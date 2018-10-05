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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:КГГА (2090) Киевсовет (1126) нападение (1608) Нацполиция (8256) Гусовский Сергей (32)

 Нападение на Гусовского: всем 19-ти задержанным сообщили о подозрении

Всем 19 задержанным за нападение на депутата Киеврады Сергея Гусовского объявлено подозрение в совершении уголовного преступления.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Это было сделано по согласованию с процессуальными руководителями.

Кроме того, шеф полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что назначил служебное расследование по факту ненадлежащего реагирования отдельных полицейских на события, произошедшие в помещении КГГА.

Напомним, в четверг, 4 октября, перед заседанием Киевского горсовета около 10 на депутата Киевсовета Сергея Гусовского неизвестные в униформе совершили нападение.Правоохранители пресекли противоправные действия, в результате которых также пострадал правоохоронець. 19 активных участников конфликта доставили в Шевченковский управления полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3089870
 
 
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а шо нам скажет начальник вертолётно-транспортного цеха? антисемитизмом не попахивает?
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Скольким СБУшникам сообщено о подозрении? Ай какая хорошая порошенковская правоохранительная система.
Дело о нападении сотрудников СБУ на журналистов "Схемы" закрыто, - Ткач
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Хулиганство? А нанесение телесных повреждений не было?
Эти 19 наверняка уже сдали заказчика.
Кто? Почему не в тюрьме?
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Заказчика наверняка сдали, но угадай с трех раз что было дальше? Заказчик уже стопудово откашлял нужную сумму и эти 19 титушек выйдут с подозрением, а когда ажиотаж утихнет и вовсе дело прикроют. Как и во всех остальных подобных делах.
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Пупкин! Иди на другую сторону пупка и чуть-чуть ниже.
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Предатель и ворюга он . Ему получить в харю гимна удовольствие. Главное бабок заработал.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНападение на Гусовского: всем 19-ти задержанным сообщили о подозрении
 
 
 
 
 
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