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 Чиновник органа местного самоуправления задержан на Волыни на взятке 6 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Детективы следственного управления Нацполиции в Волынской области задокументировали факт получения взятки должностным лицом органа местного самоуправления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник органа местного самоуправления задержан на Волыни на взятке 6 тыс. грн, - Нацполиция 01

Сегодня, 5 октября, правоохранители разоблачили чиновника при получении взятки в размере 6 тыс. грн. Деньги представитель власти получил от местного жителя за возможность вывоза руды с террикона недействующей шахты.

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Чиновник органа местного самоуправления задержан на Волыни на взятке 6 тыс. грн, - Нацполиция 02

По данному факту проводится досудебное расследование, начатое по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089877
 
 
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Прям, якась епідємія корупції і пошесть разоблачєній! Іскорєняют до послєднєго українця!
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