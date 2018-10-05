 Проведение следственных экспериментов по делу экс-"беркутовцев" под угрозой срыва, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он пояснил, что несколько месяцев назад прокурором Департамента спецрасследований ГПУ было издано предписание о запрете менять ландшафт ул. Институтской до проведения следственных экспериментов. Однако это предписание было отменено заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской как, по ее мнению, не соответствующий нормам Уголовного процессуального кодекса.

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После этого прокурор обратился в суд с ходатайством о запрете менять ландшафт на месте проведения следственных экспериментов. Судья Печерского райсуда столицы, который рассматривал документ на заседании суда, заявил, что удовлетворяет это ходатайство, но через несколько недель издал постановление об отказе в удовлетворении.





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Горбатюк отметил, что на сегодня ситуация сложилась таким образом: если строительные работы начнутся до проведения следственных экспериментов, то их будет уже невозможно провести. Также он добавил, что Управление спецрасследований будет снова обращаться в суд с ходатайством о запрете строительных работ на Институтской до проведения следственных экспериментов.





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