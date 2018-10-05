 Пограничники обнаружили тайник с боеприпасами недалеко от линии соприкосновения на Луганщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера пограничники в одном из заброшенных зданий, которое находится в непосредственной близости от линии соприкосновения и полуразрушено от обстрелов, обнаружили тайник с боеприпасами.

После детальной проверки специально обустроенного тайника на предмет возможного минирования, правоохранители достали из тайника 12 выстрелов ВОГ-25, 930 патронов калибра 5,45 мм, 2600 патронов калибра 7,62 мм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тайник с боеприпасами к гранатомету СПГ-9 выявлен на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

Все найденные боеприпасы, которые могли предназначаться для совершения террористических актов диверсионно-разведывательными группами российско-оккупационных войск, изъяты представителями Национальной полиции.