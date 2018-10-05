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 Беларусь не может положиться на Россию, если что-то случится, - Лукашенко поручил создать новое вооружение для армии РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое поручение создать новые образцы вооружения для обороны страны необходимостью его совершенствования на фоне последних военных событий в мире

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "БелТА".

"Сейчас мы видим, что происходит недалеко от нас, что происходит в Сирии. Изучая ситуацию, мы уже абсолютно понимаем, какая будет, не дай бог, война, как мы должны защищаться, какая численность наших Вооруженных Сил должна быть. Все определено от жизни", - сказал Лукашенко.

В частности, глава государства указал на необходимость создания именно отечественного вооружения в Белоруссии.

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"Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться", - добавил он.

Он подчеркнул, что в связи с этим страна должна иметь свое собственное вооружение и стремиться к его модернизации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089934
 
 
 Топ комментарии
 
Каждый должен заниматься своим делом.

Беларусь не может положиться на Россию, если что-то случится, - Лукашенко поручил создать новое вооружение для армии РБ - Цензор.НЕТ 8057
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И кому ж вы нафиг надо, кроме кацапов?
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литвин - ну вот все это братский московский народ и приватизирует, когда придет время...

По ходу скоро уже....
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да что там придумывать-лишить беларусов картофеля на пару недель и звездец всем врагам, будут они что-то между "котлетой-по киевски" и "драниками" Білорусь не може покластися на Росію, якщо щось трапиться, - Лукашенко доручив створити нове озброєння для армії РБ - Цензор.НЕТ 9400..правда и друзьям тоже того и этого)
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Лука прос.рав свою державу. Які сусіди йому печуть це тільки йому відомо. Наїсться новічка і віддасть своїх покірних білорусів кац.апам областями.
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помню бацьку на тракторе в Украину...
варитесь уже себе там сами с собой и кацапней впримешку - замес будет шо
тока пушки та том направлении ставить не забывай.
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Бульбофюрер начинает шо-то подозревать
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денех хочет - он их всегда хочет.
добре теля двух маток сосе.....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеларусь не может положиться на Россию, если что-то случится, - Лукашенко поручил создать новое вооружение для армии РБ
 
 
 
 
 
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