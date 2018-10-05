 Умерла народная артистка Украины Нила Крюкова

Об этом сообщила ее дочь Мирослава Барчук на своей странице в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Нила Крюкова известна ролями в фильмах "Кайдашева сім'я" и "Пропала грамота" - экранизация известных произведений украинской литературы.
Народная артистка Украины, Герой Украины.
В советское время, работая в Национальной филармонии Украины, Крюкова готовила концертные программы по произведениям украинских писателей, что было запрещено в то время, ставила моноспектакли по поэме Лины Костенко "Маруся Чурай" и по роману Олеся Гончара "Собор".
С 2006 года народная артистка передвигалась на коляске.
1981 року разом із Галиною Менкуш Неоніла Валеріївна наважилася поставити моновиставу «Маруся Чурай» за забороненою поемою Ліни Костенко.[2]
1984 року створила моновиставу за романом Олеся Гончара «Собор», що був заборонений свого часу радянською цензурою. Запис телеверсії моновистави здійснло творче об'єднання «Культура» 1993 року[3]
1986 року однією з перших виступила в Чорнобилі перед ліквідаторами аварії на ЧАЕС.
У жовтні 1990-го - приєдналася до «Революції на граніті» (студентського голодування на Майдані).
2004 р. - учасниця помаранчевої революції. Неоніла Валеріївна намагалася донести українське слово й дітям; її виступи пам'ятають у сотнях шкіл, куди філармонія направляла актрису з плановими виступами.R.I.P.
RIP