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 Политика Украины, Общество
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 Нацсовет по ТРВ с 2014 года "выпалил" 81 российский канал, - Костинский

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил, что в 2014 году в Украине работало 84 российских телеканала, из которых закрыли 81.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Есть много обвинений, но давайте говорить фактами. Я буду говорить фактами. Национальный совет последовательно выпалил 81 российский телеканал, которые спокойно работали в Украине до 2014 года. Представьте себе, в России не было фактически ни одного украинского телеканала, кроме "Интер+", а в Украине работали 84 российских телеканала", - сообщил он.

Он отметил, что пользуясь нормами закона, ограничено ретрансляцию 81-го телеканала за нарушение различных норм украинского законодательства: и нарушение закона о телевидении и радиовещании, и закона о рекламе.

"То есть у нас были возможности это сделать, и мы это сделали. Мы не делали на этом какого паблик, пиар-кампании, а мы просто сделали свою работу", - добавил он.

Также читайте: Нацсовет про ТРВ ограничил ретрансляцию в Украине телеканала RTVI

Источник: https://censor.net.ua/n3089932
 
   
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а пророссийских сколько осталось невыпаленных - нешмаленных??
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Почти все. Но некоторые наши каналы транслируют практически тоже самое.
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Шли петух в Ж клюнул? Боится шо за сепаратистские тв ( ньюзапн ван и 112) с него спросят " куда смотрел???" . А мертветчук еще за гроши спросит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет по ТРВ с 2014 года "выпалил" 81 российский канал, - Костинский
 
 
 
 
 
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