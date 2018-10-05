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 20 детей отравились в детском садике-яслях на Хмельнитчине

Вспышку кишечных инфекций зафиксировали в яслях-саду города Нетешина Хмельницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого областного лабораторного центра МЗ, в результате в больницу попал 21 человек.

"В ДОУ (ясли-сад комбинированного типа) № 6 "Радуга" Нетишина зарегистрирована вспышка кишечных инфекций. Госпитализированы 21 человек, в том числе 20 детей до 17 лет. Все дети являются воспитанниками этого учреждения", - говорится в сообщении.

Среди заболевших - один воспитатель группы №9. Клинические проявления у первого больного появились 4 октября. В тот день госпитализировали четырех больных: троих детей и одного воспитателя.

Как уточнили в лаборатории, 5 октября лабораторно обследовано 68 человек (21 больной и 47 здоровых, в том числе 29 воспитанников и 18 работников дошкольного учреждения). Проведено лабораторное исследование 84 проб, в том числе пищевых продуктов - 20 смывов с объектов окружающей среды - 60, питьевой воды - 4. В помещениях дошкольного учреждения проведена заключительная дезинфекция.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089926
 
 
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Больше всего, что это такие продукты, потому что условия хорошие - и вода горячая и холодная, все удобства, тепло.
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В ясли-садике по 17 лет? Меня в 7 лет выгнали.
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Говном и просрочкой кормят. С такими ценами диву даюсь как можно детей нормально покормить на деньги которые выделяются.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия20 детей отравились в детском садике-яслях на Хмельнитчине
 
 
 
 
 
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