 Нацсовет по ТРВ с 2014 года "выпалил" 81 российский канал, - Костинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Есть много обвинений, но давайте говорить фактами. Я буду говорить фактами. Национальный совет последовательно выпалил 81 российский телеканал, которые спокойно работали в Украине до 2014 года. Представьте себе, в России не было фактически ни одного украинского телеканала, кроме "Интер+", а в Украине работали 84 российских телеканала", - сообщил он.

Он отметил, что пользуясь нормами закона, ограничено ретрансляцию 81-го телеканала за нарушение различных норм украинского законодательства: и нарушение закона о телевидении и радиовещании, и закона о рекламе.

"То есть у нас были возможности это сделать, и мы это сделали. Мы не делали на этом какого паблик, пиар-кампании, а мы просто сделали свою работу", - добавил он.

Также читайте: Нацсовет про ТРВ ограничил ретрансляцию в Украине телеканала RTVI