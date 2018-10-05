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 Политика Украины
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 Германия вместе с США, Францией и Великобританией должны занять жесткую позицию в Совбезе ООН по миротворческой миссии, - Яценюк

Германия вместе с США, Францией и Великобританией должны занять жесткую и четкую позицию в Совете Безопасности ООН по миротворческой миссии.


Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк сказал после встречи с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, 5 октября, в Берлине, сообщили в пресс-службе НФ.

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С 1 января следующего года, напомнил Арсений Яценюк, Германия станет непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Во время встречи с Ангелой Меркель, сообщил он, обсуждался вопрос, "чтобы Германия вместе с нашими партнерами - Соединенными Штатами, Францией, Великобританией - заняли жесткую и четкую позицию в Совете Безопасности ООН по миротворческой миссии. Канцлер положительно восприняла эту позицию", - подчеркнул он.

"Благодаря тому, что Германия станет членом Совета Безопасности ООН, это будет их внешнеполитический приоритет", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк отметил, что Путин "будет делать все для того, чтобы их заблокировать".

"Тогда давайте посмотрим, кто сильнее. Придет время, когда надо будет ставить на стол Совета Безопасности ООН проект резолюции о миротворческой миссии. Пусть Путин попытается ее заблокировать. Значит, будем ставить второй, третий. Создавать международное давление на Россию ", - подчеркнул лидер" Народного фронта ".

Он сообщил, что во время встречи обсуждались вопросы освобождения политических заключенных: "Канцлер делает все для того, чтобы давить на Россию для освобождения украинских заложников, незаконно заключенных режимом Путина".

Арсений Яценюк отметил, что канцлер Германии приветствовала решение Украины о продлении действия закона о специальном статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Это надо было сделать, чтобы не давать России никаких шансов сказать, что Украина не выполняет (мирные договоренности.- ред.). Это Россия никогда не выполняла и не собирается выполнять "Минск", - сказал лидер "Народного фронта".

Он подчеркнул, что еще несколько лет назад определенная часть Европы "думала, что события, которые происходят в Украине, Европы не касаются": "Первый шок, конечно, был, когда Россия сбила самолет МН-17. И посмотрите, что происходит в последние месяцы: российская ФСБ, российское ГРУ подрывают демократические процессы в Европе, шпионят за международными организациями в странах-членах Европейского Союза. Уже все поняли: мы говорили им, что это их будет касаться, - так и произошло ".

"Это еще один серьезный посыл для того, чтобы мир понял: нельзя перед ними (Россией, - ред.) прогибаться. Россия идет за вами, за вашим народами, вашей безопасностью, за вашим политическим истеблишментом, за европейской демократией", - обратился он к европейским партнерам.

"У меня есть ощущение жесткого изменения и даже усиления понимания, что собой представляет Россия и Путин", - сказал Арсений Яценюк.

Во время визита в Берлин лидер "Народного фронта" встретился с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Германии Вальтером Йоганнесом Линднером. Состоялись также встречи с руководством фонда "Liberale Moderne", экспертами Института восточноевропейских и международных исследований.

Источник: https://censor.net.ua/n3089874
 
   
 Топ комментарии
 
Арсений, помоги Германии с Северным потоком - 2, как ты помог Украине с "стеной"
(большей помощи от тебя и не надо... чтобы... как вместо стены - рабица, так вместо трубы - шланг!!! ну... пусть и немцы порадуются))
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И тут кроля понесло.
Завтра лидеры упомянутых стран бросят всё и будут его хотелками заниматься.
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Ага, только после того, как сев.поток-2 достроит
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Ага, только после того, как сев.поток-2 достроит
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И тут кроля понесло.
Завтра лидеры упомянутых стран бросят всё и будут его хотелками заниматься.
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Арсений, помоги Германии с Северным потоком - 2, как ты помог Украине с "стеной"
(большей помощи от тебя и не надо... чтобы... как вместо стены - рабица, так вместо трубы - шланг!!! ну... пусть и немцы порадуются))
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И шланг вже є куме.
-Хто?
-Ну так Сеня прикинется Німеччина разом зі США, Францією та Великою Британією мають зайняти жорстку позицію в Радбезі ООН щодо миротворчої місії, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9103
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США и Великобритания - легко.
Франция - теоретически, возможно.
Германия - как можно зарезать курицу, несущую золотые яйца?!
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Франция - даже теоретически невозможно.

Великобритания - теоретически возможно, а когда к власти придут Лейбористы даже теоретически невозможно.
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Вот многие юльку хаят, типа нищая и т.п., а с чего этот рэмбо живет, летает на встречи являясь, по сути, ничем？
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Он-то ездит к внешним союзникам Украины, а не к внутренним союзникам к выборам...
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Этот- поможет... Тока с Германией, его фокусы не пройдут, несмотря на свежеотрощенную бороду. Это у нас можно обещать, лапшу вешать обильно. А там- за такие закидоны прилется ответить. А Сеня такие варианты не любит.
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сеня молодец...намекает,шо хорошо бы мою сетку на границе залить и бетоном...каркасостроитель потомственный.
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Олег Сенцов: «Я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня». Заявление

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный за терроризм и отбывающий наказание в ямальской колонии сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую он держал более 140 дней. Об этом он написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе.
«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здороья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводится в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18.
145 дней бюорьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…
Слава Украине!
Олег Сенцов. 5.10.18»https://www.novayagazeta.ru/news/2018/10/05/145683-oleg-sentsov-ya-vynuzhden-prekratit-svoyu-golodovku-s-zavtrashnego-dnya-zayavlenie
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Угу с Крымом гансы уже помогли, с Донбассом тоже. Не говоря уже о дяде Семе и почих доброжелателях. Им нужен мир любой ценой, но только за счет Украины. А это чмо откуда вылезло ????
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Когда уже этого чеченского абрека Пеця кацапам сдаст? Тем более он даже не воевал на даунбасе.
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Сеня - це мировой лидер, который запросто может раздавать указявки мэй. меркель и макрону, а трамп вот успел от него спрятаться и не виноват Німеччина разом зі США, Францією та Великою Британією мають зайняти жорстку позицію в Радбезі ООН щодо миротворчої місії, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8942
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И на самом деле очень комично все выглядит.
Указающий перст Яценюка всяким там бритам, французам и прочим немцам, которые в массе своей даже не догадываются о его существовани..
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С Германией у рашки своя история...Немцы в свое время сменили ордынскую династию правителей мокшан...Херр Питер и т.д. А потом эпические события 20 века, когда рашка в ходе Первой Мировой в 1917 предала союзников и переметнулась к немцам. А их потом дружба с немцами в 1930-х (тайные немецкие военные учреждения в СССР). Потом они уже союзники, развязавшие в 1939 Вторую Мировую войну. Потом их, как баранов столкнули лбами (или сами до этого дошли). Потом в Европу пришли США, и всех их утихомирили. Потом Черчиль отдал часть немцев Сталину, в наказание. (Наверное тут Черчиль промахнулся ибо результате получилась Меркель). Потом обиженные американцами немцы создали для СССР/рашки центрифуги по разделению изотопов урана, а штурмбанфюрер СС Фон Арденне копию украденной у США атомной бомбы. Немцы создали для рашки также и ракеты и реактивную авиацию и Автоматический Карабин 1947 Гуго Шмайссера. И рашка посчитала, что может быковать. Но потом нефть резко подешевела, рашке/СССР не стало чем расплачиваться за канадскую пшеницу, и она развалилась. Потом США стало подкармливать рашку ножками Буша. Потом нефть подорожала, и рашка стала отстегивать больше бабла на выпуск ретро танков ретро ракет и ретро "истребителей 5 -го поколения ++++". И опять начала быковать. Да. И немцы. Они тоже,ведь как и рашка дуются на США. Потому, что помнят, как их и за что, в свое время.... И наказывали, и кормили. И рашка, и Германия, и комсомолка-штази Меркель, и гросспрезидент "Газпрома" Штайнмайер - все они помнят.
И козлятся.


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У вас получилось всю историю 20го века сжато умять в 6-10 предложений, уважаю.
"Потом Черчиль отдал часть немцев Сталину, в наказание."
Хотелось бы немного добавить к портрету Черчиля.
Он отдал усатому таракану не только часть немцев,
но и всю Польшу из-за которой Британия и обьявила войну Германии на самом деле.
Но Черчиль все таки довел войну до победного конца.
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Ты ж уже "рулил". Нарулил? Рули дальше.
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Германия, а также США и Великобритания с Францией: Сеня наказ дважды не повторяет!Німеччина разом зі США, Францією та Великою Британією мають зайняти жорстку позицію в Радбезі ООН щодо миротворчої місії, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4569
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания вместе с США, Францией и Великобританией должны занять жесткую позицию в Совбезе ООН по миротворческой миссии, - Яценюк
 
 
 
 
 
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