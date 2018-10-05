 Похудел, постарел, но держится. Жена и дочь узника Кремля Романа Сущенко рассказали о его состоянии

Жена и дочь украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в России на 12 лет колонии строгого режима по надуманному обвинению в шпионаже, рассказали о его состоянии. На пресс-конференции в Киеве супруга политзаключенного Анжела Сущенко сообщила, что он похудел, постарел, но держится, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Несмотря на то, что он постарел, сдал сильно, может, как 49-летний мужчина, но все же, мне кажется, он остается таким же крепким, как и в первый день, когда я его увидел", – заметил общественный защитник политзаключенного Марк Фейгин.

Дочь журналиста Юлия Сущенко сообщила, что ее отца содержат в двухместной камере размером два на два с небольшим окошком.

"Он находится там с соседом. Соседи периодически меняются... Кроме соседа, отец не может общаться ни с кем из других заключенных", – сказала она. "Там маленькое помещение и какой-то стол, кровать, туалет и так далее... На улицу выпускают всего на час. Предыдущие соседи курили прямо в этой камере, мой отец не курит. Поэтому, очевидно, что это также влияло на его здоровье", – добавила дочь.

Также Юлия Сущенко отметила, что ее отцу разрешают ходить в душ раз в неделю.

Как сообщал ранее общественный защитник Сущенко Марк Фейгин, этапирование его подзащитного возможно в любой день начиная со следующего понедельника.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

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В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

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Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину.

К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ / EFG) и др.

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