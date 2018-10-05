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Все про:журналистика (2301) 112_Украина (10)

 Журналистка Мотрич уволилась со "112 канала" из-за "мировоззренческих противоречий"

С телеканала "112 Украина" ушла телеведущая утренних выпусков новостей Юлия Мотрич, которая проработала на канале 4 года

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию она подтвердила "Детектор медиа".

"Уволилась с 3 октября по собственному желанию. Работа на "112" сегодня - противоречит моим мировоззренческим убеждениям ", - прокомментировала она свое увольнение.

Смотрите на Цензор.НЕТ - Канал "112.Украина" попал под контроль Медведчука. Его человек стал генпродюссером, - журналистка Седлецкая. ФОТО

В четверг, 4 октября Верховная Рада одобрила предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Эти меры должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа". За соответсвующее постановление проголосовали 229 нардепов.

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" – указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

Народные депутаты от "Оппоблока" Вилкул и Шуфрич хотят отменить решение Рады относительно санкций. Они настаивают, что решение было принято с нарушением процедуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3089925
 
   
 Топ комментарии
 
Да какая умничка, раньше её все устраивало а как реальная угроза потерять работу появилась так свалила.
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Редко когда красивые женщины бывают умными .Удачи тебе Юлия Мотрич .
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Да какая умничка, раньше её все устраивало а как реальная угроза потерять работу появилась так свалила.
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А если это не страх, а убеждения? Есть чем опровергнуть?
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Да какой страх, просто скоро повалят журналисты с двух закрытых каналов и найти работу ей станет труднее, она просто умнее и успеет найти нормальное место без конкуренции.
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То есть нормально быть лохом, и сидеть ждать? )))
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Какие убеждения у человека висящего в низ головой на качели демонстрируя трусы?
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Медведчук стал собственником 112го довольно недавно.
И 112й был до некоторого времени одним из самых объективных новостных каналов.
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раньше так канал открыто не ложился под рабиновичей и медедчуков и не выдавал какие то
несусветные рейтинги что "за житья" лидер рейтингов а "пульс" главное шоу Украины
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наверное пойдет историю в школе преподавать
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А потом послицей в штаты, по проторенной винницкой тропинке
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вирус кацапизма передается не только через телевизор
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вірус дебілізма також передається, уви, через те так і живемо, в кредитах по вуха, нація скотилась до вимираючої......
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Вроде бы и новость позитивная.Но чтобы за 4 года войны только вчера понять....это вопрос к умственным способностям самой девушки.
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1 июня 2018г у канала сменился собственник на Медведчука. А это 4 месяца. И да, её умственные способности выглядели бы гораздо лучше, если бы она осталась там работать как все остальные. Вот осталась бы там и была умненькой-разумненькой и вылизывала бы со всеми оставшимися Медведчука до ...
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Был одним из найболее объективных каналов , достаточно продолжительное время из этих 4-х лет.
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Умна деваха, слов нет. А, что только сейчас, а не 4 года тому назад? Или 3 тога тому назад? МЕСЯЦ тому назад? Запахло закрытием канала и крыса побежала с тонущего корабля да ещё с лозунгом - не согласная я. Журналістка Мотрич звільнилася зі "112 каналу" через "світоглядні суперечності" - Цензор.НЕТ 2014
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А что вещал 4 года назад канал 112? Вы сравнивали?
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Они лили помои с самого начала войны. Какбудто смотришь рос тв.
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И будьте любезны приведите ссылки на передачи 112 канала 4х летней давности и те которые транслируют сейчас
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Редко когда красивые женщины бывают умными .Удачи тебе Юлия Мотрич .
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Была бы умная, уже давно уволилась бы... А так, скорее расчетливая)
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А зачем давно? Медведчук начал свою политику на канале наводить недавно. До того - там с новостями было все ок даже не смотря на наличие Рабиновича в эфире телеканала.
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Абалдеть! Я уж про мужиков молчу) что ж вы всех под одну гребенку- то ?
Наоборот, если женщина после 30 не стала красавицей, то , значит, она и есть полная дурв. Это ещё Шанель сказала и была абсолютно права.
А этой девушке и 30 нет скорей всего. Умница и красавица.
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Нормальным журналистам на этих двух телевизионный помойках делать нечего.
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Хороша девка. Еще была уволилась симпатичная армянка с ЗИКа, ее там принждули к интервью то ли с Портновым, то и с самим Медведчуком
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Перефразируя персонажа В.Гафта в фильме "Гараж": вовремя свалить, это не свалить, а предвидеть...
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Хм...
То есть - шоб это понять понадобилось 4 года?...
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Ну, может еще на что-то надеялась? И не ожидала, что их мертвечук купит...оптом.
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Медведчук на канале не 4 года, а пару месяцев. В 2014-2017 нормальный канал был.
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Респект, Юля! Красуня. Тебе не место на помойке.
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Правильно сделала,еще раньше многие журналисты ушли с канала.Жаль в начале открытия канал был актуальный и интересный....сейчас реваншиская помойка.
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Щас как раз идет прямой эфир "пульса"...степанец с полуевым бьются в истерике,своими воплями заглушая выступающих,напомнило ….расейское НТВ...….такое же стало дерьмо(.
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Есть еще принципиальные и моральные журналисты, но их еденицы. Пашка как оказалось ссучился и продался.
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Побігли пацюки. А поки бабло капало - то і протирічь не було.
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112 всегда обсырал все что связано с Украиной, весь их контент это показать - какие ущебрные в стране и люди, и политики и все что тут происходит. Сранно что мировозрение проснулось только сейчас.
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Енотик, Вы не правы. Новости там были вполне адекватные, до аннексии мертвеччуком.
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Не к певуну ли Виннику? У него тоже мировоззрение сформировалось, нарешти!
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Симпатичная женщина-диктор, которая вполне профессионально читала новости. Новости были подобраны адекватно. Какие к ней претензии?! Красивая. Читала хорошо. А теперь мертвечуку пред'явы кидайте, который испоганил канал.
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Ну мертветчуку вже кинули вчора.
А до неї нібито ніхто претензій не висловлював. хіба що коментують її звільнення. Журналістка Мотрич звільнилася зі "112 каналу" через "світоглядні суперечності" - Цензор.НЕТ 4602
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девочка оказалась поумнее остальных
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Красотка Мотрич ушла с уродского канала.
Теперь Бацман там местная топ модель.
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під приводом ворга можна всі канали закрити, особливо тих, які критикують владу. Цікаво, а де Тимошенко буде лозунги свої кидати, коли тільки 5 канал залишиться - канал самих чесних новин?
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Якби так просто було, то вже б позакривали
А Тиошенко треба мікрофон в психіатричній лікарні представити, з цілодобовим прямим ефіром. Журналістка Мотрич звільнилася зі "112 каналу" через "світоглядні суперечності" - Цензор.НЕТ 137 Ото б було шоу.
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так не все відразу, спочатку Шустера прибрали, Інтеру ліцензію не давали, му-му тянули, тепер вже і до 112 добрались, що далі буде?
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Бувають і такі....В край огидно дивитися на таких! Сьогодні 112,завтра якийсь інший.На виборах це зветься за гречку,а серед журналістів ????
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112 очень сильно изменился. Вообще стал грязным. При сохранении формы якобы, полностью искривлено содержание. Чисто кацапская техника. Змея вползла в шкуру убитого ею телёнка. Я бы так сказала.
Молодец, что ушла. Прижизненно нужно принимать правильные решения.
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Классика не стареет. Рецепт доктора Гебельса - 60% правды и 40% лжи и можно внушить что угодно.
Только 112 в последнее время отошел от этого рецепта. Канал заполонили эХсперды, в открытую топящие за рузький мир. От правды там осталось процентов 20 от силы, поэтому пошел этот канал в топку вместе с заЖИДтя.
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И останутся там теперь Семенец и Полуев )))
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Журналистка Мотрич как не обувайся всё равно грязь не спрячешь....

Журналістка Мотрич звільнилася зі "112 каналу" через "світоглядні суперечності" - Цензор.НЕТ 2494

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Молодец!Такие талантливые люди как Юля без работы не будут.Успехов тебе!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖурналистка Мотрич уволилась со "112 канала" из-за "мировоззренческих противоречий"
 
 
 
 
 
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