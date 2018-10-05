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 Политика Украины
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 США помогут Украине создать аналитический центр для мониторинга информпространства, - Парубий

При поддержке США в Украине в ближайшее время начнет функционировать аналитический центр, который будет ежедневно мониторить информационное пространство, выявлять фейковые новости и киберугрозы.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уже в ближайшее время один из аналитических центров наших партнёров будет создавать в Украине центр для ежедневного мониторинга информационного пространства и выявления фейковых новостей, кибератак, которые осуществляются в отношении Украины", - сказал он журналистам в пятницу в Тбилиси.

На уточняющий вопрос спикер ответил, что речь идёт о содействии США в создании такого аналитического центра в Украине.

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По мнению Парубия, сначала должен быть создан аналитический центр с достаточным инструментарием для изучения угроз, ежедневного мониторинга информационных или кибератак.

"Когда он начнет действовать и даст фундамент на уровне аналитических центров, мы сможем работать через исполнительные структуры, чтобы его наполнять более глубоким и профессиональным содержанием", - сказал спикер парламента.

При этом он отметил, что на первом этапе должен быть создан межрегиональный центр на основе аналитических центров США, ЕС, Украины, Грузии и Молдовы для того, чтобы отвечать гибридные угрозы.

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По мнению спикера, должна быть координация между Украиной, Грузией и Молдовой для противодействия информационным и киберугрозам.

Источник: https://censor.net.ua/n3089933
 
   
 Топ комментарии
 
Теперь и в Украине появится своя Лахта-Ольгино.
Потому, как порохоботам, особенно пред предстоящими выборами, очень тяжело.
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Да, пустили дураков во власть, с справками и без. Но точно без чести, совести и Родины.
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Здравствуй цензура! Домайданились, теперь шайка мародёров закручивает гайки.
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Теперь и в Украине появится своя Лахта-Ольгино.
Потому, как порохоботам, особенно пред предстоящими выборами, очень тяжело.
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Да, пустили дураков во власть, с справками и без. Но точно без чести, совести и Родины.
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Краще, коли б ці провладні тварюки думали про фундаментальні речі, які вкрай важливі для Ураїни.

"Депутати Європарламенту вважають, що в Україні необхідно змінити законодавство і унеможливити концентрацію багатства і політичної влади в декількох приватних руках.
Про це заявив в інтерв\'ю Економічній правді Олександр Антонюк, співробітник однієї з фінансових структур Євросоюзу.
Потрібно вийти з системи, де стільки багатства і політичної влади сконцентровано в кількох приватних руках. Ви ж розумієте, що гроші, залишені в Україні, працювали б на її економіку, а так вони працюють на чужу економіку», - заявив він."
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лабораторию биологического оружия уже сделали......
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Ну ясно какие новости будут фейками)))У пети рейтинг 0,перед выборами,все кто не за мальдивского ахенты хремля и еднаемось биля рошена)))
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Ну ясно какие новости будут фейками)))У пети рейтинг 0,перед выборами,все кто не за мальдивского ахенты хремля и еднаемось биля рошена)))
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Здравствуй цензура! Домайданились, теперь шайка мародёров закручивает гайки.
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то есть как вонял так и воняет?
примерно так и думал...
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Штати допомагатимуть українським баригам будувати інфопростір в Україні за росіянським зразком з метою дискредитації демократії... Сумна новина... Барижний інтернаціонал прагне до виживання...
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Ех, як гарно було при Януковічє, янкі не лізли в справи України, долар був по 8, коммуналка була дешева, оце намайданили. а якщо чесно, то може цензору с такою роботою адмінів треба перебиратись на домен країни сру.
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ВЕРНИТЕ КИЕВУ ЧАСТОКОЛ ИЗ ЯДЕРНЫХ РАКЕТ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША помогут Украине создать аналитический центр для мониторинга информпространства, - Парубий
 
 
 
 
 
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