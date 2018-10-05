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Все про:Великобритания (1999) Скрипаль (433) Чепига (16)

 Расследователи из Bellingcat заявили, что 9 октября в британском парламенте назовут настоящее имя "Петрова" - второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

Журналисты из Bellingcat на заседании британского парламента назовут настоящее имя Александра Петрова - второго подозреваемого в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.  

Согласно анонсу, заседание состоится 9 октября в одном из комитетов Палаты общин Великобритании. Оно состоится при участии депутата, члена комитета по иностранным делам Роберта Сили.

В комментарии изданию The Mirror, Сили отметил, что информация из анонса является достоверной и основной целью встречи станет предоставление "контекста" в отношении действий российских спецслужб.

"Я не собираюсь рассказывать никакие подробности, я боюсь сейчас, но, надеюсь, это действительно будет стоить того, чтобы пойти туда", - отметил Сили.

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Источник: https://censor.net.ua/n3089921
 
 
 Топ комментарии
 
и любит же медленно кота тянуть за хвост, прям садисты, хотя, они же при первои пресконференции сказали - нам известны настоящие их фамилии, и бриты не блефовали.
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Мужики в Лондоне просто валежник собирали . А шуму то !
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Классно русских троллят, рубят хвост по-кусочку. Думаю, если первый БОширов, а не БАширов, то втрой, скорее, не ПЕтров, а ПИтров
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Мужики в Лондоне просто валежник собирали . А шуму то !
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и любит же медленно кота тянуть за хвост, прям садисты, хотя, они же при первои пресконференции сказали - нам известны настоящие их фамилии, и бриты не блефовали.
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Классно русских троллят, рубят хвост по-кусочку. Думаю, если первый БОширов, а не БАширов, то втрой, скорее, не ПЕтров, а ПИтров
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Пьяный конферансье:
- А теперь выступит Сионист Пидоров!
Обиженный исполнитель в зал:
- Не Сионист Пидоров, а пианист Сидоров. Это конфедерас ошибся!
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Спрятавшись в кабинке душа,
с криками «победа»
престарелый Вовка
топит Архимеда.
Как же он разведчик ловкий
вычислен к утру?
Да фамилия у Вовки
начиналась с «Ху..»
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А второй Отравитель Шо успел и Овоща поохранять и стока дел за бугром наделать?
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а дальше то, что вес мир выдит, как бриты овнецов вофке кремлёвскому в морду бросает и он только молчит, как и всё его быдлостадо.
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Да ничего. Их все равно не выдадут.
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Не ответят. Им всё пох, судя по последним годам.
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не выдадут и не ответят
их просто изолировать надо как недоговороспособных врунов
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Интересно, как их возможно выдать, если они уже закопаны под свинарником
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і все: "В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов." (с) Грібоєдов "Горе від розуму"
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Надеюсь, Слепакова привлекут в качестве свидетеля.
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мы гуляли, мы пили кофе, мы наслаждались готикой Расследователи из Bellingcat заявили, что 9 октября в британском парламенте назовут настоящее имя "Петрова" - второго подозреваемого в отравлении Скрипалей - Цензор.НЕТ 1201 тупые гопники
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Не знаю какой он там "разведчик", но уже доказанор что он педик отменный
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У Хуйла хватит влажных салфеток, чтобы оттереться от плевков?
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"Руссофобы" просто разбушевались!)))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРасследователи из Bellingcat заявили, что 9 октября в британском парламенте назовут настоящее имя "Петрова" - второго подозреваемого в отравлении Скрипалей
 
 
 
 
 
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