 Грановский может баллотироваться в следующий созыв Рады по округу в Харькове: "Я это решение еще до конца не принял"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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"Я это решение еще до конца не принял. Я достаточно многим помогаю сегодня в Харкове. В принципе, я начал делать это больше года назад, когда начал заниматься вопросом Любови Кушинской, которая отбывала свое наказание в Качановской колонии. Я город более-менее знаю, я понимаю, кто там живет, знаю основных игроков в этом городе, знаю их очень много лет. И Труханова я знаю очень много лет, но это не значит, что меня с ним что-то объединяет. Нет ни одной ни общественной, ни законодательной, ни другой инициативы, которая бы меня с этим человеком объединяла", - заверил Грановский, отвечая на вопрос о слухах про его интерес к одесскому и харьковскому региону.

На уточняющий вопрос, почему Харьков, а не Киев, так как Грановский киевлянин, нардеп зааявил, что "я вам не сказал, что это решение принято".

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"Чем интересен Харьков - это юридическая столица Украины, юридическая наука зависима сегодня, в частности, и от Харькова. Это не может не вызывать интерес в моем понимании. Этот город мне приятен и потому, что он достаточно резко относится к различным антисемитским проявлениям, этот город достаточно однозначно относится к любым проявлениям любого типа национализма, сами горожане не дают ему развиться", - пояснил Грановский.