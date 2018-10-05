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 Проведение следственных экспериментов по делу экс-"беркутовцев" под угрозой срыва, - Горбатюк

Проведение важных следственных экспериментов по делу в отношении пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах людей на Майдане, под угрозой срыва

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он пояснил, что несколько месяцев назад прокурором Департамента спецрасследований ГПУ было издано предписание о запрете менять ландшафт ул. Институтской до проведения следственных экспериментов. Однако это предписание было отменено заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской как, по ее мнению, не соответствующий нормам Уголовного процессуального кодекса.

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После этого прокурор обратился в суд с ходатайством о запрете менять ландшафт на месте проведения следственных экспериментов. Судья Печерского райсуда столицы, который рассматривал документ на заседании суда, заявил, что удовлетворяет это ходатайство, но через несколько недель издал постановление об отказе в удовлетворении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свидетелей преступлений против Евромайдана, которые молчат и продолжают работать в правоохранительных органах - тысячи, - Горбатюк

Горбатюк отметил, что на сегодня ситуация сложилась таким образом: если строительные работы начнутся до проведения следственных экспериментов, то их будет уже невозможно провести. Также он добавил, что Управление спецрасследований будет снова обращаться в суд с ходатайством о запрете строительных работ на Институтской до проведения следственных экспериментов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089902
 
 
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На фото снайпер, який під прикриттям спецпідрозділу МВС, розстрілював людей на Інститутській. На ньому російська військова форма, в руках СВ-98, снайперська гвинтівка, яка, окрім Росії, перебуває на озброєнні лише Вірменії.Проведення слідчих експериментів у справі екс-"беркутівців" під загрозою зриву, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9890
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а что 4,5 года было недостаточно для
" Проведение следственных экспериментов по делу экс-"беркутовцев" ?
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Горбатюк дуже багато говорить і дуже мало робить.
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Угрозы... угрозы... угрозы... сплошные угрозы... Надо кричать "караул"...
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Горбатюк дуже багато говорить і дуже мало робить.
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баржа должна просто утонуть...потом жалуйтесь на арбузы чы на баб...
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Ну так проводьте ваші експерименти,чого ждете?
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На фото снайпер, який під прикриттям спецпідрозділу МВС, розстрілював людей на Інститутській. На ньому російська військова форма, в руках СВ-98, снайперська гвинтівка, яка, окрім Росії, перебуває на озброєнні лише Вірменії.Проведення слідчих експериментів у справі екс-"беркутівців" під загрозою зриву, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9890
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Идитевсраку. Вы, кроме как брать взятки, ни на что не способны.
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а что 4,5 года было недостаточно для
" Проведение следственных экспериментов по делу экс-"беркутовцев" ?
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Ты не вкурсе дела, бо все 4,5 года горбатюк каждые пол года отчитывается, что ему мешают, а если б не мешали, то он бы давно эксперименты провёл, а так мешают, потому и не провёл, бо мешать будут. Понятно?
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Кстати, на это расследование ушли уже даже сотни миллионов гривен, а может и миллиард - результат нет. Кто в курсе - это коррупция и обман государства или вредительство и саботаж? Я думаю, что при смене власти нужно у всех этих делков выстребовать все деньги которое государство им выплатило за их протирание штанов.
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было издано предписание о запрете менять ландшафт ул. Институтской..

За 4 года эти уроды не нашли времени полчаса сходить туда и померять что им нужно...
Только вешать всю эту судейскую сволочь, только вешать. Нет других методов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроведение следственных экспериментов по делу экс-"беркутовцев" под угрозой срыва, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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