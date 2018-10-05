 Германия вместе с США, Францией и Великобританией должны занять жесткую позицию в Совбезе ООН по миротворческой миссии, - Яценюк



Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк сказал после встречи с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, 5 октября, в Берлине, сообщили в пресс-службе НФ.

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С 1 января следующего года, напомнил Арсений Яценюк, Германия станет непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.



Во время встречи с Ангелой Меркель, сообщил он, обсуждался вопрос, "чтобы Германия вместе с нашими партнерами - Соединенными Штатами, Францией, Великобританией - заняли жесткую и четкую позицию в Совете Безопасности ООН по миротворческой миссии. Канцлер положительно восприняла эту позицию", - подчеркнул он.



"Благодаря тому, что Германия станет членом Совета Безопасности ООН, это будет их внешнеполитический приоритет", - подчеркнул он.



Арсений Яценюк отметил, что Путин "будет делать все для того, чтобы их заблокировать".



"Тогда давайте посмотрим, кто сильнее. Придет время, когда надо будет ставить на стол Совета Безопасности ООН проект резолюции о миротворческой миссии. Пусть Путин попытается ее заблокировать. Значит, будем ставить второй, третий. Создавать международное давление на Россию ", - подчеркнул лидер" Народного фронта ".



Он сообщил, что во время встречи обсуждались вопросы освобождения политических заключенных: "Канцлер делает все для того, чтобы давить на Россию для освобождения украинских заложников, незаконно заключенных режимом Путина".



Арсений Яценюк отметил, что канцлер Германии приветствовала решение Украины о продлении действия закона о специальном статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



"Это надо было сделать, чтобы не давать России никаких шансов сказать, что Украина не выполняет (мирные договоренности.- ред.). Это Россия никогда не выполняла и не собирается выполнять "Минск", - сказал лидер "Народного фронта".



Он подчеркнул, что еще несколько лет назад определенная часть Европы "думала, что события, которые происходят в Украине, Европы не касаются": "Первый шок, конечно, был, когда Россия сбила самолет МН-17. И посмотрите, что происходит в последние месяцы: российская ФСБ, российское ГРУ подрывают демократические процессы в Европе, шпионят за международными организациями в странах-членах Европейского Союза. Уже все поняли: мы говорили им, что это их будет касаться, - так и произошло ".



"Это еще один серьезный посыл для того, чтобы мир понял: нельзя перед ними (Россией, - ред.) прогибаться. Россия идет за вами, за вашим народами, вашей безопасностью, за вашим политическим истеблишментом, за европейской демократией", - обратился он к европейским партнерам.



"У меня есть ощущение жесткого изменения и даже усиления понимания, что собой представляет Россия и Путин", - сказал Арсений Яценюк.



Во время визита в Берлин лидер "Народного фронта" встретился с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Германии Вальтером Йоганнесом Линднером. Состоялись также встречи с руководством фонда "Liberale Moderne", экспертами Института восточноевропейских и международных исследований.