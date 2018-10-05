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 Синод Болгарской церкви отверг идею РПЦ провести Всеправославный собор по автокефалии украинской церкви

Болгарская православная церковь провела Синод, который отверг предложения РПЦ по проведению Всеправославного собора в связи с инициативами Константинополя предоставить автокефалию Украины. Количество сторонников этой идеи среди членов болгарского Синода показывает, какова реальная поддержка в УПЦ МП в этой Церкви.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает блогер Илья Бей, опубликовавший перевод решения  Синода

Решение Св. Синода от 04.10.2018 г..

На очередном заседании Св. Синод БПЦ-БП рассмотрел письмо вх. № 599 от 03.10.18 г. Московского и всея Руси патриарха Кирилла, в котором тот сообщает о тревожных событиях, связанных с церковной жизнью канонической епархии УПЦ МП.

После заслушивания предложения Пловдивского митрополита Николая и после проведения голосования Св. Синод решил передать письмо Московского и всея Руси патриарха Кирилла на рассмотрение специально созданной комиссии по вопросу, связанному с церковным расколом на территории Украины при Св. Синоде БПЦ-БП.

ЗА" это предложение проголосовали: Болгарский Патриарх Неофит, Сливенский Йоаникий, Великотырновской Григорий, Пловдивский Николай, Доростольский Амвросий, Западно и Среднеевропейское Антоний, Неврокопский Серафим, Русенский Наум, Старозагорский Киприан и Врачанский Григорий.

"ПРОТИВ" этого решения голосовали: Ловчанский Гавриил, Варненский и Великопреславский Иоанн Видинский Даниил.

Также читайте: Цель Кремля - создать управляемый хаос и принудить Украину к переговорам, - СБУ о планах РФ противостоять автокефалии

В связи с упомянутым письмом Св. Синод заслушал устное предложение Ловчанского митрополита Гавриила, который внес проект решения Св. Синода, а именно: "По вопросу предоставления автокефалии УПЦ Св. Синод БПЦ-БП считает, что следует созвать Всеправославный собор, который решит этот вопрос". "ЗА" это решение митрополита Гавриила голосовали: Ловчанский Гавриил, Варненский и Великопреславский Иоанн Видинский Даниил.

"ПРОТИВ" голосовали: Болгарский Патриарх Неофит, Сливенский Йоаникий, Великотырновской Григорий, Пловдивский Николай, Доростольский Амвросий, Западно и Среднеевропейское Антоний, Русенский Наум, Старозагорская Киприан.

Особое мнение по этому вопросу высказали: Неврокопский Серафим и Врачанский Григорий.

После проведения голосования Св. Синод не принял предложенный митрополитом Гавриилом проект решения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не может смириться с правом украинцев на собственную Церковь, - Цеголко о судебном иске против Порошенко за обращение к Варфоломею за томосом

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3089931
 
   
 Топ комментарии
 
кацапская фээсбэшная секта не знает краёв своей наглости....как и тупости
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Москали собрались решить судьбу украинской церкви купленными голосами ?
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Да какая там церковь, Гундяй давно больше водкой торгует.
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как не прискорбно, но православие, за очень редким исключением, на территории рос.империи( ссср ) не имеет отношения к церкви в нормальном понимании.
это ещё, если не брать тот факт, что православие среди христианских религий являлось тормозом в развитии тех стран, где оно было основной(государственной) религией.
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Не всякая, а только Московско ФСБ Патриархата.
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В России нет и никогда не было никакого Патриархата,там всегда был Сатанат.
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Москали собрались решить судьбу украинской церкви купленными голосами ?
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кацапская фээсбэшная секта не знает краёв своей наглости....как и тупости
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какая то зрадофилка с Одессы.... Синод Болгарской церкви отверг идею РПЦ провести Всеправославный собор по автокефалии украинской церкви - Цензор.НЕТ 1626
Не верит совсем Петру Лексеевичу...

Синод Болгарской церкви отверг идею РПЦ провести Всеправославный собор по автокефалии украинской церкви - Цензор.НЕТ 1745 Адесса‏ @allisaod2016 44 сек.44 секунды назад

Томос и безвиз, это то что не мешает банде обворовывать свой народ дальше, а вот антикоррупционые суды и люстрация могут подождать.

Я когда слышу что Петя и кодло хотят привести нас в ЕС, меня уже разбирает смех, да в ЕС эти твари давно бы уже сидели пожизненно и они это прекрасно знают, для них вступить в ЕС это страшный сон.
Там президенты живут в таких домах, то что у Пети называется беседка.

Планы для вступления в ЕС являются реальной угрозой существования криминально-олигархической власти и российскому капиталу в Украине, никто их барыжной власти реально этого не хочет, крадут они здесь, а деньги вывозят в страны Евросоюза, Израиль, США.
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Дама мечтает про ОНР?
Ей хочется пайка вермишели из гумконвоя?
Ездить за пенсией и скупаться в Украину через блок посты?
Так может ей проще пеехать в ОРДЛО и пожить там пару месяцев?
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там написано про "антикоррупционые суды и люстрация...". При чем ту вермишель из гумконвоев?
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Эта мормышка знает такое выражение как:.. криминально-олигархической власть?...я что-то сомневаюсь,путятишно-кгбистами попахивает Синод Болгарской церкви отверг идею РПЦ провести Всеправославный собор по автокефалии украинской церкви - Цензор.НЕТ 3385
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Этот аккаунт и за Саакашвили жопу рвал. И что? Синод Болгарской церкви отверг идею РПЦ провести Всеправославный собор по автокефалии украинской церкви - Цензор.НЕТ 248
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Всё то очём вы пишите, БЛАТНОЙ ВАРАВСКОЙ РУССКИЙ МИР. ПаРаша насколько ненавидит украинцев, и саму Украину. Что так давно мучается по её уничтожению, и захвату. Ведь все бизнесмены Украины, в том числе и Порошенко, подписывали ту злощасную бумагу, в которой обещают не припятствовать действиям ФСБ РФ..где ФСБ РФ гарантирует полную вседозволенность в разграблении, и уничтожении Украинских предприятимй, и єкономики, до полнонго уничтожения Украинской Независимости всем подписавшим такую бумагу БІЗНЕСМЕНАМ. все они продажные ГНИДЫ должны быть УНИЧТОЖЕНЫ ФИЗИЧЕСКИ, С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ НАГРАБЛЕННОГО.
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РПЦ самозванка,её никто не признавл,они сами себя объявили и Томос ей никогда не выдавался,поэтому именно РПЦ и есть раскольники и самозванцы захватившие и Киевскую церковь которая их приняла и крестила этих нехристей.
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Этот архангел гавриил утаивает от болгарского народа, что в Лондоне в 1978 году рашка уже отравила ядом болгарского диссидента Маркова, еще получит сам чая с полонием от гундяя.
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Та смерились бы уже. Не как не успокоятся. Автокефалия украинской церкви это факт. Вопрос - когда ? Делов то пару месецев.
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як зміритись, якщо це чималі гроші?! а в сатанаті давненько мамоні поклоняються))
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УПЦ в действия и онуфрий там не при чем...
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ООоо ...Болгары знают куда ветер веет..типа дали на рассмотрениеюю)))) Хотя могли просто и послать сПАситЯлей прАвАславнАга мира
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Немного свежей сои ))

Порошенко пообещал ввести изучение болгарского языка в школах Запорожской области

https://censor.net.ua/news/3089855/poroshenko_poobeschal_vvesti_izuchenie_bolgarskogo_yazyka_v_shkolah_zaporojskoyi_oblasti
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Болгарский, можно, а Тюрский в запрет на века.
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+, "но все равно-Коля - хороший парень"...
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Тако ж відмовилася Елладська церква,а от Сербська(не дивно) і...Польська прийняли пропозицію Кирила.Це рівнозначно ЗРАДІ!Поляки,як вам не соромно?Наші українці вам піднімають екноміку,а ви ніж в спину...
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Болгария это самое первое государство у славян, а азбукку мокши как раз у болгар и стырили /по сленуг карлика/, так что получается рашистские поклепы не признаются ни в славянском ни в христианском мире, козломордые есть самосвятами, еретиками и слугами сатаны.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСинод Болгарской церкви отверг идею РПЦ провести Всеправославный собор по автокефалии украинской церкви
 
 
 
 
 
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