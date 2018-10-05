 Журналистка Мотрич уволилась со "112 канала" из-за "мировоззренческих противоречий"

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию она подтвердила "Детектор медиа".
"Уволилась с 3 октября по собственному желанию. Работа на "112" сегодня - противоречит моим мировоззренческим убеждениям ", - прокомментировала она свое увольнение.
Смотрите на Цензор.НЕТ - Канал "112.Украина" попал под контроль Медведчука. Его человек стал генпродюссером, - журналистка Седлецкая. ФОТО
В четверг, 4 октября Верховная Рада одобрила предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Эти меры должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа". За соответсвующее постановление проголосовали 229 нардепов.
Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" – указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".
Народные депутаты от "Оппоблока" Вилкул и Шуфрич хотят отменить решение Рады относительно санкций. Они настаивают, что решение было принято с нарушением процедуры.
И 112й был до некоторого времени одним из самых объективных новостных каналов.
несусветные рейтинги что "за житья" лидер рейтингов а "пульс" главное шоу Украины
Наоборот, если женщина после 30 не стала красавицей, то , значит, она и есть полная дурв. Это ещё Шанель сказала и была абсолютно права.
А этой девушке и 30 нет скорей всего. Умница и красавица.
То есть - шоб это понять понадобилось 4 года?...
А до неї нібито ніхто претензій не висловлював. хіба що коментують її звільнення.
Теперь Бацман там местная топ модель.
А Тиошенко треба мікрофон в психіатричній лікарні представити, з цілодобовим прямим ефіром. Ото б було шоу.
Молодец, что ушла. Прижизненно нужно принимать правильные решения.
Только 112 в последнее время отошел от этого рецепта. Канал заполонили эХсперды, в открытую топящие за рузький мир. От правды там осталось процентов 20 от силы, поэтому пошел этот канал в топку вместе с заЖИДтя.