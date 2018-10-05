EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  5852  7
Все про:смерть (5363) артисты (182)

 Умерла народная артистка Украины Нила Крюкова

Сегодня, 5 октября, на 75-м году жизни умерла известная украинская актриса Нила Крюкова.

Об этом сообщила ее дочь Мирослава Барчук на своей странице в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Умер известный украинский баскетболист Григорий Хижняк

Нила Крюкова известна ролями в фильмах "Кайдашева сім'я" и "Пропала грамота" - экранизация известных произведений украинской литературы.

Народная артистка Украины, Герой Украины.

В советское время, работая в Национальной филармонии Украины, Крюкова готовила концертные программы по произведениям украинских писателей, что было запрещено в то время, ставила моноспектакли по поэме Лины Костенко "Маруся Чурай" и по роману Олеся Гончара "Собор".

С 2006 года народная артистка передвигалась на коляске.

Источник: https://censor.net.ua/n3089872
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
З 1975 року - артистка Національної філармонії України. Всупереч заборонам підготувала 17 сольних концертних програм за творами українських письменників. Актриса з принциповою громадянською позицією.
1981 року разом із Галиною Менкуш Неоніла Валеріївна наважилася поставити моновиставу «Маруся Чурай» за забороненою поемою Ліни Костенко.[2]
1984 року створила моновиставу за романом Олеся Гончара «Собор», що був заборонений свого часу радянською цензурою. Запис телеверсії моновистави здійснло творче об'єднання «Культура» 1993 року[3]
1986 року однією з перших виступила в Чорнобилі перед ліквідаторами аварії на ЧАЕС.
У жовтні 1990-го - приєдналася до «Революції на граніті» (студентського голодування на Майдані).
2004 р. - учасниця помаранчевої революції. Неоніла Валеріївна намагалася донести українське слово й дітям; її виступи пам'ятають у сотнях шкіл, куди філармонія направляла актрису з плановими виступами.R.I.P.
 показать весь комментарий
 
 
Красива, талановита, принципова. Царство Небесне
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУмерла народная артистка Украины Нила Крюкова
 
 
 
 
 
 вверх