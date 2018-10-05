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 Политика Украины
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Все про:киберпреступление (449) Россия (70651) СБУ (12876) хакер (704)

 Российские хакеры в этом году 35 раз атаковали Украину по указанию спецслужб РФ, – СБУ

Спецслужбе удалось обнаружить 9 хакеров, осуществлявших кибер-атаки по заказу российских спецслужб.

В 2018 году Служба безопасности Украины выявила по меньшей мере 35 кибератак на сети и инфраструктуру украинских объектов критической инфраструктуры, которую организовали подконтрольные спецслужбам РФ хакеры.

Об этом Служба безопасности Украины заявляет на своем официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.

"Только в течение 2018 года, выполняя задачи российских спецслужб, злоумышленники осуществили 35 кибератак на украинские автоматизированные системы и базы данных объектов критической инфраструктуры в отраслях энергетики, транспорта, связи, банковской сферы и так далее", – говорится в сообщении.

СБУ смогла обнаружить 5 хакерских группировок и идентифицировать 9 человек, которых спецслужбы России использовали для кибератак.

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В СБУ также подчеркнули, что выдвинутые Нидерландами и Британией обвинения в адрес России в организации кибератак являются "подтверждением деструктивной деятельности Москвы" не только в Украине, но и распространения деятельности Кремля на другие государства.

"Правительство и силовые структуры России прикрывают своих киберпреступников от ответственности за осуществленные преступления и фактически перестали придерживаться своих международных обязательств. Такое безответственное и деструктивное поведение недопустимо для постоянного члена Совета безопасности ООН", – заявляют в СБУ.

Напомним, 4 октября власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. Кибератаку предотвратили 13 апреля, их депортировали в тот же день.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Позже 4 октября США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных. Россиянам предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег.

К обвинениям в хакерских атаках в адрес России присоединилась Канада. Согласно заявлению канадского МИД, хакерская группа Fancy Bear/APT28 незаконно получила конфиденциальные данные спортсмена из системы администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства со штаб-квартирой в Канаде. Канадское правительство "с высокой степенью уверенности" считает ответственным за этот инцидент ГРУ.

Также об атаках российских хакеров сообщают в Германии. По данным Берлина, именно по заказу спецслужб России киберпреступники весной 2018 года проникли в так называемую "Информационную сеть Берлин-Бонн", которую используют ведомство федерального канцлера Германии, парламент, минобороны, другие федеральные министерства и службы безопасности ФРГ. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3089910
 
 
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Це мабуть, потужний розвідник сємочко перерахував?
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о повышенной смертности среди жыдоугробурятских хакеров мы колы почуємо?
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В связи с расширением деятельности в аппарат ГРУ требуются специалисты по компьютерным взломам и нелегальным операциям. Нетрадиционная ориентация приветствуется. Обращаться Москва Комсомольский проспект 20.
Пьяными не приходить.
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100%
Если это цитата то должно быть
".....указанию спецслужб РФ" : СБУ
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Чувак, вот скажи, зачем ты после каждой деактивации добавляешь такое же имя в конце? Это чтобы другие знали сколько раз тебя гнали с цензора? Подобный подход напоминает известную контору в Москве, которая совсем не умеет палиться.😄
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Я бачив Сашу у квадраті десь декілька неділь назад. Ще сдивувався, а чого це користувач ім'я дублює. Мабудь з того часу його чи забанили чи деактували. З такими темпами скоро буде Саша у четвертій степені😄
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Если Вы следите за моими сообщениями, то должны заметить, что я не раз писал, что очень плохо что на этом сайте не отображается возле ника "дата реестрации". Это б сразу показало кто здесь есть кто.
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Вот было бы интересно посмотреть на дату вашей активации. Судя по популярности вы создали этот аккаунт совсем недавно😄
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"СБУ смогла обнаружить 5 хакерских группировок и идентифицировать 9 человек..."
А это фото каждого хакера с первого по девятый нумер? А че бы их "ипальники не в студию", что бы все знали? Ху ис ху?

Российские хакеры в этом году 35 раз атаковали Украину по указанию спецслужб РФ, – СБУ - Цензор.НЕТ 2334
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интересно, зачем фсб атаковать свой филиал фсбу?
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Никогда не мог понять только одного - а как именно определяют, что конкретная атака именно по чьему-то указанию или приказу. Ну да ладно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские хакеры в этом году 35 раз атаковали Украину по указанию спецслужб РФ, – СБУ
 
 
 
 
 
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