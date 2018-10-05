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Все про:Грузия (3455) безвизовый режим (1359) ID-карта (62)

 В Грузию – по ID-карте: Киев и Тбилиси подписали соглашение о взаимном пересечении границы

Теперь для поездки в Грузию не нужен загранпаспорт.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении гражданами Украины и Грузии совместной границы по ID-картам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В Грузию – по ID-карте: Киев и Тбилиси подписали соглашение о взаимном пересечении границы 01

Как сообщили в пресс-службе главы украинского премьер-министра, церемония подписания состоялась 5 октября в рамках саммита глав правительств стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие (Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы), который прошел в Кишиневе.

Соглашением предусмотрено, что граждане Украины смогут путешествовать в Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Стоит отметить, что безвизовый режим между странами был введен почти 20 лет назад – 31 марта 1999 года. Граждане Украины могут не оформлять долгосрочные визы для пребывания или проживания в Грузии в течение более 90 дней.

Подписанное сегодня соглашение должно способствовать росту начислений в государственный и местные бюджеты из-за увеличения числа путешественников.

Напомним, что украинскую версию проекта договора правительство одобрило еще 19 сентября.

Читайте на Цензор.НЕТ: Паспорт гражданина Украины будет оформляться только в форме ID-карточки, - Кабмин

Внутренние паспорта нового образца в виде пластиковой ID-карты в Украине начали выдавать с 1 января 2016 года.

С 1 ноября 2018 года все граждане Украины смогут обменять паспорта старого образца на ID-карты.

Источник: https://censor.net.ua/n3089898
 
 
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По заграну давно пускают. Не понятно, для кого и для чего нужно было соглашение по поездкам без заграна.
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сейчас в 16 получают вместо паспортов ID карты, им уже не нужно делать загран паспорт. В Турцию если не ошибаюсь тоже можно по ID.
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Это была шутка.
Что бы еще упростить процедуру.
Не думаю, что это плохо.
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Много украинцев ездят в Грузию? Сколько грузин въезжает к нам ежегодно? Возвращаются ли они домой и чем они здесь занимаются?
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