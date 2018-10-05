 Сотрудник ГПУ задержан при получении $15 тыс. взятки, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "Как установило следствие, чиновник ГПУ, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал 20 тыс. долл. США за заключение соглашения о признании вины с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), на условиях назначения наказания и освобождения от его отбывания с испытанием. В случае отказа от "предложения" старший группы прокуроров угрожал подозреваемым наказание в виде лишения свободы на срок 11-12 лет.

По условиям "сделки", 20 тыс. долл. США старшему группы прокуроров должны быть оплачены двумя траншами. Первый - 15 тыс. долл. США - как задаток, остальные (5 тыс. долл. США) - перед направлением в суд заключенных между ним как прокурором в уголовном производстве и подозреваемыми соглашения о признании вины.

Чиновник ГПУ разоблачен "на горячем".

Во время обысков детективами НАБУ обнаружен предмет неправомерной выгоды в размере 15 тыс. долл. США".

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