 Представитель ОБСЕ обеспокоен возможными санкциями против телеканалов "NewsOne" и "112 Украина"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен призывом Верховной Рады к СНБО ввести санкции против каналов "112 Украина" и "NewsOne", обвиняемых в распространении российской пропаганды. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.
"Свобода выражения мнений и свобода средств массовой информации являются основополагающими обязательствами государств-участников ОБСЕ, которые должны соблюдаться и выполняться", – цитирует пресс-служба организации слова Дезира. "Любые ограничения, налагаемые на эти права, в том числе во имя защиты национальной безопасности или противодействия пропаганде, должны быть строго ограничены по масштабу, пропорциональности и обеспечивать адекватные гарантии от злоупотреблений через независимую судебную систему".
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Дезир считает, что лучшее средство от пропаганды – это открытая, разнообразная и динамичная медиа-среда. А в случае, когда СМИ подстрекают к ненависти и насилию, необходимые меры можно принять через суд.
"Я призываю украинские власти воздержаться от принятия непропорционально ограничительных мер в отношении средств массовой информации без соблюдения надлежащих судебных процедур, что негативно скажется на свободном потоке и доступе к информации и препятствует выражению разнообразия мнений", – подытоживает Дезир.
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ следит за ситуацией во всех 57 государствах-участниках ОБСЕ. Его задача – предупреждать о возможных нарушениях свободы слова и содействовать соблюдению обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ, говорится в заявлении на сайте организации.
Напомним, в четверг, 4 октября Верховная Рада одобрила предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Эти меры должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа". За соответсвующее постановление проголосовали 229 нардепов.
Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" – указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".
Народные депутаты от "Оппоблока" Вилкул и Шуфрич хотят отменить решение Рады относительно санкций. Они настаивают, что решение было принято с нарушением процедуры.
обсе...вы сильно-сильно не беспокойтесь...а то вас надолго не хватит!!! )))))))
обсе...вы сильно-сильно обеспокоились или как обычно...
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обсе обеспокоен? Тогда им в кацапстан за свободой выражения мнений ,справедливыми СМИ,ыкстримизмом,свободой вероисповедания и еще хз за чем!
В 2017 году Липецкая кондитерская фабрика Roshen продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также сборы в государственные фонды.Об этом сообщает одно из украинских изданий со ссылкой на отчет фабрики о движении средств.Согласно документу, липецкая фабрика Roshen в прошлом году заплатила в российский бюджет 51,3 млн рублей налога на имущество, 5 млн других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 млн рублей.Как известно, за 2016 год эта фабрика уплатила в бюджет России почти миллиард рублей. В частности, заплатила более 300 млн рублей текущих налогов, а в апреле 2016 года добровольно уплатила еще 600 млн рублей, доначисленных по результатам налоговой проверки.
Кстати, "Стерхо", а что это за СМИ конкретно...?!... - в смысле - "имя сестра, имя".....
И еще..., повторюсь, без печатей и подписей єто просто накаляканая кем-то бумажка, а не документ, в каких бы СМИ ее не показывали....
И Яценюк миллиардером стал тоже не на кацапских каналах...
ма-ла-дец!
Я думаю ответ очевиден !
В чём их обвинить - в подигрывании интересам Путина? А в каких единицах это померять?
даже законотворци не знают,
а по факту - прикрыть рупор страны с которой ты воюeшь уже 5й год,
то вроде и правильно...
Теперь у них каждый час минута траура. Я смеюсь и танцую. И так будет со всеми продажными.ш
-Чомусь затихло ОБСЄ що в Україні покінчено з боротьбою з корупцією?
-Чомусь ніхто в ОБСЄ не занепокоєний що не проведена люстрація суддів?
- Чомусь ОБСЄ не бачить як потужно виводяться з України доляри в офшори?
-Чомусь в ОБСЄ не відомо, що Північний потік-2, то є порушення 3-го енергетичного пакету ЄС і одночасно - економічна і політична диверсія проти України
-Чомусь ОБСЄ не піднімає геволт, що надана ЄС фінансова допомога розкрадається мафіозним кагалом
-Чомусь ОБСЄ не чує криків знедолених українців, що мафіозний кагал чинить черговий раунд Геноциду населення?
Вони що, глухо-сліпо-німі?
І тепер ця прокремлівська ОБСЄ яка під зав'язку забита російськими фашистами -наблюдателями зі своїми подільниками братанами кривавими бандитами - сепаратистами збираються спостерігати за злочинними бандитськими виборами в "лугандоніі" !? І ретельно охороняти окупований російськими фашистами загарбниками суверенний український кордон. Ну а після можливих виходить що вже офіційних визнаних виборів в цій "лугандоніі" і обрання у владу пропутлінскіх фашистів, кривавих бандитів сепаратистів, махрових колабораціоністів, недобитих комуно - фашистів - терористів всякої запеклої прокацапскої кримінальної падалі. Ось тоді вони бандитські обранці, відразу ж дуже швидко вирішують, то що і самі цілком впораються і з керівництвом бандитської резервації "лугандонія" і без своєї маріонеткової ОБСЄ і України, а також впораються і з охороною окупованого українського кордону.
А можливо чим чорт не жартує, вони навіть дозволять доступ своїм соратникам з ОБСС але тільки для візуального контролю над окупованим українським кордоном, а можливо і ні, ну як там у них бандитів карта ляже.