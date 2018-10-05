EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Спорт
  1579  9
Все про:женщины (529) сборная Украины (211) шахматы (109)

 Женская сборная Украины заняла второе место на Всемирной шахматной Олимпиаде-2018

Украинки Анна Музычук, Мария Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак и Наталья Жукова стали серебряными призерами Всемирной шахматной Олимпиады-2018 в Батуми (Грузия).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В заключительном, 11 туре женская сборная Украины нанесла поражение команде США - 3:1 и, набрав 18 очков, заняла второе место.

Победила команда Китая (18), которая опередила украинок по дополнительным показателям. "Бронза" досталась сборной Грузии-1 (17).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо Илюмжинова президентом ФИДЕ избран бывший вице-премьер правительства РФ Дворкович

На трех предыдущих Всемирных Олимпиадах женская сборная Украины становилась бронзовым призером.

У мужчин чемпионами стали китайцы, которые по дополнительным показателям опередили сборные США и России - у всех по 18 командных очков.

Сборная Украины в составе Василия Иванчука, Павла Эльянова, Юрия Криворучко, Антона Коробова и Руслана Пономарева, набрав 16 очков, заняла 10 место.

Читайте также: Украинский гроссмейстер Сумец победил на турнире в Италии

Источник: https://censor.net.ua/n3089871
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Там гениев хватает на 100 лет вперед.
И все как один - незаменимые люди.
 показать весь комментарий
 
Они там не смогут. Муженка куда девать?
 показать весь комментарий
 
 
Эти бабы поумней многих мужиков будут. Но щас прибегут трудяги с завода и скажут шо место бабы на кухне..
 показать весь комментарий
 
 
Тише, тише. Твое место у станка никто не забирает, мачо
 показать весь комментарий
 
 
Китайцы рулят. И в математике они тоже очень сильные. Уважаю.
 показать весь комментарий
 
дуже добре, красуні!
і чарівні і розумні...так щедро вас нагородила Природа!
радіємо разом з вами, і не біда що срібло... буде ще й золото! все попереду!
молодці, дівчатка!
 показать весь комментарий
 
 
Шахматы - самый успешный спорт в Украине по достижениям со времен независимости.
Жаль, Жукова упустила ничейную партию с китаянкой, так бы выиграли 2,5:1,5 и были бы первыми.
 показать весь комментарий
 
молодці, дівчатка!! Респект, і дякую!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпортЖенская сборная Украины заняла второе место на Всемирной шахматной Олимпиаде-2018
 
 
 
 
 
 вверх