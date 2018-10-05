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 Политика Украины
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Все про:Газ (8923) Тимошенко (23955)

 Нынешняя власть строит полицейское государство, - Тимошенко

Закрыв махинации власти на украинском природном газе, Украина получит дополнительно 50-70 млрд грн, которые можно будет направить на нужды педагогов.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время встречи с педагогами Житомирской области, сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

"Закрываем махинации на природном газе - и нам не нужно из бюджета тратить 50-70 млрд грн. Эти средства пойдут на образование и на здравоохранение ", - пояснила она.

Лидер "Батькивщины" отметила, что 4,5 года назад на образование Украины тратила в валютном пересчете почти вдвое больше, чем сегодня.

"Сегодня следователь получает 30 тыс. грн в месяц, а учитель 5-8 тыс. Это свидетельствует о том, что мы строим полицейское государство", - возмутилась она.

По мнению Юлии Тимошенко, Украине необходимо изменить приоритеты и закрыть нечестные финансовые махинации, и это даст ресурс для обеспечения важнейших потребностей отрасли.

В то же время государство должно заботиться об ускорении развития экономики прежде всего за счет стимулирования внутреннего рынка, что даст дополнительные ресурсы для увеличения финансирования образования.

Лидер "Батькивщины" отметила, что разработанный ее командой Новый курс делает ставку именно на образование и интеллект. Лидер "Батькивщины" убеждена, что Украина станет цивилизованным и сильным государством, только если переключится с сырьевой стратегии на инновационную.

"Только полагаясь на собственные силы и интеллект, мы станем сильными игроками, с которыми будут считаться в мире", - подытожила Юлия Тимошенко.

Нынешняя власть строит полицейское государство, - Тимошенко 01

Photo by Alexander Prokopenko

Источник: https://censor.net.ua/n3089900
 
   
 Топ комментарии
 
Если у власти коррупрционеры и казнокрады во главе с с циничным барыгой то другого государства они априори строить и не могут - только полицейское, чтоб и дальше безнаказанно грабить Украину и её народ.
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На "пжити по-новому" повелось 54.7%, вот что действительно страшно.
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Представьте "не вистарчає" а у Вас "вистачає" ? Так расскажите всем у кого "не вистарчає".
Не знаю сколько получает следователь, но самый низший мент которого берут ездить в Приусе имеет оклад 13 тыс, да а учитель 7.
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Тебя посодют, а ты не воруй!
Я торгую клубнику, выращенную своими собственными руками!
Ты вообще живёшь на свете по довереннности!

Ничего у тебя нет - ты голодранец!
Положь птичку!
Всё-таки надо тебе дать коленом. Н-надо!
Твой дом - тюрьма!
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Про махинации на газе желательно бы в подробностях . Ато оно , знаете ли , языком ляпать не метлой махать . Нинішня влада будує поліцейську державу, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8715 .
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Ну смотри сейчас Нафтогаз в плюсе. Это разве не махинация?! Юля прийдет будет в минусе а разницу между плюсом и минусом Юля себе в карман положит. Ну ещё с Путиным подпишет контракт с ценой в 2 раза большей чем рыночная что-бы с другом Володей расплатиться!
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Ага ,значитси ,всё что в плюсе это махинация , всё что в минусе это зрада . Он воно как . !! Нинішня влада будує поліцейську державу, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9734 . Без 100 грамм и не разберёшься .
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А теперь для тех, кто реально верует Гройсману и Порошенко, что повышение ком.тарифов сделает Украину сильнее:Счетная палата: Госдолг "съест" рост соцстандартов
Одеваем цак и радуемся！ Но не забываем при этом, что Йулька －варофка！ Нинішня влада будує поліцейську державу, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7360
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А кто денег набрал в долг? Гросман с Яценюком всего 5 милиардов взяли. Кто остальные взял?
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Вот на таких то, как раз, все это и держится... Продолжай в том же духе！
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Что зрадофил возразить тебе нечем! Да на таких как я ещё держится Украина! Такие как я стояли на Майдане и помогали ЗСУ в первые трудные годы!
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Такие, как ты сидят на мамкиной шее,учась в школе или институте да рассказывают в нэте небылицы.
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Ну я понял возразить нечего так пошла отмазка зрадофилов всех времен и народов "Сам дурак" Нинішня влада будує поліцейську державу, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9738
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Любі мої, ну не я же взяла.
Нинішня влада будує поліцейську державу, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8116
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Рабинович вчера в небольшом но насыщенном монологе для 112-го, захлебываясь от слюны раз десять вякнул: "Они, фашисты !!!" Очевидно подразумевая президента??? Нинішня влада будує поліцейську державу, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6657 Нинішня влада будує поліцейську державу, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1662 Нинішня влада будує поліцейську державу, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6657 Нинішня влада будує поліцейську державу, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1662
Тоталитарное государство?
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Скоро и колясочница докатится до визгов про хунту.
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При фошисьдах Рабинович бы кормил концлагерных вшей . И это в лучшем случае . Нинішня влада будує поліцейську державу, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7698 .
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если Люля с Рабиновичем и кацапами брызгают слюной в бессильной злобе на Порошенко....
значится Порошенко Лучший Президент Украины!
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Эх, класно порохошлюшки визжат. Ржунимагу.
Эй, шайка свидетелей рэформ, где сами рэформы то？
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Та ви що?! Якщо не відязикатись від шоколадного вальцманату, то зубожіння цілком розчавить Україну, і світу з Росією теж не буде! Кожен кріп повинен видобути гармату з кишені та під гуркіт барабанного шроту йти на штурм драбини Верховної Зради міняти державний будуй! Тільки Юля спрямує лад на Україні і не дозволить розкрадати народну і федеративну українську власність! Всіх інакших - повісити на галузях, щоб аж мови набік повивалювали!
Вибачте за такий сумбурний струмінь тями, але нема вже сечі оце терпіти!
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До речі, слово "відязикатись" не я придумав. Цей шедевр було знайдено уважними людьми на медичному ресурсі. Українському причому. Цікаво, ХТО і ЯК народив оце лінгвістичне чудовисько?

Нинішня влада будує поліцейську державу, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7732
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Бабку жюльку климакс прям в ботоксный череп ударил Ее маразм как предсмертные оргии
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Ну давай мне расскажи как она фарафка фсе украла. Я с вас балдею лузеры рыговские. Ну не получилось у вас "путян мамаши" а она при чем? ЗЕМЛЕПАШЕЦ блин! Ты ещё скажи, что ты скотопас. Я хренею. Где вас дебилов берут и кто вам клички даёт?
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Тварина умалишенная
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Тимошенко мешает вальцманату спокойно воровать, как когда то мешала воровать янукодле
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вассал в Украине ,берет пример с кремлевского хозяина
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Думаю надо за Юлю голосовать...она с Пашей столько сперла, что больше воровать сто пудов не будет...да и её адвокат Волосатенко, по роже ж видно шо копейки чужой не возьмет!

А за Мишеля Терещенко будут голосовать только умственноотсталые!
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Больше ваших с Днепра не кто не спер. А ПАша ведь тоже ваш?
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когда ця сука успокоется? Хто скаже?
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все правильно , по американскому пути и ни в коем случае по гей люксембургским и прочими голландиями ....
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Вертолеты Авокова стоят 550 млн.евро - а говорят Юля и Авоков подельники? )))
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Подельники вы с проемы. Вы сиамские близнецы придурок.
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Ю.Тимошенко следующий президент. можно и не спорить. на нее все поставят даже рабинович. пустая трата времени. Украина должна похоронить весь пост совок и только тогда возможен прорыв. и только президент с евро устремлениями сможет сдвинуть с места эту шхуну.
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да никто не спорит.
канечна Люля президент, канечна!!! Нинішня влада будує поліцейську державу, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6947

но ты огорчишься - Люля в глубоком пролёте... тут даже и не спорь.
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я не особо расстроюсь. что одно кривое, что другое кривое. кучмисты ВРАГИ Украины.
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Юля будет президентом,я так решил... Нинішня влада будує поліцейську державу, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2470
А всем остальным, готовиться к эвакуации.. Нинішня влада будує поліцейську державу, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1606
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у нас демократическое государство - ...
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Забула нагадати як притискають її улюблені канали NewsOne та 112, з яких вона не вилазила з ефіру.
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Депутаты европарламента считают, что в Украине необходимо изменить законодательство и сделать невозможным концентрацию богатства и политической власти в нескольких частных руках.
Об этом заявил в интервью Экономической правде Александр Антонюк, сотрудник одной из финансовых структур Евросоюза.
"... их (депутатов Европарламента - ред) задело то, что ЕС приходится оказывать столько финансовой поддержки Украине для закрытия дыр в бюджете", - сказал Антонюк.
"В выводах (к отчету - ред) мы говорим, что эти 540 млн долл сравнимы с годовой финансовой помощью Евросоюза для закрытия бюджетных дыр. Эти дыры создают олигархи, а их должен закрывать ЕС из бюджета. Депутатов это возмутило"
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Альтернативы Ю.В.Тимошенко нет. Готовьтесь к эвакуации ригошоколады.
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канечна! Канечна, Семён Маркович!! КАНЕЧНА!!!


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придурок - альтернатива всегда есть - Зеленский...
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таки да, КЛОУНУ Люле Тимошенко на сегодня альтернативы НЕТ!
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Неужели в стране так много дебилов, что косатая тварь еще и наберет голосов?
Выступая перед педагогами юля сказала:
...50-70 млрд грн, которые можно будет направить на нужды педагогов.

Выступая перед врачами юля сказала:...50-70 млрд грн, которые можно будет направить на нужды врачей.Выступая перед трактористами юля сказала:...50-70 млрд грн, которые можно будет направить на нужды трактористов.Выступая перед дебилами юля сказала:...50-70 млрд грн, которые можно будет направить на нужды дебилов.
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Меньше конечно дебилов чем у вас 54%. ДЕБилов но вас страной метлой гнать достаточно.
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Этот ботоксный свисток уже с качановки вещает? Уже закрыли плотнее, чем у неполицейских кучмы и яныка? От же ж сучара подлая...
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Вас меньшинство ригошоколады а у нас демократия. Не хотите уезжайте на свою родину вскацапстан или в ДНР и они.
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С каких пор тимоха озаботилась демократией???
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В партии "Батькивщина" считают, что несмотря на заявления о том, что телеканал NewsOne перешел в собственность депутата от "Оппозиционного блока" Тараса Козака, его реальным хозяином стал президент Петр Порошенко.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.
"Сегодня стало окончательно понятно, для чего Банковая устроила потасовку с обвинением "неправильных" телеканалов в "непатриотичной" позиции", - говорится в сообщении!!!
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