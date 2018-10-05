 Один украинский воин ранен с начала суток. Враг обстрелял из минометов наши позиции под Павлополем, - штаб ОС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечеренй сводке отмечается: "Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по хутору Свободному, из стрелкового оружия обстрелял опорный пункт в Марьинке, применил минометы 82-го калибра, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям Объединенных сил в районе Павлополя, а по защитникам Гнутово вел огонь из станкового гранатомета.
Днем в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".