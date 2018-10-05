 Чиновник органа местного самоуправления задержан на Волыни на взятке 6 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня, 5 октября, правоохранители разоблачили чиновника при получении взятки в размере 6 тыс. грн. Деньги представитель власти получил от местного жителя за возможность вывоза руды с террикона недействующей шахты.

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По данному факту проводится досудебное расследование, начатое по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

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