспышки заболевания для выяснения причин отравления населения Украины, которое сейчас вынуждено проживать на оккупированной территории.

Источник: https://censor.net.ua/n3089936
 
 
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- Мы взяли образцы воды,вирусов не обнаружили
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Так и домбаситы на всех интернет-ресурсах орут:
-Вы все врети！
Наверное там все всех устраевает. Годная говень.
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Так как м УКРАИНССКИЙ ЯЗЫК в течении 350 летней "дружбы"--- 463 раза ЗАПРЕЩАЛСЯ или голодоморивался ..
В росции УКРАИНССКИЙ ЯЗЫК ДОЛЖЭН БЫТЬ 1 на 350 лет, ГОСУДАРСТВЕННЫМ с 463 ПРИОРИТЕТАМИ !!!
.
ТАК БУДЕТ СПРАВЕДЛИВО !!
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