 Нападение на Гусовского: всем 19-ти задержанным сообщили о подозрении

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Это было сделано по согласованию с процессуальными руководителями.

Кроме того, шеф полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что назначил служебное расследование по факту ненадлежащего реагирования отдельных полицейских на события, произошедшие в помещении КГГА.

Напомним, в четверг, 4 октября, перед заседанием Киевского горсовета около 10 на депутата Киевсовета Сергея Гусовского неизвестные в униформе совершили нападение.Правоохранители пресекли противоправные действия, в результате которых также пострадал правоохоронець. 19 активных участников конфликта доставили в Шевченковский управления полиции.