 Разброд в среде террористов: боевик Губарев жалуется, что его не допустили к так называемым "выборам" нового главаря незаконной группировки "ДНР"

Боевик Павел Губарев, некогда хваставший званием "народного губернатора Донбасса", жалуется, что его не допустили к так называемым "выборам" главы незаконного вооруженного формирования "ДНР". Об этом террорист сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю несправедливым проведение безальтернативных выборов и навязывание единственного кандидата", – написал боевик Губарев.

Буквально накануне террорист хвастался в соцсетях поддержкой Кремля на предстоящих "выборах". Параллельно Губарев де-факто признал, что Донбасс оккупирован Россией и не решает сам свою судьбу, – написал в блоге для Цензор.НЕТ журналист Денис Казанский. Губарев рассказал на своей странице Вконтакте, как ездил в Москву, встречался с людьми из окружения Путина, чтобы договориться о своем выдвижении на "выборах". И признался, что Россия забрала Донбасс у Украины.

Еще одного потенциального участника "выборов", бывшего "главу Совбеза" вооруженной группировки "ДНР" Александра Ходаковского, просто-напросто не выпустили из России. Он тоже намеревался побороться за пост главаря террористов. Ходаковский попытался покинуть Россию 21 сентября. Боевик хотел проникнуть на территорию ОРДЛО. Как написал сам Ходаковский, причины, по которым ему не позволили пересечь границу, "названы не были, но они и так понятны". Российская погранслужба комментировать ситуацию не стала.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выборы в Донецкий облсовет надо проводить после освобождения оккупированных территорий, - глава Донецкой ОВГА Куць

Напомним, после ликвидации 31 августа в Донецке лидера боевиков Александра Захарченко террористы назначили на оккупированных территориях "выборы" новых главарей и "депутатов". "Голосование" должно состояться 11 ноября.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске настаивает, что в случае проведения оккупантами "выборов" в ОРДЛО из результаты не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом.

Представители США и Канады в ОБСЕ призвали Россию отказаться от планов по проведению выборов на оккупированных территориях Донбасса.