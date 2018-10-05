EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, За рубежом
  6684  29
Все про:Венгрия (708) МИД (4743) посол (1226)

 "Опять мы в чем-то виноваты?": в МИД ответили на новые упреки со стороны Будапешта

В Венгрии недовольны, что Украина никак не одобрит кандидатуру посла, которую предлагает венгерская сторона.

Ответ венгерской стороне кратко сформулировал в своем Твиттере заместитель министра иностранных дел Василий Бондар, сообщает Цензор.НЕТ.

"Опять мы в чем-то виноваты? Либо пресс-секретарь МИД Венгрии – не дипломат, либо в очередной раз нагнетает. Объясняю: отсутствие агремана (согласия одного государства на назначение определенного лица главой дипломатического представительства другого государства, – ред.) – может быть политическим сигналом; может быть сигналом о неприемлемости кандидатуры! Принимающее государство не обязано никому ничего объяснять", – написал Бондар.

Опять мы в чем-то виноваты?: в МИД ответили на новые упреки со стороны Будапешта 01

Ранее в Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что Украина затягивает согласование кандидатуры нового венгерского посла. Об этом газета Magyar Midok сообщила со со ссылкой на пресс-секретаря МИД Венгрии Тамаша Менцера.

Чиновник заявил, что Киев проявляет "недружественный жест" тем, что в течение многих месяцев не может согласовать кандидатуру нового посла в Украине. В качестве вероятного главы дипмиссии Будапешт предлагает одного из самых высоких по рангу венгерских дипломатов Иштвана Ийдярто. Для назначения Украина должна согласовать его кандидатуру – выдать агреман.

Читайте на Цензор.НЕТ: 77% выпускников в Береговском районе Закарпатья не сдали ВНО по украинскому языку, - Гриневич

Накануне, 4 октября стало известно, что послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню была вручена нота о том, что консул Венгрии в г.Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

В ответ Венгрия заявила о высылке посла Украины.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3089919
 
   
 Топ комментарии
 
Венгры в шоке - Путя дал добро кандидатуре а украинцы еще думают !
 показать весь комментарий
 
та не парьтесь.
собака лает, а кот в курсе...
 показать весь комментарий
 
клімкін, наступним кроком має бути закриття консульства в Берегово.....може сіярто зловить інфаркто "Опять мы в чем-то виноваты?": в МИД ответили на новые упреки со стороны Будапешта - Цензор.НЕТ 3387
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та не парьтесь.
собака лает, а кот в курсе...
 показать весь комментарий
 
 
Венгры в шоке - Путя дал добро кандидатуре а украинцы еще думают !
 показать весь комментарий
 
 
попробуйте что то разьяснить любой стене в вашем доме.
когда она поймет, тогда и иобики вникнут...
 показать весь комментарий
 
 
Это понятно, что они ничего не захотят понимать. Но зато, сказав им причину, можно показать открытость и, заодно, их потроллить. Не?
 показать весь комментарий
 
 
согласен, иногда и у некоторых понималка включается только после сочного щелбана.
 показать весь комментарий
 
 
ну да, сделайте щелбан стране члену НАТО "Опять мы в чем-то виноваты?": в МИД ответили на новые упреки со стороны Будапешта - Цензор.НЕТ 1381
 показать весь комментарий
 
та твою кацапию щелбанят по три раза в день все кому не лень
не, блин, все мадьяр забоялись, аж присели от испуга....
 показать весь комментарий
 
 
клімкін, наступним кроком має бути закриття консульства в Берегово.....може сіярто зловить інфаркто "Опять мы в чем-то виноваты?": в МИД ответили на новые упреки со стороны Будапешта - Цензор.НЕТ 3387
 показать весь комментарий
 
 
три нюанса..мадяры - члены НАТО..основной враг на северо-востоке и сильный, падло..у руля беспринципный ставленник воровского кагала..= п.....м из Будапешта всё сойдёт с рук..
 показать весь комментарий
 
Мадьяры -члены НАТО.А Украине достаточно зонтика США.И причём тут Венгрия?.НАТО какое отношение имеет к Израилю?.Никакого.Венгры поскулят,поскулят,мелко поподличают и угомонятся.США-гарант независимости Украины.Даже Польша стремится заиметь зонтик США,а не только НАТО.
 показать весь комментарий
 
он нам нужен также, как овощные консервы "Globus"
 показать весь комментарий
 
 
Нахожусь при твердом убеждении, что в данной ситуации надо не отвечать, а посылать
 показать весь комментарий
 
 
Скільки вже років кацапія живе без посла в Україні і не париться? І прізвище Ийдярто звучить вже як анекдот: ідіот + сіярто.
 показать весь комментарий
 
 
Консульство мадярське в Береговому потрібно ліквідувати. Що за консульство в районному центрі, котре, до того ж, розпалює сепаратизм і ворожнечу? І дислокувати на постійній основі і казармовим перебуванням батальон Національної Гвардії. Як в Ізмаїлі: з технікою, озброєннями, демонстративними виїздами "на навчання", стрільбою за містом (але так, щоб було всім чути!) і цілодобовим патрулюванням нарядами міста і околиць. Впровадити "Закон про освіту" (і новий - "Про мову"!) з підкресленим завзяттям і добитися безумовного виконання Українського законодавства громадянами України. Ця взнахабіла компанія йоббіків розуміють тільки мову і аргументи сильного.
 показать весь комментарий
 
 
высадят пару дивизий кацапы в Будапеште и в пригородах -локализируем заразу...)))
 показать весь комментарий
 
Йобіки, так і йобіки. "Опять мы в чем-то виноваты?": в МИД ответили на новые упреки со стороны Будапешта - Цензор.НЕТ 7219
Після своїх вибриків, ще чомусь дивуються.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Опять мы в чем-то виноваты?": в МИД ответили на новые упреки со стороны Будапешта
 
 
 
 
 
 вверх