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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:ОБСЕ (3329) пропаганда (2051) свобода слова (967) Дезир Арлем (16) 112_Украина (10) Newsone (7)

 Представитель ОБСЕ обеспокоен возможными санкциями против телеканалов "NewsOne" и "112 Украина"

В организации считают, что лучшее средство от пропаганды – открытая медиа-среда, а спорные вопросы можно решить через суд.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен призывом Верховной Рады к СНБО ввести санкции против каналов "112 Украина" и "NewsOne", обвиняемых в распространении российской пропаганды. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Свобода выражения мнений и свобода средств массовой информации являются основополагающими обязательствами государств-участников ОБСЕ, которые должны соблюдаться и выполняться", – цитирует пресс-служба организации слова Дезира. "Любые ограничения, налагаемые на эти права, в том числе во имя защиты национальной безопасности или противодействия пропаганде, должны быть строго ограничены по масштабу, пропорциональности и обеспечивать адекватные гарантии от злоупотреблений через независимую судебную систему".

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Дезир считает, что лучшее средство от пропаганды – это открытая, разнообразная и динамичная медиа-среда. А в случае, когда СМИ подстрекают к ненависти и насилию, необходимые меры можно принять через суд.

"Я призываю украинские власти воздержаться от принятия непропорционально ограничительных мер в отношении средств массовой информации без соблюдения надлежащих судебных процедур, что негативно скажется на свободном потоке и доступе к информации и препятствует выражению разнообразия мнений", – подытоживает Дезир.

Также на Цензор.НЕТ: Пиховшек в эфире "NewsOne" приравнял всех ветеранов АТО к убийцам: Маси Найем требует от ведущего принести извинения военнослужащим. ДОКУМЕНТ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ следит за ситуацией во всех 57 государствах-участниках ОБСЕ. Его задача – предупреждать о возможных нарушениях свободы слова и содействовать соблюдению обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ, говорится в заявлении на сайте организации.

Напомним, в четверг, 4 октября Верховная Рада одобрила предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Эти меры должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа". За соответсвующее постановление проголосовали 229 нардепов.

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" – указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

Народные депутаты от "Оппоблока" Вилкул и Шуфрич хотят отменить решение Рады относительно санкций. Они настаивают, что решение было принято с нарушением процедуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3089873
 
   
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А где обеспокоенность по поводу руских сми?
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обсе!!! побеспокоились, и хватит!
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что-то я не замечал в Европе телеканалы игил, аль-каиды, боко-харам и т.п.
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или можно еще так;
обсе...вы сильно-сильно не беспокойтесь...а то вас надолго не хватит!!! )))))))
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или можно еще так;
обсе...вы сильно-сильно обеспокоились или как обычно...
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мы должны высказать встречную непоколебимую озабоченность,и закрыть эти гадюшники наглушняк..
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ОБСЕ спутало свободу слова с свободой откровенной брехни которую разносят "рыгONE" и "112-кремлівских підлабузників"....
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Тогда непонятно, кто будет решать главное - что есть свобода слова, а что есть брехня.
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Правда, она одна...!... - А так называемая "альтернативная правда" есть не что иное как самая настоящая брехня...!...
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А вот жизненный опыт говорит о другом. Факты - да, но их преподнесение у каждого свое, имхо.
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Так называемый "жизненный опыт" может говорить тебе, что угодно..., а правда и лож это, как белое и черное, все остальное это, не больше, чем субективные оправдания и выгораживание...!...
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Это да, но, образно, некоторые видят стакан полупустым, некоторые полуполным. Достаточно почитать одну новость на 5 сми, например, и увидеть, что все смотрят чуть по-разному на нее.
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А где обеспокоенность по поводу руских сми?
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А где обеспокоенность по поводу украинских судов
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А где обеспокоенность по поводу мокшанских комаров?
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ну или СМИ луганды и дамбассией, Или там уже не СМИ а министерство Правды, на которое не распространяется мандатик ОБСЕ?
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Обеспокоен...пусть смазки купит чтобы стрингами потертостей не наделать...
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Представитель ОБСЕ обеспокоен возможными санкциями против телеканалов "NewsOne" и "112 Украина"

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обсе обеспокоен? Тогда им в кацапстан за свободой выражения мнений ,справедливыми СМИ,ыкстримизмом,свободой вероисповедания и еще хз за чем! Представитель ОБСЕ обеспокоен возможными санкциями против телеканалов "NewsOne" и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 5709
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Давно патруль ОБСЕ на противотанковую мину не наезжал...
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что-то я не замечал в Европе телеканалы игил, аль-каиды, боко-харам и т.п.
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Ну, подкинь "учредители" этих каналов денег, европейским политическим проституткам, возможно и появились бы...

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В слове ОБСЕ одна лишняя буква и три ошибки.
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Все очень просто , надо принять закон , что СМИ которые врут их надо отнести не до СМИ , а до тех кто распространяет дезинформацию . Такие как NewsOne" и "112 не могут называется СМИ в природе .
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Ну тогда 5 канал закроют первым, таких брехунов как там еще поискать.))
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Они всю неделю рассказывали , что гибридный Петя не имеет бизнеса в кцапии..
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"Стерхо"...!... - так ведь это, ты брешешь, а не 5 канал....
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Украинский Рошен содержит фабрику в Липецке. 60 миллионов дерева в год. Я как то не замечал, что бы глава воюющей страны платил в бюджет агрессора.
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"Стехо" - ты или безнадежно отстал, или намеренно переворачиваешь факты с "ног на голову"...!... - либо, как настоящий сектант, бубнишь одну и туже "зрада-мантру" с четырех летней "бородой"...!!!...
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Ну с фактами у гибридных как то напряг
В 2017 году Липецкая кондитерская фабрика Roshen продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также сборы в государственные фонды.Об этом сообщает одно из украинских изданий со ссылкой на отчет фабрики о движении средств.Согласно документу, липецкая фабрика Roshen в прошлом году заплатила в российский бюджет 51,3 млн рублей налога на имущество, 5 млн других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 млн рублей.Как известно, за 2016 год эта фабрика уплатила в бюджет России почти миллиард рублей. В частности, заплатила более 300 млн рублей текущих налогов, а в апреле 2016 года добровольно уплатила еще 600 млн рублей, доначисленных по результатам налоговой проверки.
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А кто писатель сего...?... - это, раз... А во вторых, ты "Стерхо", что не в курсе, что с 2014 года корпорацией "Рошен" управляют "Родшельды" согласно договору о "слепом трасте"...!... - то есть писатель "сего" обвиняет "Родшельдов" в сотрудничестве с "засРанией", а не Порошенко.... Представник ОБСЄ занепокоєний можливими санкціями проти телеканалів "NewsOne" і "112 Україна" - Цензор.НЕТ 8296
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Особо одаренным поясняю, что управление, это одна функция. А владение другая. Президент Украины П.Порошенко владеет Липецкой фабрикой, колторая платит сотни миллионов в бюджет агрессора за счет УКРАИНСКИХ денег. т.е фактически украинские потребители платят в бюджет кацапам.
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Ты тупое гибридное не понимаешь, что такое управлять и владеть ?????
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Поинтересуйся, что такое "Слепой траст".... - о-о-о "наиумнейший".... Представник ОБСЄ занепокоєний можливими санкціями проти телеканалів "NewsOne" і "112 Україна" - Цензор.НЕТ 4015
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Я не вижу здесь ни печатей не подписей, без этих атрибутов бюрократии это, просто кем-то набранная бумажка с какими-то цифрами и надписями, а не документ, или на "худой конец" хотя-бы промежуточная налоговая ведомость....
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Особо одаренным напоминаю, что этот документ напечатан в СМИ. И как то судебных исков от т.н. "слепого траста" я как то не увидел. Так, что печати у себя на попе поищи, может найдешь......
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Мало-ли какую фуйню в СМИ показывают..., может они сами ее и состряпали ради "псевдо сенсации"... - Да и где они могли ее взять, кроме как в налоговом управлении засРании...!... Представник ОБСЄ занепокоєний можливими санкціями проти телеканалів "NewsOne" і "112 Україна" - Цензор.НЕТ 1451
Кстати, "Стерхо", а что это за СМИ конкретно...?!... - в смысле - "имя сестра, имя".....
И еще..., повторюсь, без печатей и подписей єто просто накаляканая кем-то бумажка, а не документ, в каких бы СМИ ее не показывали....
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Конечно. В Липецке две фабрики. Одна стоит, другая строится. Та, что стоит существует за счет украинского Рошена. Это 60 миллионов дерева в год.
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Ещё, по сообщениям тех же СМИ, строится в Воронеже.
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А ещё говорят,что строятся на магадане и колыме,есть планы на сахалин,а тайные ещё есть в 130 городах и сёлах параши....
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Луценко на Сейшелах тоже виллу купил и не на кацапских каналах...
И Яценюк миллиардером стал тоже не на кацапских каналах...
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Что исков в суд я как то не заметил, Ни от Югика алкаша, ни от плинтусного Кроля.
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Мураев сегодня продал канал Козаку, правда пока непонятно что это изменит.
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Следы путают. Это для наших органов врача будет. Хрен хозяина найдут.
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В таком случае Геббельс был бесспорно талантливым человеком.
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Почему мы не обеспокаиваимся проблемами обсе?
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Я никак не пойму...Это что получается... если эти каналы сеют вражду в государстве и всячески сттараются показать ах как у нас в стране хреново живется ... А вот вопрос , почему в Крыму 112 и ньюс ван не отключены , а всеостальные укр каналы вырублены ???
Я думаю ответ очевиден !
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У тебя что кабель прямо к мозгу припаян и заставляет смотреть когда там электроны бегут?
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а мы, украинцы, обеспокоены 10 000 погибших...И привели нам войну в Украину любители именно таких каналов...Я понимаю, что для ОБСЕ война - эта их рабочие места , не будет войны - не будет у них работы....
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Организация Обеспокоенных Наций не обеспокоена. Неудобно как-то получилось...
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ООНщики еще зарплату за октябрь по карманам не рассували, а вы их беспокоиться заставляете. У них и так - не жизнь, а одни беспокойства.
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Вот начинается то, о чём я говорил - а можно ли вообще прищучить их законно?
В чём их обвинить - в подигрывании интересам Путина? А в каких единицах это померять?
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предлагаю единицу милли-Шрёдер. Один гепа - это примерно 10 милли-Шёдеров, один енин - 2 миллиШрёдера по моей оценке.
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Де він там живе? Треба надіслати йому перентерол, якщо стурбованість стане гострою та нестриманою.
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Ну правильно, как в свободной стране, которая типа идет в Европу, могут закрывать частные телеканалы. Даже при януковиче такого не было.
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В связи с расширением деятельности в аппарат ГРУ требуются специалисты по компьютерным взломам и нелегальным операциям. Нетрадиционная ориентация приветствуется. Обращаться Москва Комсомольский проспект 20.
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в свободной, воюющей с кацапней, стране - тут как бы разница есть.
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Тогда нужно менять законодательство, вводить военный или чрезвычайный стан тд. А иначе это незаконно.
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как там по бюрократическим процедурам должно быть - наверное
даже законотворци не знают,
а по факту - прикрыть рупор страны с которой ты воюeшь уже 5й год,
то вроде и правильно...
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Еще один купленый с потрохами путинорог из европейской организации слепых зайчиков-импотентов чтото там проблеял
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Мне лично Ньюс ван нравится. Забывают политики свои слова и напомнить некому, кроме него. Лично для меня любой ж..д нравится только дохлым. Забыли Шустера. Закрыли и что ?
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их дело беспокоиться, а Украина сама должна решать такие вопросы.
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Возможно, что недостаточно объяснили, хотя примеры есть - денацификация в Германии и фейковый референдум в Крыму, который показал необходимость дерашизации...
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ОБСЕесть развед шарага куйла в Украине.которая сливает данные рашистам..гнать накуй вместе с рашистскими фейк-ньюзами подконтрольных рашисту...
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Если только казапчики не спецом ее свалили чтоб судоходство перекрыть
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Европе не нравиться, когда "по понятиям"
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ОБСЕ не представляет ЕС. Туда входят и страны за пределами ЕС. Он не выражает мнения исполнительных и законодательных органов ЕС. Так что твой пост ни о чем.
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Нк как же, а вмешательство в выборы, фейковая пропаганда - это всё в порядке вещей с точки зрения чиновников ОБСЕ.
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Ой, ОБСЕ это беззубая организация. Кого волнует что они говорят? Как только они прекратят игнорировать войну в Украине, так сразу и начнете их слушать. Тем более они хотят рашку - шпилетрашку назад к себе запихнуть. Пошлите их на хохлому. Там сидят разные страны не очень демократические и даже пророссийские. К чему это ненужное возмущение? Лучше детьми займитесь, у кого есть
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Когда они Юльку не допускали и выключали даже когда она на Раде выступала я молчал,когда эти проститутки с112 разных Мураевых Рабиновичей обсасывали,я молчал! А теперь тем более молчать буду. ТАК им и надо сволочам Медведчука!
Теперь у них каждый час минута траура. Я смеюсь и танцую. И так будет со всеми продажными.ш
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О!А я,що казав?Теж саме,буде и по венграм.Всунут свой пятак...видишь ли без суда нельзя Представник ОБСЄ занепокоєний можливими санкціями проти телеканалів "NewsOne" і "112 Україна" - Цензор.НЕТ 8479
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Какой суд? Если кто-то думает что они без благословения Попрошенка вещают и не кого не боятся что их хозяин кум хуйла, то они ригошоколады и враги Украины.
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А чего только про ОБСЕ? Чего молчите про эти гавноканалы где проповедуется ненависть к Украине и хотят нас вернуть к "братам" которые желают нас уничтожить. Или вам это утиски демократии? Демократия с уст барыг ? Ихняя демократия заключается не мешать им тырить и делать нас рабами.
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-Чомусь ніякий шмир з ОБСЄ не висловлює занепокоєння, що й досі не змінено виборче законодавство в напрямку запровадження відкритих списків ?
-Чомусь затихло ОБСЄ що в Україні покінчено з боротьбою з корупцією?
-Чомусь ніхто в ОБСЄ не занепокоєний що не проведена люстрація суддів?
- Чомусь ОБСЄ не бачить як потужно виводяться з України доляри в офшори?
-Чомусь в ОБСЄ не відомо, що Північний потік-2, то є порушення 3-го енергетичного пакету ЄС і одночасно - економічна і політична диверсія проти України
-Чомусь ОБСЄ не піднімає геволт, що надана ЄС фінансова допомога розкрадається мафіозним кагалом
-Чомусь ОБСЄ не чує криків знедолених українців, що мафіозний кагал чинить черговий раунд Геноциду населення?

Вони що, глухо-сліпо-німі?
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Раніше спостерігачі ОБСЄ навіть шибко розважалися на весіллі дочки кривавого бандита - сепаратиста і ватажка бойовиків терориста Бабая. На весіллі дочки відомого терориста бойовика ватажка бандитів В.Тімофеева на прізвисько Стахановський -Бабай шибко гуляли спостерігачі СММ ОБСЄ ФОТО. Свадьба сепарів, - віджатий лімузин, ресторан, криваві нелюди виродки ... і - на цьому весілло і міцно гуляють напідпитку представники ОБСЄ. Обіймають цілують свого другана кривавого нелюда бандита Бабая, його дочку. Ядрено танцюють, тусуються і шибко радіють кацапському союзу новроссів - піндосів в окупованій кремлівськими фашистами )(уйла бандитської резервації "лугандонії - ордло" (кацапський бандустан).
І тепер ця прокремлівська ОБСЄ яка під зав'язку забита російськими фашистами -наблюдателями зі своїми подільниками братанами кривавими бандитами - сепаратистами збираються спостерігати за злочинними бандитськими виборами в "лугандоніі" !? І ретельно охороняти окупований російськими фашистами загарбниками суверенний український кордон. Ну а після можливих виходить що вже офіційних визнаних виборів в цій "лугандоніі" і обрання у владу пропутлінскіх фашистів, кривавих бандитів сепаратистів, махрових колабораціоністів, недобитих комуно - фашистів - терористів всякої запеклої прокацапскої кримінальної падалі. Ось тоді вони бандитські обранці, відразу ж дуже швидко вирішують, то що і самі цілком впораються і з керівництвом бандитської резервації "лугандонія" і без своєї маріонеткової ОБСЄ і України, а також впораються і з охороною окупованого українського кордону.
А можливо чим чорт не жартує, вони навіть дозволять доступ своїм соратникам з ОБСС але тільки для візуального контролю над окупованим українським кордоном, а можливо і ні, ну як там у них бандитів карта ляже.
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Мы все обеспокоены действиями ОБСЕ на оккупированных территориях. Вот когда вам разрешат доехать до государственной границы между Украиной и рефией тогда и послушаем ваши обеспокоенности.
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Не беспокойтесь, отныне 36% эфирного времени этих площадок, будет посвящено петрулексеичу, в нужном само собой ракурсе. Мы же демократия... С зубками. Представник ОБСЄ занепокоєний можливими санкціями проти телеканалів "NewsOne" і "112 Україна" - Цензор.НЕТ 4844
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставитель ОБСЕ обеспокоен возможными санкциями против телеканалов "NewsOne" и "112 Украина"
 
 
 
 
 
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