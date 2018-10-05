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 Одесский активист Михайлик не уверен, что полиция задержала действительно тех, кто пытался его убить

Общественник дал журналистам первое короткое интервью после покушения.

Одесский активист Олег Михайлик, на которого 22 сентября было совершено покушение, не уверен, что полиция задержала именно тех, кто пытался его убить. Об этом общественник рассказал во время первой после покушения пресс-конференции. Михайлик встретился с журналистами там же, где в него стреляли – у ворот своего дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на одесское издание "Думская".

По словам Михайлика, деталей нападения он не запомнил.

"Днем я принимал участие в акции против застройки пляжа Ланжерон, а после этого поехал на свою работу решать производственные моменты, – рассказал активист. – Вечером я, как всегда, зашел в "Обжору" купить продукты. Взял арбуз и уже на улице, когда его нес, почувствовал сильную боль и жар с левой стороны груди. Я не видел, кто стрелял, я не слышал выстрела и даже не знаю, как это произошло".

Общественник утверждает, что каких-либо конфликтов, кроме как со структурами, непосредственно связанными с одесской городской властью, у него никогда не было, а с недавних пор он заметил слежку.

"Я никогда не пересекался, не имел дел и не планировал иметь дел с криминальными элементами, – сообщил Михайлик. – Я точно с ними лично не знаком, и по большому счету у меня вызывает очень большие сомнения, что именно эти люди являются даже не то что заказчиками, но и исполнителями. Надеюсь, это определит следствие. Нападения на активистов – это попытка напугать тех, кто может нанести репутационные потери центральной и городской власти".

В свою очередь, адвокат Михайлика Вадим Оксюта заявил, что "пострадавшая сторона не доверяет правоохранительной системе". Даже пулю из легких активиста будут из-за этого недоверия извлекать за границей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нападение на активиста Михайлика было организовано, "чтобы раскачать ситуацию в регионе", - глава полиции Одесчины Головин

"Мы все сделаем для того, чтобы пуля извлекалась за рубежом. Мы не доверяем правоохранительной системе Украины, мы боимся подмены. У нас до сих пор нет понимания, какое оружие использовалась, почему именно эти трое (мужчин, подозреваемых в преступлении, – ред.) должны быть причастны к совершению данного преступления. У Олега никогда ничего общего с подозреваемыми не было. Мы сообщили следствию, кого подозреваем, его задача – допросить. Если этого не сделают – будет соответствующее ходатайство", – отметил Оксюта.

Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

Источник: https://censor.net.ua/n3089929
 
 
 Топ комментарии
 
Мутное дело, непонятно каким боком тут грузины, если конфликтов с ними не было. В то что они стреляли для дестабилизации обстановки в Одессе как-то не верится.
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Тима Шуров - на какого шария? Это тот который педофил, да?
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Тима Шуров - на какого шария? Это тот который педофил, да?
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Мутное дело, непонятно каким боком тут грузины, если конфликтов с ними не было. В то что они стреляли для дестабилизации обстановки в Одессе как-то не верится.
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Теперь что случится, даже самый ленивый мент вешает криминал на грузин. Власти до сих пор Саакашвили икается или как ?
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под заказ Органы идут на все-звездочки давят
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Хорошо, что Саакашвили уже за границей. А то его бы обвинили в покушении.
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Садисты в погонах: будни харьковской полиции. Видео (слабонервным лучше не смотреть).
https://goo.gl/8Dqocw

😎
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Ищите лысого труху. Даже, если он грузином прикинецца...
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а где вертолеты?... всего за 555 млн.евро..
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Угощенье по-одесски:
- Вам чай без какого варенья?…
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Не тут все ясно. Михайлык то агент кремля. Батон крошит на торгового портнера труху. Да соя?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдесский активист Михайлик не уверен, что полиция задержала действительно тех, кто пытался его убить
 
 
 
 
 
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