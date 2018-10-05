 Нынешняя власть строит полицейское государство, - Тимошенко

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время встречи с педагогами Житомирской области, сообщили в пресс-службе "Батькивщины".
"Закрываем махинации на природном газе - и нам не нужно из бюджета тратить 50-70 млрд грн. Эти средства пойдут на образование и на здравоохранение ", - пояснила она.
Лидер "Батькивщины" отметила, что 4,5 года назад на образование Украины тратила в валютном пересчете почти вдвое больше, чем сегодня.
"Сегодня следователь получает 30 тыс. грн в месяц, а учитель 5-8 тыс. Это свидетельствует о том, что мы строим полицейское государство", - возмутилась она.
По мнению Юлии Тимошенко, Украине необходимо изменить приоритеты и закрыть нечестные финансовые махинации, и это даст ресурс для обеспечения важнейших потребностей отрасли.
В то же время государство должно заботиться об ускорении развития экономики прежде всего за счет стимулирования внутреннего рынка, что даст дополнительные ресурсы для увеличения финансирования образования.
Лидер "Батькивщины" отметила, что разработанный ее командой Новый курс делает ставку именно на образование и интеллект. Лидер "Батькивщины" убеждена, что Украина станет цивилизованным и сильным государством, только если переключится с сырьевой стратегии на инновационную.
"Только полагаясь на собственные силы и интеллект, мы станем сильными игроками, с которыми будут считаться в мире", - подытожила Юлия Тимошенко.
Photo by Alexander Prokopenko
Я торгую клубнику, выращенную своими собственными руками!
Ты вообще живёшь на свете по довереннности!
Ничего у тебя нет - ты голодранец!
Положь птичку!
Всё-таки надо тебе дать коленом. Н-надо!
Твой дом - тюрьма!
Одеваем цак и радуемся！ Но не забываем при этом, что Йулька －варофка！
Тоталитарное государство?
значится Порошенко Лучший Президент Украины!
Такой сможет! Остальные? Нафталин.
Эй, шайка свидетелей рэформ, где сами рэформы то？
Вибачте за такий сумбурний струмінь тями, але нема вже сечі оце терпіти!
А за Мишеля Терещенко будут голосовать только умственноотсталые!
канечна Люля президент, канечна!!!
но ты огорчишься - Люля в глубоком пролёте... тут даже и не спорь.
А всем остальным, готовиться к эвакуации..
Об этом заявил в интервью Экономической правде Александр Антонюк, сотрудник одной из финансовых структур Евросоюза.
"... их (депутатов Европарламента - ред) задело то, что ЕС приходится оказывать столько финансовой поддержки Украине для закрытия дыр в бюджете", - сказал Антонюк.
"В выводах (к отчету - ред) мы говорим, что эти 540 млн долл сравнимы с годовой финансовой помощью Евросоюза для закрытия бюджетных дыр. Эти дыры создают олигархи, а их должен закрывать ЕС из бюджета. Депутатов это возмутило"
Выступая перед педагогами юля сказала:
...50-70 млрд грн, которые можно будет направить на нужды педагогов.
Выступая перед врачами юля сказала:...50-70 млрд грн, которые можно будет направить на нужды врачей.Выступая перед трактористами юля сказала:...50-70 млрд грн, которые можно будет направить на нужды трактористов.Выступая перед дебилами юля сказала:...50-70 млрд грн, которые можно будет направить на нужды дебилов.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.
"Сегодня стало окончательно понятно, для чего Банковая устроила потасовку с обвинением "неправильных" телеканалов в "непатриотичной" позиции", - говорится в сообщении!!!