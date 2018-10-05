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 На Днепропетровщине открыли современный инклюзивно-ресурсный центр

Сегодня в Петриковке Днепропетровской области Первая Леди Марина Порошенко и глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко открыли современные инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми потребностями.

На Днепропетровщине открыли современный инклюзивно-ресурсный центр 01

Инклюзивно-ресурсный центр по проекту Днепропетровской ОГА обустроен в здании бывших мастерских Петриковской школы. Здесь создали все необходимые условия для того, чтобы особенные дети не чувствовали никаких ограничений. На входе в центр установлены пандусы, широкие двери, внутри нет порогов, в уборных есть перила и "кнопки вызова". Сам центр представляет собой яркое жизнерадостное пространство.

В центре есть зоны для индивидуальных и групповых занятий. В ресурсной комнате дети будут получать бытовые навыки и играть в развивающие игры. Улучшать физическое состояние они смогут в зале лечебной физкультуры, где размещен интерактивный пол.

"Проектор на потолке показывает изображение на пол. Когда ребенок касается виртуального ковра, он как будто оживает - меняется изображение, появляются звуковые эффекты. Ребенок может сыграть в мяч на футбольном поле или пройтись по берегу моря, слушая шум воды - всего доступны более 90 сюжетов. С помощью интерактивного пола дети будут развивать логику, узнавать новые слова или учиться считать", - рассказала директор Инклюзивно-ресурсного центра Наталья Шевченко.

В инклюзивно-ресурсном центре будут обучаться дети от 2 до 18 лет. Для них также предусмотрена индивидуальная программа занятий с психологом и логопедом.

На Днепропетровщине открыли современный инклюзивно-ресурсный центр 02

На Днепропетровщине открыли современный инклюзивно-ресурсный центр 03

"Днепропетровская область одна из первых присоединилась к нашему проекту инклюзивного образования в Украине. За это время она показала впечатляющие результаты. В регионе уже открыто 255 инклюзивных школ, в которых учатся 800 детей с особыми потребностями. Понимаем, что это не просто слова, а реальные изменения. Сегодня мы открывали 22-й Инклюзивно-ресурсный центр в области. И самая большая благодарность за это - счастливые глаза детей и их родителей. Думаю, это придает им уверенности в будущем их детей", - сказала Марина Порошенко.

"Сейчас в школах Днепропетровщины учится в три раза больше особенных детей, чем три года назад. Этот результат вдохновляет нас на воплощение новых инклюзивных проектов, - отметил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко. - Мы кардинально меняем школы по всей области - делаем их безбарьерными, оснащаем пандусами и подъемниками. А еще открываем медиатеки и ресурсные комнаты - сейчас в регионе их уже 120".

На Днепропетровщине открыли современный инклюзивно-ресурсный центр 04

Валентин Резниченко и Юрий Голик

"Первый Инклюзивно-ресурсный центр в Украине открыли в 2017 году на базе Солонянской школы. Сейчас создаем такие по всей области, - сообщил советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик. - Они призваны помочь особенным детям социализироваться. Ведь очень важно, чтобы они не чувствовали себя забытыми, общались, вели обычную жизнь, несмотря на проблемы со здоровьем".

На Днепропетровщине открыли современный инклюзивно-ресурсный центр 05

Создание в Днепропетровской области образовательной среды для особенных детей - часть социальной программы главы Фонда Порошенко, супруги Президента Украины Марины Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3089895
 
 
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мож марыне штурмовой батальон очолыты,раз получаеццо?
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Во, как! Век живи, век учись. А я и не знал, что "Первая Леди" пишется вот так. Я полагал, что всё проще: Первая леди. А оно вона как, оказывается. Ну, ладно.
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Это мы уже проходили. Супруга Юща, тоже больницу будущего строила а где больница и деньги? История идёт по кругу,когда народ дурной.
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