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Все про:Германия (3171) киберпреступление (449) Россия (70651) хакер (704)

 Германия следом за другими странами обвинила Россию в атаках хакеров

В ФРГ считают, что именно по приказу ГРУ РФ хакеры весной проникли в информационную сеть "Берлин-Бонн".

Германия следом за Великобританией, США, Канадой и Нидерландами обвинила Россию в атаках хакеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Такое заявление сделал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. "Федеральное правительство исходит из того, что с высокой долей вероятностью за атаками группы хакеров APT28 стоит российская военная разведка ГРУ. Эта оценка основана на очень надежных фактах и источниках", – сказал Зайберт.

Правительство Германии полностью доверяет оценке властей Великобритании и Нидерландов относительно кибератак со стороны России.

"МЫ осуждаем такие нападения на международные организации и на объекты наших союзников. И призываем Россию исполнять свои обязательства и воздерживаться от подобных действий", – заявил Зайберт.

Читайте на Цензор.НЕТ: В МИД России отреагировали на обвинения со стороны Нидерландов в хакерской атаке: "Это срежиссированная пропагандистская акция"

Напомним, в начале этого года группа хакеров APT28, известная также как Fancy Bears, проникла в так называемую "Информационную сеть Берлин-Бонн", которую используют ведомство федерального канцлера Германии, парламент, минобороны, другие федеральные министерства и службы безопасности ФРГ. Серверы, которые атаковали хакеры, до этого считались особенно хорошо защищенными от вторжений извне. Злоумышленники получили доступ к 14 серверам, в том числе к главному серверу системы со всеми данными для доступа к внутренней сети немецкого парламента.

Напомним, 4 октября власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. Кибератаку предотвратили 13 апреля, их депортировали в тот же день.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Позже 4 октября США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных. Россиянам предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег.

К обвинениям в хакерских атаках в адрес России присоединилась Канада. Согласно заявлению канадского МИД, хакерская группа Fancy Bear/APT28 незаконно получила конфиденциальные данные спортсмена из системы администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства со штаб-квартирой в Канаде. Канадское правительство "с высокой степенью уверенности" считает ответственным за этот инцидент ГРУ.

Также на Цензор.НЕТ: Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3089887
 
 
 Топ комментарии
 
Німеччина слідом за іншими країнами звинуватила Росію в атаках хакерів.


я вас прошу....цi понти ..Це аж ніяк не заважає цілуватися Меркель з Путлером в ясна .
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Но это никак не помешает запустить северный поток -2. Ой натерпитесь вы ещё с этими москалями!
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выступала на днях Фрау, упоминала истребление евреев и какую ответственность несет Германия за вторую мировую.....Украину вспоминала...Хотелось бы, чтобы это не помешало выступать против истинных врагов на сегодня.
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Німеччина слідом за іншими країнами звинуватила Росію в атаках хакерів.


я вас прошу....цi понти ..Це аж ніяк не заважає цілуватися Меркель з Путлером в ясна .
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Но это никак не помешает запустить северный поток -2. Ой натерпитесь вы ещё с этими москалями!
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кино немецкое... у фрицов 6 лямов поют гимн сэрэсэр до сих пор...
первыми откровенно нас сольют именно фрицы.
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выступала на днях Фрау, упоминала истребление евреев и какую ответственность несет Германия за вторую мировую.....Украину вспоминала...Хотелось бы, чтобы это не помешало выступать против истинных врагов на сегодня.
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Сноуден росказав, що АНБ мобiлку Меркель слухали. Там вибачились, запевнили, що бiльше не будуть)))))
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а во ещё, чуть другое, но тоже - В пятницу утром сотрудники погранохраны Латвии отказали во въезде на территорию страны российскому журналисту, главному редактору портала NewsBalt Андрею Выползову. и дальше пошло то что идиотам поддержавшим анексию Крыма говорили, будете отвечать за всё и свободный мир вам закроется
"Мне показали письмо вашего министра внутренних дел Рихарда Козловскиса от 2017 года, но персоной нон грата я являюсь еще с июня 2014 года. Об этом узнал сегодня, - заявил радио Baltkom Выползов. - Вообще я приехал по приглашению друзей, а выборы стали просто дополнением. (..) Сотрудники аэропорта были очень вежливыми, даже сочувствующими. Сказали, что срок действия запрета истекает в 2019 году, тогда и приезжать. Но уже не очень хочется". - вот оно-тонкии троллинг от латышеи, нет ну ты пацан то нормальный, приеждаи ещё и не один из них не сказал, что отправит обратно, прямо с аэропорта "Рига". это как эстонцу, спроси дорогу по руске, с улыбкои на лице и пожалев счастливого пути, покажет дорогу прям в противоположенном направление.
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Ну так пускай Германия вспомнит как построила,оборудовала и дала спецов для центра спецопераций в россии,не так давно это было.
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Немцы как бульбаши, говорят одно а делают другое. Жабоеды на счет этого и то по надежнее.
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Германия, а давай следом за другими... еще ченить забабахай...ну там санкции, эмбарго...
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Другие страны газ у России не покупают и обвинили Россию в атаках хакеров. Поэтому эти другие страны вызывают уважение. А Германия покупает газ и строит еще Северный поток 2, чтобы еще больше покупать газ, поэтому как-то не очень звучит, что Германия следом за другими странами обвинила Россию в атаках хакеров
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Ежики кололись, плакали -но продолжали жрать кактус.
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Э-э, Германии следовало бы быть поосторожней! Так ещё откроется тайна гаспажи Рибентроп (очередной срок) и естественно сп-2 !!!
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,,,,северным потоком оправдала ,.фашистские твари
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания следом за другими странами обвинила Россию в атаках хакеров
 
 
 
 
 
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