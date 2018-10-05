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 Политика Украины
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 Разброд в среде террористов: боевик Губарев жалуется, что его не допустили к так называемым "выборам" нового главаря незаконной группировки "ДНР"

Еще одного потенциального "кандидата", боевика Ходаковского, просто не выпустили из России на территорию ОРДЛО.

Боевик Павел Губарев, некогда хваставший званием "народного губернатора Донбасса", жалуется, что его не допустили к так называемым "выборам" главы незаконного вооруженного формирования "ДНР". Об этом террорист сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю несправедливым проведение безальтернативных выборов и навязывание единственного кандидата", – написал боевик Губарев.

Буквально накануне террорист хвастался в соцсетях поддержкой Кремля на предстоящих "выборах". Параллельно Губарев де-факто признал, что Донбасс оккупирован Россией и не решает сам свою судьбу, – написал в блоге для Цензор.НЕТ журналист Денис Казанский. Губарев рассказал на своей странице Вконтакте, как ездил в Москву, встречался с людьми из окружения Путина, чтобы договориться о своем выдвижении на "выборах". И признался, что Россия забрала Донбасс у Украины.

Еще одного потенциального участника "выборов", бывшего "главу Совбеза" вооруженной группировки "ДНР" Александра Ходаковского, просто-напросто не выпустили из России. Он тоже намеревался побороться за пост главаря террористов. Ходаковский попытался покинуть Россию 21 сентября. Боевик хотел проникнуть на территорию ОРДЛО. Как написал сам Ходаковский, причины, по которым ему не позволили пересечь границу, "названы не были, но они и так понятны". Российская погранслужба комментировать ситуацию не стала.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выборы в Донецкий облсовет надо проводить после освобождения оккупированных территорий, - глава Донецкой ОВГА Куць

Напомним, после ликвидации 31 августа в Донецке лидера боевиков Александра Захарченко террористы назначили на оккупированных территориях "выборы" новых главарей и "депутатов". "Голосование" должно состояться 11 ноября.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске настаивает, что в случае проведения оккупантами "выборов" в ОРДЛО из результаты не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом.

Представители США и Канады в ОБСЕ призвали Россию отказаться от планов по проведению выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3089935
 
 
 Топ комментарии
 
у этого губарева - фейс типичного имбецила, то кого оно еще может выбрать ? Поэтому к выборам не допустили, а жаловаться надо психиатрам, тем более народ даунбаса уже давно выбрал свое будущее.
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Пашка, иди в деды Морозы, пока там вакансии еще свободны.
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Да, пашка, йолки ведь скоро! Ты снегурку -то свою уже вызволил из пушилинской бани?)
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у этого губарева - фейс типичного имбецила, то кого оно еще может выбрать ? Поэтому к выборам не допустили, а жаловаться надо психиатрам, тем более народ даунбаса уже давно выбрал свое будущее.
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да нормальное у него хлебало я специально другие фотки смотрел Но почему-то всегда постят ту где он с тупым выражением морды.Жена кстати,красавица,трое детей...Жаль деток-в козлостане придеться скоро жить.Все через идейного жадного до денег сепара-лугандона который при совке почти не жил но застрял в нем.Но скорее из-за денех.Был пиратом жадным Билли... Розбрат у середовищі терористів: бойовик Губарєв скаржиться, що його не допустили до так званих "виборів" нового ватажка незаконного угруповання "ДНР" - Цензор.НЕТ 7168
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Э! Вы это бросьте! Даешь пашхена в главари! Шо за ущемление прав пламенного бАрца за идею?
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Краще главарьом там йулю поставити....І лугандона не стане через три місяці... Розбрат у середовищі терористів: бойовик Губарєв скаржиться, що його не допустили до так званих "виборів" нового ватажка незаконного угруповання "ДНР" - Цензор.НЕТ 5689
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Пашка, иди в деды Морозы, пока там вакансии еще свободны.
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Да, пашка, йолки ведь скоро! Ты снегурку -то свою уже вызволил из пушилинской бани?)
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Пашка а не переживай так)))Переходи к мальдивскому.Чи не похер кому служить)))У него даже замначальника свр с кацапами в десна целуется)))И тебе ущербному петя местечко присмотрит)))
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Редакция рассмотрит жалобу и органы компартии примут меры

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Паша, все дороги в днр открыты только в лифт или кафе сепар
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на фестиваль Кабздону, там уже много собралось ток Губы не хватает
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Ну надо же так,у дебила и морда дебильная.... Розбрат у середовищі терористів: бойовик Губарєв скаржиться, що його не допустили до так званих "виборів" нового ватажка незаконного угруповання "ДНР" - Цензор.НЕТ 4757
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я знову ж, в 2347-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазброд в среде террористов: боевик Губарев жалуется, что его не допустили к так называемым "выборам" нового главаря незаконной группировки "ДНР"
 
 
 
 
 
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