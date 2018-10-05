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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:голодовка (696) политзаключенные (1031) Сенцов (869)

 Сенцов подтвердил, что завтра прекратит голодовку: "Ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается". ДОКУМЕНТ

Юрист Дмитрий Динзе, представляющий интересы узника Кремля Олега Сенцова, который отбывает срок в российской тюрьме в Лабытнанги, подтвердил, что его подзащитный завтра прекратит голодовку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее Время.

Читайте: Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, - Денисова

В письме самого Сенцова, которое он предоставил адвокату, сказано:

"В связи с критическим моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается - якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящие.

Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего числа, т.е. с 06.10.18 г.

145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс подорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня и прошу прощения у тех, кого я подвел... Слава Украине!

Олег Сенцов
05.10.18 г."

Сенцов подтвердил, что завтра прекратит голодовку: Ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается 01

Ранее российское информагентство "Интерфакс" сообщило о прекращении голодовки Сенцовым. Издание ссылается на слова заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Максименко. Он утверждает, что лучшие диетологи Москвы разработали для Сенцова специальную диету для выведения его из голодовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У него развилась гипоксия, тюремщики намерены кормить Олега принудительно, - адвокат Динзе о Сенцове

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

24 сентября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

Источник: https://censor.net.ua/n3089885
 
   
 Топ комментарии
 
вот и все стало на места. Принудительно-это не добровольно. Держись, сынок! И возвращайся домой!
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Голодовка не приносит никаких результатов, лучше точно никому не станет если он умрет.
Так что все правильно сделал.
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Это каким-таким героям?...
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Вова кацапский показал полное пренебрежение к миру. По прстой причине- кацапский пропан-бутан стоит дороже всех европейских ценностей вместе взятых. И существуя на деньги "ценностных" европейцев неплохо себя чувствует.
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вот и все стало на места. Принудительно-это не добровольно. Держись, сынок! И возвращайся домой!
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Денисова, перелогиньтесь.
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Надя вернулась... интересно что будет с этим.... "голодающим"))
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Странно, писали что уже начали кормить диетической курятиной.
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какую-то писульку прислали, кацапам нет веры абсолютно, они могли заставить написать, не известно еще какие методы пыток применяют к заключенным..
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Ты о чем, он сам передал письмо адвокату, написано же.
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Голодовка не приносит никаких результатов, лучше точно никому не станет если он умрет.
Так что все правильно сделал.
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І навіщо треба було починати голодувати коли не збирався йти до кінця ? Йому тепер ще й зеки пред'яву можуть зробити за те, що дискредитував таку форму протесту як голодування.
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Вы в курсе, что такое принудительное кормление? Это одна из самых варварских пыток. Мало того, что человек лишается возможности защитить свои права при помощи голодовки, так он еще проходит и через лютый ад.
https://zona.media/card/sentsov-50/5
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А хіба Сєнцов не знав про примусове годування коли оголосив таку жорстку форму протесту як голодування ?
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Знал-не знал, что вы хотите услышать? Возможно надеялся на лучшее. На то, что добьются его освобождения. Возможно, - что не посмеют принудительно кормить. Он же человек. Обычный человек. И ему можно только посочувствовать и поддержать, а не критиковать. Имхо, конечно.
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Какая нахрен "дискредитация формы протеста" ? Это ты хорошо пообедав здесь пишешь, тебе, видимо отсюда виднее, как ему там протестовать ? Или тебе было бы приятнее увидеть его смерть от необратимых изменений в организме ? А зэки - это герои, каждый из которых доводил свой протест до победного конца ? К чему вообще весь твой информационный шум по поводу этого человека ?
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мені просто цікаво: от ти, такий принциповий, чим можеш похвалитися? що ти зробив "до кінця", аби всі тобі плескали стоячи?
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Это уже клоунада какая-то. Он думал, что то завтрака откажется и все сразу перед ним на колени упадут? Теперь до конца жизни будет насмешки выслушивать, типа "кушать захотел". Он киношник, а как в кино здесь не прокатит. Это жизнь реальная.
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Не клоунада. Просто невозможно делать вид что человек не ест столько времени. Люди конечно дураки, но не на столько что бы верить в голодовку в полгода)) На самом деле он хорошо пропиарился. И когда вернется- у него будут перспективы и почет. Самое смешное что многие люди верят что он действительно не ел почти 5(пять!!!) месяцев. И даже пример с Надюхой, когда все тоже верили в ее голодовку никого не смущает) Там тоже регулярно писали что она присмерти, что организм на грани и прочее... Прям один в один сценарии...
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Никакой нормальный политик (не продажный барыга) не может поддаваться на шантаж...
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не осуждаю конечно,но орден затятого не ему...
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Сенцов режиссёр-сказочник. Сенцов подтвердил, что завтра прекратит голодовку: "Ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается" - Цензор.НЕТ 1264
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Ну, понятное дело. Голодовка продолжается. Сенцов підтвердив, що завтра припинить голодування: "До мене заплановано застосування примусового харчування. Моя думка при цьому вже не враховується" - Цензор.НЕТ 5921
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Правильно .Ты все всем доказал .Мы должны найти высшую цель-движение

И распознать градус своего сомнения

Раскопать глас его народного недоверия

И установить статус нашего наследия
А для этого надо выжить и творить
И голодовку на время прекратить и пить
Сознания послания удовлетворить и забить
Стадности моль искушения забыть и разбить,
Что бы достаток плодородия потребностью вскормить
Росток греховного желания завистью пронзить Задаток получения поражения жадностью наградить
И прошлого удовлетворить стадности цейтнот
Тогда враг поймет жуя за обе щеки свой помет

Олег Сенцов ты наш Олег Сенцов ,
Но что же ты делаешь без лишних слов
Ведь на улов ты взял бесстрашие снов
Невыполнимое возвание бросив на чашу весов .
Ведь тяжелей всего нам жизнь отдать
Тяжелей всего свой грех принять Тяжелей всего друзей простить опять Тяжелей всего себя нам в них узнать. И тяжело предательство опять простить И патриотов искрой Родину освободить Как в мире и Европе мир установить Так зачем другою жизнью нас кормить? Ведь ватный царь продолжает нас топить
Определяет роль искушения влечения и алчности
Тщеславия потребности угла освобождения
Назначения модели поведения половины населения
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Человек после полугодовой голодовки, вряд ли что способен "подтвердить"...
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Через полгода после начала голодовки человека самого уже доедают.
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Справжнє голодування закінчується смертю через 1-2 місяці. Якщо голодують по півроку значить чіпляються за життя і щось дозволяють в себе вливати, а це сигналізує тюремникам, що з такими не треба домовлятися бо вони самі скоро погодяться на все.
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а ти новеньке г*вніцо... чи то я на цензор давно не заходив... назви своє старе поганяло
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Почитайте про Боббі Сендса і 9 його товаришів по боротьбі які вмерли але не зупинили голодування.
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И что, чего-то добились ? Или ты тут после обеда нам решил нравоучений преподать, как Сенцов должен был себя вести ?
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Добились уважения. На похороны Сэндса пришло более 100 000 человек. О нем был снт фильм "Голод". Сэндса помнят и уважают.
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не осуждаю...нормальное человеческое хочю жить...легче всегда ..рас ..и героичьская смерть а ттам пусть судят... нет живи брат...
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А жить так хочется...
Ну, примерно, как каждому из вас...
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Ах ты хитрая ж... Пукина надо с маленькой буквы писать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцов подтвердил, что завтра прекратит голодовку: "Ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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