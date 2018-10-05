 США помогут Украине создать аналитический центр для мониторинга информпространства, - Парубий

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уже в ближайшее время один из аналитических центров наших партнёров будет создавать в Украине центр для ежедневного мониторинга информационного пространства и выявления фейковых новостей, кибератак, которые осуществляются в отношении Украины", - сказал он журналистам в пятницу в Тбилиси.

На уточняющий вопрос спикер ответил, что речь идёт о содействии США в создании такого аналитического центра в Украине.

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По мнению Парубия, сначала должен быть создан аналитический центр с достаточным инструментарием для изучения угроз, ежедневного мониторинга информационных или кибератак.

"Когда он начнет действовать и даст фундамент на уровне аналитических центров, мы сможем работать через исполнительные структуры, чтобы его наполнять более глубоким и профессиональным содержанием", - сказал спикер парламента.

При этом он отметил, что на первом этапе должен быть создан межрегиональный центр на основе аналитических центров США, ЕС, Украины, Грузии и Молдовы для того, чтобы отвечать гибридные угрозы.

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По мнению спикера, должна быть координация между Украиной, Грузией и Молдовой для противодействия информационным и киберугрозам.