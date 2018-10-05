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 Политика Украины
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Все про:Госрезерв (31) халатность (30) мера пресечения (16)

 Главу Госрезерва Мосийчука отпустили под личное обязательство: его заставили сдать загранпаспорт, но электронный браслет решили не надевать

Чиновника подозревают в служебной халатности, из-за которой государству был нанесен ущерб на 6 млн гривен.

Голосеевский районный суд Киева избрал подозреваемому в служебной халатности председателю Государственного агентства резерва Вадиму Мосийчуку меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорт для выезда за границу.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".

"В определении указано: удовлетворить ходатайство частично. То есть, все обязанности, которые прокурор просил применить, суд учел. Не обязал только носить электронный браслет", – сказала Максимец.

Во время заседания восемь депутатов Верховной Рады заявили, что готовы взять Мосийчука на поруки.

Суд избрал ему личное обязательство, несмотря на то, что прокуратура просила избрать чиновнику в качестве меры пресечения домашний арест и ношение электронного браслета.

Суд возложил на Мосийчука обязанности прибывать к следователю по требованию, сообщать об изменении места проживания, сдать документы, дающие разрешение на выезд из страны и избегать контакта со свидетелями по этому делу. В случае невыполнения этих обязательств суд может принять более строгий меру пресечения.

Срок действия постановления – до 3 декабря 2018 года.

"В течение 5 дней со дня получения полного текста решения прокуратура определится относительно его возможного обжалования", – отметила Максимец.

Напомним, накануне, 4 октября прокуратура провела обыски у руководителя Госрезерва Мосийчука.

По данным следствия, Мосийчук в 2017 году переместил зерно из Харьковской в Черкасскую облсать якобы в связи с опасностью потери из-за близости АТО. В прокуратуре считают, что действие было необосновано и принесло государству убытки на сумму более чем 6 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3089927
 
 
 Топ комментарии
 
Соефые уже здесь? А,ну да. Тут жене агент кремля.
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а что ж без браслета?
глаза красивые... запястья широкие... деньги не пахнут...
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Как харррашо быть карррупционером!
Луччей работы Я Вам, синьоры, не назову!
🤑
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ой аж 6 лямов и то натянули у нас Труханов в Адессе сфиздил 185 лямов и ничего хороший мальчик ибо "посасывает" потрошковому кубло...
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Вадим Мосийчук
Председатель Госрезерва Украины
В 2000 году закончил Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности (ранее Севастопольский военно-морской институт).

Если прошерстить всех порошенковских назначенцев - большинство украинцев захочет этого иуду собственными руками задушить.
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а что ж без браслета?
глаза красивые... запястья широкие... деньги не пахнут...
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нічого собі халатність, при Сталіні вже б на нарах парився, через те при Сталіні і економіка зростала.....
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Соефые уже здесь? А,ну да. Тут жене агент кремля.
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Соевое кодло своих не накажет. Юля придет - порядок наведет.
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ага, наведе, з 1999 року наводить, за такий період Ленін з парою робітниками зумів партію розбудувати та царат повалити. Що там, кажуть, поганому танцюристу заважає? Главу Держрезерву Мосійчука відпустили під особисте зобов'язання: його змусили здати закордонний паспорт, але електронний браслет вирішили не одягати - Цензор.НЕТ 3192
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Как харррашо быть карррупционером!
Луччей работы Я Вам, синьоры, не назову!
🤑
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- Каким бизнесом занимаетесь при таком фантастическом благополучии?
- Украинское чиновничество.
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Украв, випив - кради далі! Здається мені не буде пєдро президентом, а югік знову на кічу поїде.
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кто бы сомневался ... наш суд-самый гуманый суд в мира...( в отношении соевых ушлепков)...
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Не держава-клондайк! Особливо для халатників,тягли,тягнуть і будуть тягнути,державна кишеня витримає!Що таке для налогоплатників ці мільярди...Рівень життя дозволяє.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлаву Госрезерва Мосийчука отпустили под личное обязательство: его заставили сдать загранпаспорт, но электронный браслет решили не надевать
 
 
 
 
 
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